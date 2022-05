Не позже 2027 года Шотландия и Ольстер выйдут из состава Соединенного Королевства, - В.Прохватилов

13:30 11.05.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Не позже 2027 года Шотландия и Ольстер выйдут из состава Соединенного Королевства



Избиратели Великобритании проголосовали за ее распад



5 мая в Великобритании прошли выборы в местные органы, на которых правящая Консервативная партия и ее лидер Борис Джонсон потерпели сокрушительное поражение.



В Шотландии убедительную победу одержала Шотландская национальная партия, в Уэльсе большинство мест заняли представители Лейбористской партии, в Северной Ирландии впервые за более чем вековую историю победила национальная партия "Шинн Фейн". Значительно увеличили свое представительство в местных органах либерал-демократы (виги) и партия зеленых.



Британская экономика практически встала, антироссийские санкции остановили экономический рост. Инфляция в Соединенном Королевстве превысила 6%, достигнув 30-летнего максимума. Рекордный скачок цен был спровоцирован возросшими на 25% счетами на электроэнергию и подскочившими на 54% ценами на бензин.



Сокрушительный удар по репутации консерваторов и лично Бориса Джонсона нанес, как мы писали, Partygate, скандал с посещением премьер-министром вечеринок на Даунинг-стрит во время жестких локдаунов. В настоящее время две трети (66%) британцев отрицательно относятся к премьер-министру и только четверть (24%) положительно.



Стало известно о неподобающем поведении министра внутренних дел Прити Пател, которая оскорбляла и унижала подчиненных. Глава казначейства Риши Сунак не отказался от американской гринкарты, а его жена платила налоги не в Британии, а в Индии. Эти и многие другие скандальные инциденты подточили репутацию консерваторов.



Примечательно, что некоторые кандидаты-консерваторы намеренно дистанцировались от Бориса Джонсона на местных выборах, но это не уберегло их от поражения в лондонских районах Вестминстер, Уондсуорт и Барнет. Совет Уондсуорта находился под тори начиная с 1978 года, а Вестминстерский совет принадлежал им с момента его создания в 1964 году, теперь эти районы перешли к лейбористам. Мэр Лондона лейборист Садик Хан назвал победу в Уондсворте "исторической радостной ночью для лейбористов".



"Я всегда называл себя консерватором, но сегодня… я не согласен с правительством, – сказал 62-летний Марсель Арамбуро, старожил Уондсворта. – Я недоволен людьми, которые управляют этой страной. Все исходящее из их уст – ложь".



Шотландская национальная партия (SNP) одержала вполне естественную победу в Шотландии и остается здесь доминирующей политической силой после более полутора десятка лет пребывания у власти, увеличив число своих представителей в местных органах на 22. Ян Блэкфорд, представитель SNP в британском парламенте, подтвердил намерение своей партии провести референдум о независимости до конца 2023 года. В интервью Sky News он сказал: "Борис Джонсон и любой другой премьер-министр не могут отрицать демократию. Они должны признать, что это право народа Шотландии, чтобы наша страна была независимой".



Будущее Великобритании поставлено под вопрос и триумфальным успехом партии "Шинн Фейн" в Северной Ирландии. Эта партия получила 27 мест, оттеснив Демократическую юнионистскую партию (DUP) на второе место. Вице-президент "Шинн Фейн" Мишель О"Нил займет пост премьер-министра Северной Ирландии. В своей речи в день выборов О"Нил сказала: "Сегодня начинается новая эра, которая, как я считаю, предоставляет всем нам возможность переосмыслить отношения в этом обществе на основе справедливости, на основе равенства и на основе социальной справедливости".



Несмотря на то, что юнионисты заявили, что будут бойкотировать новое правительство, ситуация в Ольстере уже не подконтрольна Лондону. В своей речи после победы Мишель О"Нил пообещала провести референдум об объединении Ирландии в течение пяти лет.



"Шинн Фейн" (название партии переводится с ирландского как "мы сами") известна своими тесными связями с Ирландской республиканской армией (ИРА), которая долгое время являлась военизированным крылом "Шинн Фейн". Хотя нынешние лидеры "Шинн Фейн" отрицают какие-либо контакты с ИРА, не вызывает сомнений, что обе структуры по-прежнему согласовывают свои действия. Так, в апреле 2021 года лидеры "Шинн Фейн" во главе с О"Нил присутствовали на пышных похоронах видного лидера боевиков ИРА Бобби Стори, несмотря на то что массовые собрания в Великобритании были под запретом из-за "пандемии".



Стратегической целью "Шинн Фейн" является объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в одно государство.



The York Times считает победу "Шинн Фейн" в Северной Ирландии "сейсмическим политическим сдвигом, который может возродить надежды на ирландское единство".



Financial Times назвала результат местных выборов в Соединенном Королевстве "смертной казнью для тори" (capital punishment for the Tories). Это смертная казнь и для Соединенного Королевства.