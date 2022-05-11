Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 2, - Е.Косенко

17:03 11.05.2022 Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть вторая.

Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть вторая.

Если просмотреть многочисленные опросы жителей Алматы на тему популярности того или иного градоначальника, то при некоторых различиях в позициях лидеров (таковые менялись в зависимости от времени, суммирования конкретных дел и просто от вкусов опрашиваемой аудитории), можно обратить внимание на один устойчивый пункт. А именно – стабильным аутсайдером в глазах горожан является Шалбай Кулмаханов, занимавший пост акима ровно три года – с июня 1994-го по июнь 1997-го.



Причем, в некоторых случаях причиной подобного аутсайдерства является не столько недовольство жителей какими- либо деяниями городского главы, а крайне слабая осведомленность о таковых. Говоря проще, невозможность что-либо вспомнить – ни хорошего, ни плохого.



Безусловно, человеческая память несовершенна (особенно во времена, когда условия самой жизни заставляли людей не пребывать в спокойном созерцании работы чиновников, периодически комментируя увиденное в интернете, а ежедневно находиться в стрессовом состоянии, обеспечивая себя и своих близких самым необходимым).



А между тем, городская жизнь и в тот период была весьма насыщенна и богата на события.



Та самая "прихватизация"



Полным ходом продолжалась реализация второго этапа приватизации, подкрепленная приятием "Национальной программы разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан". Теперь, помимо разгосударствления предприятий с численностью сотрудников до 200 человек, началась смена собственности на предприятиях, где работало от 200 до 5000 человек. В случае, если число работников превышало пять тысяч, то проводилась приватизация по индивидуальным проектам, решение по которым принималось на республиканском уровне. В качестве примера можно привести Алма-Атинский табачный комбинат, покупателем которого выступила американская корпорация "Филипп Морис".



Судьбу объектов поменьше решали уже непосредственно на местах. Механизм был прост – согласно законодательству, предварительной стадией приватизации являлось акционирование предприятий, с преобразованием их в акционерные общества, где трудовым коллективам было предоставлено право безвозмездного получения от государства до 10 процентов от величины уставного капитала в виде привилегированных акций. По завершении акционирования госпакеты акционерных обществ в первом либо передавались в холдинги, либо выставлялись на купонные торги, в некоторых случаях продавались на денежных аукционах.



Согласно правительственному постановлению, акимам областей и города Алматы предписывалось "обеспечить передачу объектов коммунальной собственности подлежащих приватизации, Государственному комитету РК по приватизации и его территориальным органам для продажи".



Госкомприватом в те годы последовательно ведали сначала бывший заместитель председателя Государственного комитета Казахской ССР по статистике Сарыбай Калмурзаев (до марта 1995 года) а затем бывший сотрудник информационного центра МВД КазССР, в годы независимости успевший поработать в корпорации "Алемсистем" и инвестиционно-приватизационном фонде "ИПФ Алембобек", Эдуард Утепов.



Через них, собственно, и проходила вся бывшая государственная собственность, отныне подлежавшая передаче в надежные руки частных предпринимателей.



Как показало время, некоторые механизмы проводимого тогда разгосударствления оказались весьма несовершенными, о чем впоследствии самокритично обмолвился один из авторов приватизационной концепции, доктор экономических наук Арыстан Есентугелов: "Была принята наша концепция. Конечно, сегодня многие ее положения можно было бы написать иначе, поскольку некоторые из них оказались даже смешными…"



Причем, это даже в теории, а что касается практики (и особенно роли ИПФ), то впоследствии у уважаемого экономиста и вовсе сложилось исключительно отрицательное впечатление:



"Подавляющее большинство ИПФ не имели никаких шансов стать такими собственниками, не обладали ни инвестиционными ресурсами, ни качеством деловых людей, ни эффективными собственниками. Поэтому купонная приватизация сводилась лишь к формальной процедуре обмена одних бумаг – купонов на другие бумаги – акции, не имея перспективы возродить предприятия. Многие предприятия торгующих отраслей несырьевого сектора таковыми остаются до сих пор. Таким образом, малая и массовая приватизация как через купоны, так и через непрозрачные аукционы и конкурсы стала больше тормозом, чем фактором оздоровления предприятий и роста экономики, поставила многие предприятия на грань экономического краха, а экономику – на рецессию на долгие годы. Раздача собственности под девизом социальной справедливости, продажа предприятий на непрозрачных аукционах и конкурсах стали прикрытием закулисного раздела основной части собственности между небольшой группой влиятельных как на республиканском, так и на местном уровне государственных чиновников. Поэтому приватизацию собственности в Казахстане народ окрестил "прихватизацией…" – писал Арыстан Есентугелов в своей книге "Экономика независимого Казахстана. История рыночных реформ", увидевшей свет в 2008 году.



