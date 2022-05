Поставки оружия Украине. У Блинкена есть личный интерес?

13:24 11.05.2022 Анастасия Степанова



Поставка оружия на Украину - у госсекретаря США есть бизнес-интерес?



Об Энтони Блинкене и его связях.



9мая 2022 года президент США Джозеф Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. ИА REGNUM попыталось проанализировать, у кого в близком круге Байдена может быть коммерческий интерес по этому вопросу. Анализ привел к государственному секретарю США Энтони Блинкену, чьи предки по отцовской линии эмигрировали в США из России.



Напомним, экс-полпред президента России в ДФО генерал-лейтенант Константин Пуликовский в начале мая 2022 года в комментариях телеграм-каналу "Пул N3" выразил мнение, что "поставка оружия на Украину - это уже экономический проект. Бизнес-проект!" Он же назвал фамилию Блинкена, как одного из интересантов: "Называют фамилии того же Блинкена, министра обороны США как одних из ведущих бизнесменов в отрасли военного вооружения".



Рассмотрим подробнее данный вопрос.



Биографическая справка



По открытым данным, Энтони Блинкен родился в 1962 году в Нью-Йорке в еврейской семье, а его предки ранее эмигрировали из России. Отец будущего политика был послом США в Венгрии.



В разные годы Блинкен, будучи доктором права, вел адвокатскую практику в Нью-Йорке и Париже, а также работал репортером в журнале The New Republic и является автором книги "Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис сибирских трубопроводов". При администрации Билла Клинтона он работал в аппарате Совета национальной безопасности США в должностях спецпомощника президента по внешнеполитическим вопросам, старшего директора по европейским делам и так далее. В годы президентства Барака Обамы он был советником вице-президента по национальной безопасности, когда этот пост занимал Джозеф Байден.



В официальной биографии Блинкена уточняется, что на протяжении трех десятилетий и трех президентских администраций он помогал формировать внешнюю политику США.



В 2001–2002 годах он также был старшим научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований, а в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN.



На выборах в 2020 году Блинкен входил в избирательный штаб Джозефа Байдена, а позднее был выдвинут Байденом на пост государственного секретаря в президентской администрации, который занимает с января 2021 года. Женат на Эван Райан, которая ранее была помощницей Хиллари Клинтон, а с января 2021 года работает секретарем кабинета Белого дома.



Пять лет назад Блинкен выступал за усиление антироссийских санкций, а до этого он поддержал операцию НАТО в Ливии.



Блинкен ранее неоднократно высказывался за предоставление американских вооружений Украине.



Отметим, подписанный 9 мая 2022 года Байденом закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу позволит существенно нарастить прибыль американских военных корпораций.



Примечательно: сын Джозефа Байдена - Хантер в период работы в руководстве украинской газовой компании Burisma "поддерживал контакты с Энтони Блинкеном". Burisma Holdings фигурировала как частная газодобывающая группа компаний Украины со штаб-квартирой на Кипре и рядом граждан США в совете директоров. Фирма имела лицензии на геологоразведку и добычу ресурсов в Львовской области. Фирма упоминалась украинскими СМИ в ходе освещения крупного скандала. В конце сентября 2020 года в США был обнародован многостраничный отчет под названием "Хантер Байден, Бурисма и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы".



Бизнес-интерес Блинкена



Помимо госкарьеры, Энтони Блинкен также является одним из основателей международной стратегической консалтинговой компании, специализирующейся на геополитике и национальной безопасности, - WestExec Advisors. Остановимся на этом моменте подробнее.



По данным с сайта компании, свое название она получила от названия закрытой улицы, которая проходит между Западным крылом Белого дома и административным зданием Эйзенхауэра. При этом на сайте уточняется, что это в буквальном смысле дорога "в ситуационную комнату, и именно ее много раз пересекали все, кто связан с WestExec Advisors, по пути на встречи, имеющие самое важное значение для национальной безопасности" (перевод с английского). Также уточняется, что фирма обладает широкими и активными связями в Вашингтоне и представлена командой со связями в том числе в области обороны, внешней политики, разведки, экономики, кибербезопасности, конфиденциальности данных и стратегических коммуникаций.



Основана фирма в 2018 году (по другим данным - в 2017 году) Блинкеном совместно с бывшей помощницей министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной (Флорной), которая до сих пор работает в WestExec Advisors.



Флурной также числится соучредителем, бывшим генеральным директором, а ныне председателем Центра новой американской безопасности (CNAS). На ее странице с официальной биографией уточняется, что она выступала главным советником министра обороны США по вопросам разработки политики в области национальной безопасности и обороны, надзора за военными планами и операциями, представляла ведомство в десятках зарубежных мероприятий, а на сегодня входит в состав советов директоров CNAS (открытые источники называют его мозговым центром в Вашингтоне), Booz Allen Hamilton (в открытых источниках фигурирует как военный подрядчик, в фирме одно время работал Эдвард Сноуден), Amida Technology Solutions, The Mission Continues (организация работает с военными ветеранами) и CARE. Флурной называли одним из кандидатов на пост министра обороны США и протеже Клинтонов.



Но вернемся к детищу Блинкена и Флурной - WestExec Advisors.



