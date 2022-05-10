Новую столицу Ахалского велоята Туркмении поименуют в честь Аркадага

15:17 11.05.2022

Радио "Азатлык": столицу Ахала хотят назвать Аркадаг



28 апреля президент Сердар Бердымухамедов приехал с проверкой на место строительства новой столицы Ахалского велаята.



Глава государства заявил, что начинается второй этап возведения города, который предусматривает его благоустройство и расселение жителей. Касаясь названия столицы, Бердымухамедов-младший предложил вынести вопрос на всенародное обсуждение. Тогда же глава государства объявил, что хякимом нового города станет Шамухаммет Дурдылыев – действующий руководитель Дирекции строительных предприятий "Ашхабад-сити" и экс-хяким Ашхабада.



Как будет проходить обсуждение и кто будет выбирать название, неизвестно. 6 мая Радио "Азатлык" со ссылкой на собственные источники сообщило, что новый город планируют назвать Аркадаг, в честь экс-президента, а ныне главы Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедова.



Ранее Бердымухамедов-старший неоднократно приезжал на место строительства новой столицы Ахалского велаята и лично утверждал общий план застройки города, его оформления, включая внешний вид остановок, скамеек, мусорных баков и дизайны архитектуры зданий и их отдельных элементов: кровельных листов, внутренней обивки стен помещений, мебели, ковролина и оттенки стекол на окнах.



2022 год проходит в Туркменистане под девизом "Эпоха народа с Аркадагом".



"Аркадаг" (туркм. Arkadag - "покровитель") - официальный титул второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.