Но как бы там ни было, процесс шел полным ходом. И в конце 1994 – начале 1995 года на приватизацию был выставлены целый ряд крупных предприятий города Алматы и, в частности, Алматинский хлопчатобумажный комбинат (АХБК), с численностью сотрудников без малого в десять тысяч человек.



Не вдаваясь в излишние подробности, можно отметить, что акционирование и последующая приватизация предприятия прошла что называется "без сучка и задоринки", промышленный гигант развалился сначала на два акционерных общества (ОАО "АХБК-ОЗАТ" и ОАО "ТК АХБК", к которым в 1996 году приросло ТОО "С.А.С", на первых порах занимавшееся реализацией продукции (из всего богатейшего ассортимента таковой, в наличии довольно быстро осталось лишь постельное белье).



Непосредственно в акционировании и впоследствии утверждении на пост генерального директора новоиспеченных акционерных обществ, участвовала бывший секретарь Алматинского горкома Александра Зайцева (до партийной карьеры работавшая на комбинате). С Александрой Зайцевой глава города Шалбай Кулмаханов был хорошо знаком еще со второй половине 80-х годов, с той поры, когда он трудился на посту секретаря Алатауского райкома партии и соответственно был у секретаря горкома Зайцевой в прямом подчинении.



В общем, АХБК довольно в сжатые сроки стало частным предприятием, активы одного ОАО с согласия городской администрации могли передаваться в другое и постепенно деятельность комбината, даже несмотря на попытку его реанимации через инвестора "RESMI Groupe" пришла в упадок, закончившийся закономерным банкротством. На территории главного цеха (площадью в 100 000 квадратных метров был открыт торговый центр ""Armada", кстати, арендодателем там выступает ТОО С.А.С, единственная структура, оставшаяся со времен середины 90-х), в другом цехе появился ТЦ "Grand Park", а остальные корпуса комбината были демонтированы за ненадобностью.



Впрочем, мы забежали далеко вперед, и поэтому к некоторым нюансам истории АХБК и ролью других акимов города в последующих событиях, мы еще вернемся в соответствующих разделах.



Судьба других предприятий города так же находилась в подвешенном состоянии. Например, основанный еще в 1936 году Алма-Атинский плодоконсервный завод так же успел переродится в акционерное общество, но дело там не заладилось, к концу 1995 года предприятие практически остановилось и в 1996 году там началась процедура банкротства (фирма "Raimbek Group" заинтересовалась площадью и корпусами комбината лишь в 1998 году и к этой теме мы тоже обратимся чуть позже). Дышал на "ладан" еще недавно процветающий и пользующийся популярностью у горожан хлебозавод №1 расположенный возле цирка (сейчас на его месте высотки "Алматы Тауэрс", до этого называвшиеся "Рахат Тауэрс"), там же на месте небольшого сквера, вопреки все правилам противопожарной безопасности, в середине 90-х годов воздвиглась автозаправка "Моbil" (окончательно ликвидированная лишь во время строительства развязки)…



В принципе, городскими властями была предпринята попытка разработать муниципальную инвестиционную программу по развитию производственной инфраструктуры, однако, к сожалению, дальше проекта дело так и не пошло.



Бизнес и ничего личного



Были и примеры нового успешного предпринимательства. Например, появление в городе целой сети аптек и лечебных кабинетов, объединенных под маркой "Медикус-центр", ТОО "Совместное казахстанско-германское предприятие "Interfood" с одноименными супермаркетами, супермаркет "City Centr" и еще несколько коммерческих объектов, которая народная молва так или иначе связывала с супругой Шалбая Кулмаханова – Шолпан.



Сам градоначальник эти слухи не подтверждал и не опровергал. А до появления официальных (или даже полуофициальных) рейтингов успешных казахстанцев, с детальным перечислением имеющихся у них активов было еще очень далеко. (Да и мы обратимся к ним чуть ниже).



Поэтому документальные подтверждения обладания той или иной собственностью появлялись в открытых источниках того периода довольно нечасто и как правило, были либо жестом доброй воли обладателей таковой (например, захотел тогдашний председатель КНБ Дженисбек Джуманбеков рассказать в одном из интервью о том, что его самые близкие родственники имеют отношение к расположенному на алматинском проспекте Толе би торговому дому "Прага" и рассказал… И ничего страшного. Но многие другие пока еще стеснялись).



