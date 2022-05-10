Как Казахстану избежать энергетического кризиса: перспективы нового энергокольца в ЦентрАзии, - Петр Своик

13:12 11.05.2022 КАК КАЗАХСТАНУ ИЗБЕЖАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО ЭНЕРГОКОЛЬЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Дата: Май 10, 2022

Автор: Петр Своик

События, начавшиеся с январской попытки госпереворота в #Казахстан"е, а далее – специальная военная операция и масштабные антироссийские санкции, как будто вытеснили из текущей повестки давно назревавшие, но никуда не исчезнувшие проблемы – пишет в своей статье на Ia-centr.ru казахстанский экономист Петр Своик. В частности, под вопросом положение электроэнергетики, и не только в Казахстане, но во всей Центральной Азии. Небольшой штрих: не так давно на границе Казахстана с Кыргызстаном опять начали скапливаться фуры, – эдакая попытка компенсировать "прозрачность" китайско-кыргызской таможенной границы. В ответ в парламенте Кыргызстана, как раз к весеннему паводку, зазвучали призывы разыграть "водную карту". Все это, конечно, было много раз, и имя сему – бесконечность, но и у каждой бесконечности есть свой предел.

Как Казахстану избежать энергетического кризиса: перспективы нового энергокольца в Центральной Азии

В совершенно рядовой день 25 января 2022 г. относительно небольшое выпадение мощности на Сырдарьинской ГРЭС отозвалось на тысячи километров и погасило почти весь юг Казахстана, большую часть Узбекистана и Кыргызстана, долетев даже до Красноярской ГЭС. А все потому, что в "железе", в проводах эта созданная еще в СССР энергосистема хотя и остается общей, но разобранной на суверенные компетенции. Проблема в отсутствии общей диспетчеризации и противоаварийной защиты.



Вторая причина "блэкаута" – вся эта физически общая энергосистема одинаково во всех своих частях, в генерирующих мощностях и передающих линиях, выходит на предел своих возможностей. За исключением ситуации в России, которая, наоборот, имеет запас генерации в полтора раза больший, чем вся располагаемая мощность казахстанской энергетики.



И, да, подтягивание мощностей из России Казахстаном практикуется уже несколько последних лет. Сначала это делалось для покрытия вечерних пиков, а теперь уже и на постоянной основе. Пока еще бездефицитная Северная энергозона Казахстана из-за перегруженности передающих линий мало чем может помочь остродефицитной Южной зоне, а та уже примыкает к тоже дефицитному Центрально-Азиатскому энергокольцу.



По-хорошему, план наращивания генерирующих и сетевых мощностей в пределах, как минимум, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана надо составлять и реализовывать совместно. Участие в такой энергетической коллаборации Таджикистана, закольцованного через Узбекистан, тоже бы не помешало. Однако способность к совместной деятельности, выглядящая не слишком вероятной еще и до событий 2022 г., ныне отодвигается еще дальше. Но не зря говорится, что клин клином вышибает. А еще, что нет худа без добра. Просуммируем вытекающие из санкционной войны изменения, позволяющие по-новому посмотреть на возможности развития казахстанской энергетики – в сторону упрощения и удешевления.



Что происходит в мире и как от этого выиграть Казахстану

Сегодня Евросоюз не сможет отказаться от услуг "Газпрома", но приложит все усилия, чтобы снизить их объемы. А для "Газпрома", соответственно, актуален поиск новых направлений и потребителей. И вообще, если отвлечься от перенасыщенных драматизмом ситуационных картин военной операции и объявленной России санкционной войны, то в глубине – фрагментация глобализации в формат объединенных собственным валютным и экономическим устройством, заодно с совместной историей и культурой, страновых объединений.



В этом посткризисном мире Евразийский союз продолжит, конечно, экспортировать и в Европу, и в Китай энергетические и иные природные ресурсы. Однако это будет хотя и важное, но дополнительное подспорье для собственного социально-экономического развития ЕАЭС. Включая максимальное использование энергетических ресурсов для создания самой надежной и наименее затратной евразийской энергетики.



И здесь Казахстан – просто в самый раз. По Западу страны еще с советских времен проходит система газопроводов из Туркменистана в Россию. Плюс газопровод "Бухара-Урал" через Актобе, а газопровод из того же Бухарского газоносного района по цепочке Шымкент-Тараз-Бишкек-Алматы. Сейчас эти магистрали закольцованы между собой, в том числе благодаря проложенному через казахстанский юг газопроводу Туркменистан-Китай. И благодаря этому же китайскому газопроводу протянута газовая магистраль "Сарыарка" через Караганду уже до Нур-Султана.



