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Сердар Бердымухамедов сменил отца на посту президента НОК Туркменистана
14:13 11.05.2022

Редакция
11 мая 2022

10 мая в Ашхабаде прошло заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Туркменистана, на котором президентом организации единогласно избран глава государства Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

На этом посту Сердар Бердымухамедов сменил экс-президента страны, ныне председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, который возглавлял НОК с 2007 года.

Национальный олимпийский комитет Туркменистана основан в 1990 году и зарегистрирован в Международном олимпийском комитете в 1993 году.

Издание напоминает, что 28 апреля создан Оргкомитет по подготовке национальных сборных команд Туркменистана к XXXIII летним Олимпийским игам и XVII летним Паралимпийским играм, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

Сейчас атлеты проходят учебно-тренировочные сборы в Олимпийском городке и Туркменском государственном институте физкультуры и спорта.

Напомним, что Сердар Бердымухамедов также является заслуженным тренером Туркменистана. Звание присвоено в 2017 году "за повышение международного престижа Туркменистана как спортивной державы и личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - hronikatm.com
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