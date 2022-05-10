Санкционная война – может ли российский Центробанк обанкротиться?

13:32 11.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Нельзя делать вид, что ничего не случилось



Одна из сложных экономических головоломок: могут ли центробанки обанкротиться? Во всех учебниках по экономике всегда писалось, что Центробанк – кредитор последней инстанции. Он существует для того, чтобы спасать коммерческие банки, близкие к банкротству. Считалось, что Центробанк бессмертен и обанкротиться не может. Не исключается, конечно, что у Центробанка могут быть чистые убытки по итогам какого-то отдельного года. Мало кто знает, что были уже случаи так называемых технических дефолтов центробанков. Такой дефолт объявлял Центробанк Таджикистана в конце 2007 года. В начале 2010 года такая же история произошла с Резервным банком Зимбабве. Однако это были лишь временные остановки. У Центробанка есть то, чего нет у коммерческих банков, – печатный станок. С его помощью он может сделать любое количество дополнительных денег, на них купить финансовые инструменты с хорошей доходностью и заткнуть возникшую в результате убытков дыру в своем балансе.



В статье "Выживут ли центральные банки?" (Will central banks survive?) финский экономист Туомас Малинен (Tuomas Malinen) рассуждает: "Поскольку центральный банк контролирует денежную базу, он может создать спрос на свои пассивы (валюту), покупая правительственные ценные бумаги, и получить сеньораж" (сеньораж – доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом).



Однако злоупотреблять печатным станком нельзя. Если регулярно покрывать убытки за счет дополнительной эмиссии, Центробанк может срубить сук, на котором сидит, то есть уничтожить денежную систему непрерывной эмиссией. Собственно, это и стало происходить после кризиса 2008-2009 гг., когда центробанки стали заниматься так называемым количественным смягчением (эвфемизм, прикрывающий наращивание денежной массы с помощью печатного станка ЦБ). "Количественные смягчения" вкупе с понижением ключевой ставки ЦБ до нулевого или даже отрицательного значения стали разгонять инфляцию. "Но покрытие больших убытков за счет сеньоража, – отмечает финский экономист, – приведет к большому росту денежной базы и, следовательно, к очень высокой инфляции. Так что центральный банк технически может покрыть любые убытки, но это может быть достигнуто только посредством очень высокой инфляции и в итоге уничтожит денежную систему".



По большому счету инфляцию можно определить как обесценивание обязательств Центробанка. Инфляция – явный признак того, что Центробанк несет убытки, а убытки – результат неправильного размещения своих активов. Туомас Малинен предсказывает, что не за горами момент, когда вся продукция ведущих центробанков, проводящих политику "количественных смягчений", – доллары США, евро, британские фунты, японские иены и другие валюты – превратится в труху. И это будет смерть Федерального резерва, Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии и других центробанков.



А что можно сказать про Центральный банк Российской Федерации? В истории Банка России был неприятный момент, когда по итогам 1998 года был зафиксирован убыток в размере 27,8 млрд. руб. Но уже на следующий год этот убыток был перекрыт прибылью. И далее до 2017 года Банк России имел каждый год положительный финансовый результат.



Эйфория закончилась в 2017 году, когда был зафиксирован убыток в размере 435,3 млрд. руб. В 2018 году новый убыток на сумму 434,7 млрд. руб., в 2019 году – убыток на 182,7 млрд. руб., в 2020 году – еще потери на 61,5 млрд. руб. Недавно обнародован годовой отчет Банка России по итогам 2021 года. И опять убыток в размере 26,3 млрд. руб. Итого пять лет подряд убытки. Не знаю, есть ли в мире такие прецеденты, чтобы Центробанк имел на протяжении столь длительного времени отрицательные финансовые результаты. Суммарно убытки составили 1,14 трлн. руб. Никаких технических дефолтов в работе Центробанка не объявлялось. Никаких серьезных расследований по вопросу причин и последствий подобной хронической убыточности Банка России не было.



В конце февраля – начале марта этого года произошло беспрецедентное событие в мире финансов: были заморожены валютные резервы Российской Федерации на сумму, как сообщили СМИ, превышающую 300 млрд. долл. Если судить по тем данным, которые представлены в последнем годовом отчете ЦБ (по состоянию на 1 января 2022 года), под заморозкой оказались валютные резервы на сумму не менее 350 млрд. долл. Об этой заморозке много сказано и написано, но почему-то очень редко вспоминают, что эти резервы входят в состав активов Банка России.



Заморозка образовала дыру в балансе ЦБ. Каковы ее размеры? По моим подсчетам, из активов Банка России была вырвана часть, равная 25,42 трлн. руб. Это почти половина всех активов Банка России (по состоянию на 1 января 2022 года). В активах Банка России есть еще позиция "требования к МВФ", это часть международных резервов, которая пока не заморожена, но Вашингтон пытается и ее заморозить. Если удастся заблокировать еще и "требования к МВФ", то размер дыры вырастет до 28,57 трлн. руб. Это существенно больше половины всех активов Банка России. А замороженные активы не что иное, как убытки Банка России. В течение нескольких дней (на рубеже февраля – марта 2022 года) у Центробанка образовались потери, величина которых примерно в 25 раз превысили его кумулятивные убытки за пятилетний период 2017-2021 гг. Возникновение такой гигантской дыры в балансе Банка России означает уже не какой-то "технический дефолт", а самое настоящее банкротство Банка России.