Чего не хватает такой системе газопроводов? Газа. Вернее, собственного производства в Казахстане пока хватает, некоторая часть даже идет на экспорт. Однако уже запущенные проекты по переводу на газ Алматинских ТЭЦ и строительство газовых электростанций на "дефицитном" юге Казахстане съедает запасы.



К тому же, давно эксплуатируемые узбекские газовые месторождения находятся в режиме естественной убыли, а использование идущего в Китай туркменского газа тоже имеет свои ограничения. А вот будь газа в достатке – можно было бы наращивать электроэнергетику, по крайней мере в особо дефицитной – маневренной части.



Так, в Южной энергозоне Казахстана при уже достигнутом максимуме нагрузки 4,5 ГВт располагаемая мощность составляет только 1,8 ГВт. При этом прогнозные балансы Минэнерго РК на перспективу 2028 года только усугубляют картину. В целом по Казахстану максимум нагрузок вырастет до 20,2 ГВт, а располагаемая мощность только до 20,8 ГВт. В том числе за счет ввода 3,3 ГВт новой генерации, а это, заметим, для Казахстана весьма большой объем нового строительства, даже, может быть, за гранью возможного. Но даже и тогда дефицит располагаемой мощности не исчезнет, а увеличится до 647 Мвт без учета нормативного резерва, и до 1,5 ГВт относительно полагающегося резерва. Еще более угрожающе вырастет и дефицит маневренной генерации – до 1,1 ГВт.



В Южной энергозоне останется нехватка базовой генерации, дефицит маневренной мощности не снизится, а собственной выработки по-прежнему будет хватать на покрытие только половины нагрузки.



Представьте, как сильно могла бы оздоровиться (и удешевиться) ситуация, появись на юге страны достаточные объемы газа по близким к российским ценам.



"Зеленая" опасность и выход из дефицита генерации



Кроме того, после всех исключений откуда только можно, вряд ли стоит так держаться за диктуемые из ЕС-США каноны "зеленой" энергетики. Казахстан до последнего времени являлся "прилежным учеником" Греты Тунберг, усиленно продвигая строительство все новых ветровых и солнечных установок, – за счет гарантируемых государством в разы более высоких тарифов. Схема весьма проста: государство не вкладывает ни копейки, а только обязывает традиционные электростанции выкупать "зеленую" выработку, растворяя затраты в своих тарифах. С последующим их повышением, разумеется. Таким образом при всего-то менее трех процентах "зеленой" выработки, ее вклад в общий тарифный рост раз в десять больше. Дальнейшее движение в этом направлении заводит в тупик.



Отсюда, заглядывая за пределы военной операции, вообразим такое энергетическое соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией: стороны совместно достраивают каскад Камбаратинских ГЭС, начиная с ГЭС-1. Это сразу создает крупную базовую и маневренную мощность и в Центрально-Азиатском энергетическом кольце, и на юге Казахстана. Заодно, сильно облегчаются и ирригационные проблемы.



Тут же возможно и пакетное соглашение с Россией. Газопровод "Сарыарка" продолжается до соединения с российской газотранспортной системой. Обеспечение газом – по внутренним ценам. Цели использования – энергетика, тепличные хозяйства, химическая промышленность. Разрабатываются системы газоснабжения востока Казахстана с учетом дальнейшего транзита на Китай.



Одновременно форсируются проектные и строительные работы по Балхашской АЭС. А поскольку ввод первых блоков при самых ускоренных темпах займет не менее десяти лет, параллельно достраивается, блоком №3 и далее до всех проектных восьми блоков, Экибастузская ГРЭС-2. Применяются самые эффективные системы газоочистки, а потому ввод новых угольных мощностей в конечном счете только сократит суммарные выбросы – за счет вытеснения менее экологичных.



Так, из нынешнего весьма драматического положения с дефицитом генерации Казахстан уже лет через 10–12 может получить возможность производить любые необходимые объемы электроэнергии и при самых конкурентоспособных тарифах. Причем не отдельно взятый Казахстан, а в составе самой большой в мире, надежной и эффективной энергосистемы, включая и АЭС в Узбекистане.



На что может быть направлен такой энергетический поток? Направлений – масса, но мы завершим наши рассуждения одним таким, ради которого стоило бы затевать строительство – переброска части стока сибирских рек в Центральную Азию. Проект гигантского канала, соединяющего Обь с Сырдарьей и Амударьей, давно разработан и ждет своего времени. Источник - ИАЦ МГУ

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