Героями новых узбекско-белорусских фильмов станут снайпер Зебо Ганиева и поэт Якуб Колас

13:44 11.05.2022

Зебо Ганиева и Якуб Колас. Коллаж фото из "Википедии"



Агентство кинематографии Узбекистана и киностудия "Беларусьфильм" обсудили в Ташкенте съемки военных фильмов, посвященных снайперу Зебо Ганиевой и поэту Якубу Коласу. Об этом сообщила пресс-служба Агентства.



В обсуждении участвовали посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, кинематографисты и представители СМИ.



Художественная лента о девушке-снайпере называется "Узбечка" ("Ўзбек қизи"), съемки начались в прошлом году. В картине заняты Айсенем Юсупова, Зулхумор Муминова, Мухаммадисо Абдулхаиров, Фарход Худойбердиев и другие актеры.



Зебо (Зиба) Ганиева родилась 20 августа 1923 года в городе Шемаха (Азербайджан), отец был азербайджанцем, мать – узбечкой. В 1937 году, когда девушке было 15 лет, мать репрессировали, пишет "Культурология". Отец, оказавшись в опале, отказался от родительских прав, чтобы спасти дочь.



Зебо уехала в Ташкент, где стала учиться на хореографическом отделении местной филармонии. В 1940 году она поступила на актерский факультет ГИТИСа (Москва). Когда началась война, Ганиева добровольно ушла на фронт, попала на стрелковые курсы и стала снайпером. На ее счету – 129 противников.



После войны Зебо Ганиева вышла замуж за азербайджанского дипломата, стала профессором и доктором востоковедения. Ее не стало в 2010 году.



Фильм "Якуб Колас: книга ташкентского бытия" будет документальным, сообщает Tvr.by. Он посвящен народному поэту Беларуси, который в 1941 году эвакуировался с семьей в Ташкент. В основу картины легли хроникальные кадры из архивов Беларуси и Узбекистана.



"Якуб Колас имеет очень важную роль как личность и в узбекской литературе, в узбекской культурной жизни. Он два с лишним года жил и творил в столице Узбекистана - Ташкенте. Есть уникальный кадр, который еще нигде не был показан: в Доме Красной армии в Ташкенте была творческая встреча узбекских, белорусских и русских поэтов. Там присутствовал Якуб Колас, и они вместе с Хамидом Алимджаном читали стихи на белорусском и узбекском языках", - рассказал Фуркат Усманов, директор киностудии документальных и хроникальных фильмов (Узбекистан).



Премьера картины, посвященной 140-летию со дня рождения Якуба Коласа, запланирована на ноябрь с торжественной презентацией на кинофестивале "Лістапад".



На встрече кинематографистов двух стран в Ташкенте были подведены итоги сотрудничества за последние три года. Сообщалось, что при поддержке "Беларусьфильма" сняты ленты "Мерос" Хилола Насимова, "Илхак" Джахонгира Ахмедова, "Мухаббат бахори" Иброхима Расулова. На днях начались съемки фильма "Азиатский лев" о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве, который родился в Ферганской области, а в годы Великой Отечественной войны воевал в Беларуси, был партизаном-разведчиком.



В рамках встречи кинематографисты отпраздновали также юбилей Эльера Ишмухамедова - известному узбекскому кинорежиссеру исполнилось 80 лет.