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В Алматы создан оперативный штаб по ликвидации затоплений
21:09 11.05.2022

В Департаменте по ЧС города сообщили о создании оперативного штаба по координации ликвидации затоплений. Днем в Алматы начался сильный дождь, спровоцировавший затопление дворов, подземных переходов и подвалов домов, передает Zakon.kz.

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках на ликвидацию затоплений привлечены силы и средства подрядных организаций районных акиматов, коммунальных служб, Службы спасения 109, РУЧС, а также приготовлены инертные материалы. ГУ "Казселезащита" усилен контроль на наблюдательных постах. В ДЧС Алматы создан оперативный штаб по координации ликвидации затоплений.

Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что по состоянию на 18:00 на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов.

Так, в Жетысуском районе были взяты на контроль часто затапливаемые участки по улицам Жангельдина, Брюсова, Зубарева, Крылова. Силами подрядных организаций выложены мешкотары с инертными материалами.

Кроме того, ведутся работы по ликвидации затоплений в следующих районах мегаполиса:

В Алатауском районе – по пр. Райымбека, д. 397, Бейсекбаева, д. 17 – произошло затопление двора и подвала частного жилого дома, в мкр. Айгерим-2 по ул. Сапива, ул. Бейсекбаева, ул. Кудерина, мкр.Шапагат, ул.Талбесик ведутся работы по ликвидации затоплений;

в Алмалинском районе – по пр. Райымбека, д. 206, 234, ул. Айтиева, ул. Аносова, ул. Карасай батыра, д. 315, ул. Муканова, 77;

в Ауэзовском районе – в мкр. Жетысу-3, д. 54, мкр. Аксай-3, д.10, мкр.Таугуль-3 по ул. Цветочная, ул. Терме, д. 25;

в Бостандыкском районе – по пр. Аль-Фараби, уг. Ремизовка произошло затопление подземного перехода, а также на ул. Сыргабекова, у ЖК "Алма", ул. Шолом-Алейхема, 5, проведены работы по ликвидации затопления подвала многоэтажки;

в Жетысуском районе – по ул. Столетова, ул. Бокейханова, ул. Казакова, ул. Боткина, ул. Черкасская, Герцена, 19;

в Медеуском районе – по ул. Латифа Хамиди, пр. Аль-Фараби, Достык, Назарбаева;

в Наурызбайском районе – мкр. Калкаман-2 по ул. Ашимова, 79, мкр. Наурыз;

в Турксибском районе – информация о затоплении по ул. Аральская не подтвердилась.

Кроме того, на пульт "109" поступили 23 заявки, связанные с падением аварийных деревьев и надломленных веток. К 18:30 Службой спасения было отработано 12 выездов. Работы в данном направлении продолжаются.

В Алматы 11 мая пошел сильный дождь. В городе улицы постепенно превращаются в реки. По прогнозу синоптиков, в южной столице ожидается сильный дождь в ближайшие три дня.

Новость по теме

Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
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