В компании довольно примечательная команда, состоящая в основном из бывших высокопоставленных чиновников, в том числе силовых ведомств. Например, в ней числится бывший специальный посланник Государственного департамента США и бывший помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Линкольн Блумфилд, генерал-майор Чарли Болден (корпус морской пехоты США), экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан, бывший командующий объединенных сил и сил США в Корее генерал Винсент К. Брукс, бывший сотрудник министерства национальной безопасности и экс-директор Совета национальной безопасности Белого дома Рон Кларк, бывший заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности, вице-адмирал Джо Кернан. Отдельно также стоит упомянуть и бывшего заместителя директора национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете, бывшего старшего аналитика Центрального разведывательного управления Андреа Кендалл-Тейлора. И это далеко не полный перечень команды. В ней есть бывшие сотрудники практически всех базовых ведомств Белого дома.



Официально лоббистской компания не является, так как по действующим в США законам в этом случае она должна была бы раскрывать свою отчетность. А в своем существующем формате она этого может не делать. Кто является бенефициарами этого актива, неизвестно.



Партнеры и связи



В декабре 2020 года кандидат в госсекретари Энтони Блинкен заявлял, что среди клиентов WestExec Advisors были инвестиционный гигант Blackstone, Bank of America, крупные соцсети, фармацевтическая компания, Boeing и другие крупные налогоплательщики.



На сайте компании WestExec Advisors в качестве стратегических партнеров фигурируют такие компании, как Teneo, Ridgeline, Pine Island Capital Partners и The Boston Consulting Group. На сайте последней, в частности, уточняется, что BCG помогает аэрокосмическим и оборонным компаниям адаптироваться к этим постоянно меняющимся временам.



Больший интерес в этом списке стратегических партнеров между тем представляет Teneo, которое в период специальной военной операции России на Украине активно строчит прогнозы для сфер экономики. Например, в начале мая 2022 года в своем докладе компания заявляла о западных компаниях, что те, кто вышел из российского бизнеса на ранних этапах, будут довольны своим решением. Фирма также активно штампует разного рода домыслы о России.



Teneo позиционирует себя как глобальная консультационная фирма для руководителей компаний. В марте 2022 года американское СМИ сообщило, что некая LetterOne имеет многочисленные связи с компанией Teneo, которая была основана двумя консультантами-демократами, работавшими на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.



В отчете Teneo в январе 2022 года было указано, что с Letterone Investment Holdings S. A. сотрудничество завершено в октябре 2021 года. Компания предоставила стратегическое консультирование иностранного принципала и его директоров (включая организацию спонсорства мероприятия для СМИ, посвященного долгосрочным инвестиционным стратегиям).



На сайте LetterOne (L1) фигурирует некий Lord Davies of Abersoch, или, иначе говоря, Эван Мервин Дэвис - бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании, а ныне член совета директоров LetterOne (Non-Executive Chairman of L1). На сайте компании L1 он же фигурирует и как советник Teneo.



Компания LetterOne весьма примечательна.



В начале марта 2022 года глава совета директоров фирмы Мервин Дэвис и гендиректор Джонатан Мьюир заявили, что после введения санкций ЕС Михаил Фридман (№ 6 в "Рейтинге российских миллиардеров - 2022") и Петр Авен (№ 29 в "Рейтинге российских миллиардеров - 2022", бывший член совета директоров "Альфа-банка", в 90-х был министром внешних экономических связей РФ) вышли из состава совета директоров LetterOne. Российским олигархам принадлежит менее чем 50% акций LetterOne, но владельцами акций этой компании они все еще являлись на тот момент.



За несколько дней до этого на сайте L1 появилось осторожное заявление о ситуации на Украине за подписью Фридмана, в котором он обращался к сотрудникам компании. Из этого сообщения следовало, что его родители - граждане Украины, сам он родом с Западной Украины.



Спустя несколько дней на сайте появилось сообщение, что еще ряд российских миллиардеров - Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов - ушли в отставку со всех постов в LetterOne, включая совет директоров.



Справка: Forbes в качестве активов Фридмана на начало 2022 года называл "Альфа-банк", X5 Retail Group (российские торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), крупнейшую немецкую газовую и нефтяную компанию Wintershall DEA, холдинг VEON, в который входят российский сотовый оператор "Вымпел-Коммуникации", украинский "Киевстар", сотовые операторы в ряде других стран. По данным журнала Forbes, пять лет назад LetterOne хотела приобрести нефтегазовую компанию в США, но американские власти разрешения на такую сделку не дали.



Вернемся к теме бизнес-интереса Энтони Блинкена в вопросе поставок вооружений на Украину. Как можно сделать вывод из изученного материала, таковой вполне может быть. Сложно представить, чтобы, несколько лет создавая крупный актив с определенной командой, которую называют не иначе как запасным правительством США, он перестал фактически иметь к нему отношение. Тем более бенефициаров и прочих выгодоприобретателей WestExec Advisors не раскрывает.



В этом плане примечательна реплика Блинкена, опубликованная Wall Street Journal, которая, как мне кажется, его прекрасно характеризует: "Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться". Источник - REGNUM

