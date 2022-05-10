Наследник к наследнику. Рустам Эмомали убыл с визитом к Сердару Аркадаговичу

13:46 11.05.2022

Рустам Эмомали полетел в Туркменистан



Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



Председатель верхней палаты парламента Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали с официальным визитом улетел сегодня в Ашхабад, сообщает пресс-служба Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.



В Международном аэропорту Ашхабада Рустама Эмомали встретил зампредседателя Халк Маслахаты Туркменистана (верхняя палата парламента Туркменистана), посол Таджикистана в Ашхабаде и др.







В поездке спикера верхней палаты сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата верхней палаты таджикского парламента.



О целях поездки подробностей нет.



Напомним, что в начале марта текущего года с такой поездкой Рустам Эмомали посетил Азербайджан.