Впрочем, тут не все понятно. При сокращении активов Банка России в два раза можно было бы предположить, что рубль, обеспеченный валютными резервами, должен был бы упасть примерно вдвое по отношению к доллару США, евро и другим резервным валютам. Действительно, в марте наблюдалось стремительное падение рубля примерно до отметки 130 рублей за 1 доллар США. Однако затем началось восстановление курса рубля до уровня, который был до начала санкционной войны. Эксперты не исключают, что российский рубль может продолжить укрепление и его курс может дойти до 50 рублей за доллар. Тогда возникает следующий вопрос: а были ли валютные резервы действительно обеспечением рубля, как нам это постоянно внушали? Валютные резервы исчезли, а рубль остается примерно на том же уровне.



Следующий вопрос: а может ли жить Центробанк с гигантской дырой в балансе? Если исходить и правил, которые применяются в отношении коммерческих банков, то следует признать, что Банк России – банкрот. Такая дыра не совместима с жизнью. Даже при потере 10% активов считается, что коммерческий банк "приказал долго жить". А в случае с Банком России речь идет о потере как минимум 50%. Конечно, России без ЦБ жить нельзя, но и с такой "дырой" Банк России жить не может.



Может быть, попытаться привести пассивы Банка России (выпущенные в обращение рубли) каким-то образом в соответствие с уполовиненными активами? Например, какими-то способами обесценив наполовину российский рубль. Кто-то из экспертов предполагает, что вслед за укреплением рубля произойдет естественное его ослабление (скорее всего, уже в следующем году) и возникнет новое равновесие при валютном курсе около 150 рублей за доллар США.



А может быть, попытаться заделать образовавшуюся дыру? Например, Эльвира Набиуллина заявила, что готовит в международные суды исковые заявления о незаконности заморозки. А в США, между прочим, в это же самое время готовят законы, согласно которым валютные резервы России должны быть не просто заморожены, а конфискованы. Думаю, что ни одного доллара Банк России в состав своих активов не вернет.



А может быть, вспомнить, что делали бы в этой ситуации китайцы? Их Центральный банк называется Народным банком Китая (НБК), входит в исполнительную ветвь государственной власти, его деятельность регламентируется специальным законом. В этом законе есть статья, регламентирующая действия правительства в случае возникновения у НБК убытков. Она предусматривает, что эти убытки должны покрываться за счет государственного бюджета. Давайте прикинем, как выглядел бы этот способ применительно к России. Запланированные на 2022 год доходы федерального бюджета на 2022 год составляют 25,0 трлн. руб.; расходы – 23,7 трлн. руб. Что ж, с трудом, но всего годового бюджета Российской Федерации, наверное, хватило бы на то, чтобы заделать "дыру" в балансе Банка России. Однако такой вариант можно отнести к разряду фантастики.



А может быть, России начать жизнь с чистого листа? Упразднить нынешний Банк России (провести процедуру его банкротства), а на его месте создать новый Центробанк, перенеся на его баланс все "живые" активы и пассивы старого. Есть прецеденты и в истории нашей страны. Так, в 1920 году в России был упразднен Народный Банк РСФСР, а через год был создан Государственный банк РСФСР (в составе Наркомата финансов).



Есть и другие варианты, о которых я не буду говорить. Но нельзя делать вид, что ничего не случилось. Сам Центробанк сообщает, что "ситуация находится под контролем" и он, мол, продолжает выполнять возложенные на него задачи. Государственная Дума в апреле заслушала Годовой отчет Банка России и проголосовала за назначение Э. Набиуллиной на пост председателя Банка России на следующие пять лет. Но почему-то никто из депутатов не поднял вопрос о том, как Банк России будет выходить из нынешнего состояния, имеющего все признаки банкротства. Счетная палата, которая, казалось бы, должна была прокомментировать состояние Банка России, также хранит молчание.



С моей точки зрения, оптимальным был бы вариант проведения радикальной денежно-кредитной реформы, о чем я уже писал. В новой денежно-кредитной системе Центральный банк должен, во-первых, стать полноценным государственным институтом, входящим в состав исполнительной ветви власти (в этом случае желательно вернуть ему название "Государственный банк"). Во-вторых, главной его целью должно стать обеспечение экономического развития страны (а не "таргетирование инфляции").



Эта цель должна полностью поменять структуру активов Центробанка. В балансе Банка России на начало этого года на валютные резервы пришлось примерно 2/3 активов Центробанка. Еще 20% активов – золотые резервы. На кредиты российским банкам и на инвестиции в ценные бумаги российских эмитентов – не более 10%. Для того чтобы выстоять в санкционной войне нам нужен Центробанк, в котором не менее 2/3 активов составляют кредиты российской экономики и инвестиции в российские бумаги. Тогда будет экономическое развитие России, не будет инфляции и исчезнет риск замораживания активов Центробанка коллективным Западом. А риск банкротства Центробанка станет чисто гипотетическим. Источник - Фонд стратегической культуры

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