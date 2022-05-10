Тайна смерти олигархов в России. Что не так с суицидами

13:35 11.05.2022

Царьград в рамках расследования пытался разобраться в тайне смертей олигархов в России.



С начала года прокатилась целая череда самоубийств крупных предпринимателей. Новая смерть произошла буквально на днях: не стало сооснователя известной "Кулинарной лавки братьев Караваевых" Владимира Лякишева. Разумеется, все это вызвало бурное обсуждение в обществе, особенно в коммерческих кругах. Кроме того, погибли руководитель транспортной службы "Газпром Инвеста" Леонид Шульман, замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" Александр Тюляков, глава "Медстома" Василий Мельников, бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, бывший топ-менеджер "Новатэк" Сергей Протосеня...



Во всех случаях речь шла о суицидах. Однако здесь есть интересный момент. По всей видимости, срочные новости о самоубийствах - часть информационной войны.



В этой цепочке суицидов есть моменты, на которые обратили внимание все. Прежде всего, трое из шести покойных бизнесменов (Мельников в Нижнем Новгороде, Аваев в Москве и Протосеня в Испании) забрали с собой своих близких. И сделали это с какой-то чудовищной жестокостью.



Четверо из них были связаны с газовой отраслью, причем трое имели прямое отношение к "Газпрому", хоть Аваев и покинул дочерний банк госкорпорации задолго до смерти, а Шульман и Тюляков пусть и занимали руководящие должности, однако именно топ-менеджерами, влияющими на принятие каких-то стратегических решений, точно не были.



Протосеня, впрочем, как уже упоминалось, тоже давно отдалился от "Новатэка" ("Газпром" в нем имеет свою долю).



И тем не менее именно это обстоятельство сегодня оказалось той красной тряпкой, на которую среагировали не только СМИ, но и эксперты и аналитики (или те, кто причисляет себя к таковым).



Причина проста: газ, поставляемый "Газпромом" в Европу, за который зарубежные потребители теперь должны расплачиваться в рублях через Газпромбанк, остается одним из двух (как и нефть) главных экономических козырей России в противостоянии с Западом. И любая возможность сделать хоть какой-то более-менее порочащий вброс используется на все сто процентов.



Как это сделал, например, сбежавший на Украину вице-президент все того же Газпромбанка Игорь Волобуев. Он никогда не имел жовто-блакитного паспорта и сколотил состояние именно в России - в структурах "Газпрома". Но неожиданно он осознал себя "украинцем по рождению". И первое, чем спустя два месяца после бегства отметился ренегат, которого наши источники считают агентом, завербованным украинскими спецслужбами, - дал интервью, в котором прошелся по двум темам: о необходимости ужесточить санкции против Газпромбанка и о криминальном следе в смертях бывших коллег по газовой сфере.



Источники Царьграда в силовых структурах подтверждают, что во всех случаях (не только в упомянутых Волобуевым) отрабатываются все версии. И насильственные - тоже.



Так делается всегда при расследовании насильственных преступлений. В приоритете на сегодня, если говорить об этих пяти суицидах, именно версия самоубийства. Больше вопросов при этом вызывает случай с ресторатором Лякишевым. По Аваеву есть направления, которые предстоит прояснить. А вот история с Протосеней действительно очень странная. Там действительно возможен криминальный след - по крайней мере, с учетом небольшого анализа событий и оперативной информации,



- отметил один из наших собеседников.