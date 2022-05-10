Мэр кыргызского Узгена Каримов только вчера узнал о своем увольнении 29 апреля

13:23 11.05.2022

Увольнение мэра города Узген: Нодирбеку Каримову принесли распоряжение



Нодирбек Каримов ознакомился с распоряжением об освобождении его от занимаемой должности.



Ранее в социальных сетях появилось распоряжение. Документ был подписан 30 апреля 2022 года акимом Узгенского района Муратом Раматовым. Данное решение принято в целях исполнения постановления полномочного представительства президента в Ошской области и исполнения решения коллегии. Нодирбек Каримов, согласно появившемуся документу, был освобожден от должности мэра с 29 апреля.



Вместе с тем, сам Нодирбек Каримов сообщал, что с распоряжением его никто не ознакамливал и он удивлен появившейся информации. Данное решение он назвал незаконным и сообщил о намерении оспаривать его через судебные органы.



Как рассказал Каримов 11 мая в комментарии Turmush, с распоряжением он ознакомился 10 мая. «Вчера был рабочий день. Распоряжение принесли мне в целях ознакомления. Поставил подпись, что ознакомился. Для определения законности распоряжения обратился в Узгенский районный суд», - сказал он.