Начал входить в бизнес Алматы и иностранный капитал. В те годы в качестве инвесторов или совладельцев бизнеса преобладали турецкие предприниматели. Здесь можно вспомнить открывшийся под боком у универмага "Юбилейный" магазин "Grapro", на презентации которого присутствовало почти все высшее руководство страны (ранее находившееся в этом здании ателье "Малыш", вынуждено было срочно закрыться за нерентабельностью), одно из первых городских казино "Чингизхан" (самое первое казахстанско-американское казино "Мираж" открылось чуть раньше, еще при Заманбеке Нуркадилове, в пристройке при гостинице "Отрар") и, наконец, реализовался самый грандиозный совместный городской проект – начало строительства в конце 1994 года казахстанско-турецкого пятизвездочного гостиничного комплекса класса "люкс" "The Ankara Hotel & Towers", расположенного неподалеку от тогдашней администрации президента (то есть, здания бывшего ЦК КПК).



– "Анкара" станет визитной карточкой города и покажет, что мы тоже готовы принимать гостей международного уровня, – пояснил назначение гостиницы Шалбай Кулмаханов в ходе своего брифинга по поводу начала строительства.



Стоимость проекта, по нынешним временам кажется довольно "щадящей" – 73 миллиона долларов (курс тогда составлял 67 тенге за доллар), при этом 95 процентов этой суммы были кредитные средства Турецкой Республики.



Торжественное открытие отеля состоялось в декабре 1996 года с участием президентов Казахстана и Турции – Нурсултана Назарбаева и Сулеймана Демиреля. Заодно на площади Республики перед администрацией президента был открыт монумент Независимости, созданный целой творческой группой казахстанских мастеров монументального искусства: архитектором Валихановым, Жарылгаповым и Монтахаевым, а также скульпторами Далбаем и Жумабаевым.



"Экспозиция монумента, воздвигнутого в честь пятилетия Независимости на центральной площади Алматы, возвышается на 180 метров. Ее центр – стела высотой 28 метров, увенчанная 6-метровой скульптурой "Золотого человека" – Алтын Адам, управляющий крылатым барсом, символизирует твердую государственную власть на казахской земле", – поэтично описала монумент газета "Вечерний Алматы".



Кстати, стоит отметить, что монумент Независимости был не первым памятником, открытым в городе в этом году. Летом 1996 года состоялось открытие памятника Джамбулу Джабаеву, созданного в рамках празднования 150-летия акына.



"Памятник состоит из комплекса элементов, которые создают целостность облика всего монумента. Скульптура акына выполнена в реалистической манере: задумчивый взгляд, правая рука расположена на колене, левая рука держит домбру. Монумент передает творческое настроение и вдохновение акына. За спиной скульптуры благоустроен водоем", – гласит официальное описание монумента.



Кстати, чуть дальше, за благоустроенным водоемом, располагался кинотеатр "Искра", ставший первым кинотеатром, попавшим в эти годы под приватизацию и продажу в частные руки. Удивительное дело, но через несколько лет, уже в бытность акимом города Виктора Храпунова, городские власти попытались оспорить законность этой сделки, ссылаясь на то, что кинотеатр был якобы продан по заниженной стоимости. Однако, решение суда будет вынесено в пользу новых владельцев (что, впрочем, все равно впоследствии не уберегло этот кинотеатр от полного перепрофилирования)…



Что же касается непосредственно жителей города, то увы, очень многим все эти новости были несколько безразличны.



…Они будут тоже трудны



Городской фонд жилья продолжал ветшать (за время пребывания Шалбая Кулмаханова на посту градоначальника было введено в строй 632 квадратный метра жилья, то есть практически столько же, сколько смог построить его предшественник Заманбек Нуркадилов).



Школы, больницы, и прочие социальные объекты по-прежнему не строились, а численность населения города продолжала упорно сокращаться.



В своем обзорном материале "История Алматы в акимах города", опубликованном в сентябре 2020 года, газета "Время" приводит весьма показательные цифры, согласно которым, если численность населения Алматы на февраль 1992 года составляла 1 миллион 134 тысячи человек, то к середине 1994 года произошло сокращение до 1 миллиона 126 тысяч, а к июню 1997 года (то есть, к концу пребывания Кулмаханова в качестве градоначальника) составило 1 миллион 118 тысяч человек. Правда, при этом на окраинах города стали возникать первые стихийные поселки-самострои, впоследствии доставившие немало головных болей преемникам Шалбая Кулмаханова на посту акима Алматы.



Введенная в те годы республиканская программа "Энергосбережение" официально позволяла поставщикам на некоторое время отключать электричество. В Алматы это проявилось "во всей красе" в виде так называемых ежедневных "веерных отключений", когда на несколько часов без света поочередно оставалась все районы города. Так что, помимо сомнительного качества алкоголя, сигарет и прочей бытовой мелочи, на многочисленных стихийных рынках и "пятачках" (при акиме Кулмаханове стихийная торговля расцвела пышным цветом, несмотря на приятое еще при его предшественнике постановление об упорядочивании таковой) особым спросам пользовались не только свечи, но и керосиновые лампы, а также пластиковые "баклажки" с керосином.



Заодно продолжались перебои подачей тепла в холодные периоды года. Как в квартирах, так и на других городских объектах.



