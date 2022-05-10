Пинг-понгеры. Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис после переговоров в Анкаре

13:50 11.05.2022

Президенты Турции и Казахстана сыграли в настольный теннис после переговоров в Анкаре



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 10 мая в Анкару на переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.



По их итогам стороны договорились вывести отношения двух стран на уровень расширенного стратегического партнерства, а также подписали соглашения на $1 млрд.



После завершения переговоров господа Эрдоган и Токаев сыграли в настольный теннис.



