Транскаспийскому маршруту в обход РФ предрекли шестикратный рост объема перевозок

13:20 11.05.2022

11.05.22



Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2022 году может вырасти в шесть раз, до 3,2 млн тонн. Об этом говорится в отчете международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle corridor), на который ссылается пресс-служба КТЖ (Казахстанские железные дороги).



"В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн", - говорится в документе. Всего же за 4 месяца 2022 года объем перевозок грузов по данному маршруту составил 733 тыс. тонн или свыше 5 тыс. вагонов и 10 тыс. контейнеров ДФЭ.



Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Членами Ассоциации "ТМТМ" являются 20 компаний, включая ж/д администрации, порты, судоходные и логистические компании из 8 стран.



По сути, этот проект - альтернатива российскому Транссибу для доставки грузов из КНР в Европу. По маршруту, как ранее заявляла казахстанская сторона, имеется возможность перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.



В марте текущего года сообщалось, что к инициативе Казахстана, Азербайджана и Грузии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута планировала присоединиться Турция. В апреле стало известно, что эти страны подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад". В документе говорилось об увеличении транзитного потенциала, интеграции маршрута в международную транспортную систему и укреплении сотрудничества сторон.