"За долги нам отключили отопление. Работникам цехов зимой приходилось выполнять свои обязанности на морозе, обслуживая вагоны в неотапливаемых бетонных помещениях. Поразительно, как многие из них тогда смогли выстоять и не уйти из родного депо. Этим людям действительно нужно поставить памятник", – вспоминал впоследствии бывший директор трамвайного депо Алматы Абдибек Мухамеджанов.



При этом, над самим депо продолжали сгущаться тучи: "В 1995 году аким Шалбай Кулмаханов решил закрыть депо. Сотрудникам пришлось бороться за сохранение родного предприятия. Подключили прессу, разместив на страницах печатных изданий открытое письмо президенту, в котором от лица горожан и работников депо, руководство выступило за сохранение в городе трамваев. Работу депо удалось отстоять…"



Убыточность муниципального транспорта – дело естественное (он является дотационным видом хозяйственной деятельности по всему миру). Тем более, проблематично сохранить муниципальную транспортную сеть в период масштабного экономического кризиса.



И пока в Алматы деятельность коммунальных предприятий по общественным перевозкам фактически свелась к минимуму, начали развиваться частные перевозки. В 1995 году появились первые частные маршрутные такси. Проезд стоил дороже (15–20 тенге против 10 тенге тарифа в городском общественном транспорте), водители часто были без должной квалификации, в рейс выходили без медицинского осмотра, но выбора у горожан фактически не было – "ехать надо всем".



Забегая вперед, можно отметить, что еще чуть позже, началась череда передачи в управление коммунальных автобусных парков и к концу 90-х годов, в ведении городского акимата оставалась лишь компания "Алматыэлектротранс" (к дальнейшим перипетиям общественного транспорта Алматы в разные годы мы будем возвращаться еще неоднократно) …



Жизнь удалась?



В июне 1997 года руководством страны было решено провести очередную реорганизацию в составе управленческого аппарата. И теперь, уже бывший аким Кулмаханов был перемешен "на другую работу" а именно – на должность председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям. А на пост главного чиновника Алматы был назначен Виктор Храпунов (с марта 1995 года не имевший отношения к городу, а трудившийся на посту министра энергетики и угольной промышленности, впоследствии преобразованного в Министерство энергетики и природных ресурсов)



По последующим воспоминаниям самого Шалбая Кулмаханова, его тогдашнее его карьерное передвижение было достаточно неожиданным (как, впрочем, и многие другие "внезапные" назначения). Так что, к подобному он успел не только привыкнуть, но даже разработал некоторую жизненную философию:



"…Для меня важно движение. Не надо зацикливаться на чем-то и ком-то одном. Сейчас в стране идет активный рост. Развитие. Появляется много перспективных грамотных молодых людей. Десять лет назад мы были не такими. Хотя, когда я работал мэром Алматы, тоже неплохо мыслил (смеется). Я даже опережал время… Два или три года в должности, конечно же, маловато для любого акима. А больше пяти – однозначно много. В таком случае акимы начинают считать вверенную территорию своей вотчиной. Этого допускать нельзя…", – рассказывал Шалбай Кулмаханов журналистам в августе 2005 года.



На посту акима Алматы Шалбай Кулмаханов отработал ровно три года – с 20 июня 1994 года по 16 июня 1997 года. Таким образом, если судить по кулмахановской квалификации, "вотчиной" территория Алматы стать не успела.



Так это или нет, наверное, каждый решит для себя сам. Согласно справочной информации, опубликованной казахстанской версией журнала "Форбс", по состоянию на ноябрь 2016 года, семья Кулмахановых занимала в иерархии рантье Казахстана почетное десятое место, с коммерческой недвижимостью общей площадью 30,8 тысяч квадратных метров и предполагаемой выручкой в 1,5 миллиарда тенге.



"Шалбай Кулмаханов – собственник БЦ "White Tower" (через ТОО "Уайт Тауэр Интернешнл"). Его семья также владеет ТРЦ "City Plus" и ТРЦ "City Center" в Алматы, через ТОО "Совместное казахстанско-германское предприятие "Interfood" (сеть супермаркетов "Interfood"), учредителем которого является супруга – Шолпан Кулмаханова. Кроме того, через ТОО "Мекен-сервис", в южной столице семье принадлежат БЦ "Grand Asia A" и БЦ "Grand Asia В"…



В общем, как бы там ни было, но (при условии, что данные "Форбс Казахстан" соответствуют действительности) пенять судьбе за бесцельно прожитые годы ни Шалбаю Кулмаханову, ни его родственникам явно не приходится.



Что же до Алматы, то с июня 1997 года город вступал в еще одну весьма активную стадию своего бытия...



(Продолжение следует)



Автор:

Косенко Евгений

11.05.2022 Источник - turanpress.kz

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