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Спецоперация хоть чуть-чуть подчистила российскую буржуацию, - Игорь Мальцев
21:13 11.05.2022

Спецоперация избавила Россию от временщиков
Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист
11 мая 2022,

Давеча перечитал одну книгу, которая до февраля 2022-го читалась… ну, в общем, как обычное московское фуфло. А сейчас – это просто гениальное произведение на уровне "Дня Турбиных" – только от имени всего этого крысятника, от которого когда-то и пострадали коллективные Турбины.

Потому что, только прочтя ее, понимаешь, отчего в реальности посыпалась моментально российская "элитка" и "культурка", выстроившаяся с чемоданами денег на рейсы "Эль Аль" и прочие, которые еще летали. Автор – Елена Котова – на протяжении всего романа "Полусвет" просто рисует потрясающую картину того, что происходило "внутри", причем без всякого морализаторства.

Российская "буржуазия", которая ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Переезжая из Берлина в Майами, из Таиланда в Париж, ощущая себя "людьми мира" и королями горы.

Но вот беда: на тот момент, "до февраля" – вся эта безразмерная классовая компания не может с проклятиями покинуть Москву, потому что деньги она может срубить только тут. Причем половина этих милых людей даже не говорит – на чем именно они сшибают тут нехилые деньги. В общем, ни на чем – что-то среднее между урбанистическим пиаром, госконтрактами и микрокредитованием.

Автор ставит снайперский диагноз: "Какая работа в Тель-Авиве?! Работа – точнее, занятие под названием "делать деньги" – это только в России. Деньги делают на встречах, на ланчах, в онлайне, по телефону, хотя телефон уже прошлый век, в самолетах и лаунжах аэропортов. В Москве или по дороге туда, в Лондоне, Берлине или по пути из Тель-Авива в Мухино или наоборот. Или по дороге в Луганск, не донбасский, конечно, а тот, что на озере в Швейцарии". Более того, автор не социальный критик, она – плоть от плоти того самого слоя, о котором пишет, и никаких натяжек тут нет.

И тут я думаю про Дальний Восток и Камчатку. Не знаю, как сейчас, но в 60-е–80-е – в то время, которое я там непосредственно наблюдал – преимущественное настроение тамошних жителей было таково: приехать, заработать денег (которые там платили гораздо круче, чем по стране) и поехать в теплые края – то ли в Ставрополь, то ли в Тернополь. А может быть, даже в Сочи – и там уже зажить "по-настоящему". Те, кто не собирался уезжать, называли их "временщики". И от них, конечно, была натуральная беда – временщику не надо ничего строить, ничего обустраивать, он поживет и в халупе – лишь бы платили северную надбавку и пенсия состоялась лет в 45. Да и дороги ему не нужны. "Вот мы тут посидим, а потом – настоящая жизнь, а вы оставайтесь тут в своей дыре".

Понятно, что клич русской классической литературы: "В Москву! В Москву!" – это корни того же процесса-явления. Потому что считается нормальным и приемлемым – тот, кто вырос в условном Когалыме, за счастье и удачу считает переезд в Москву или Питер. Тот, кто вырос в Москве или Питере, считает за удачу переезд в Хельсинки или Тель-Авив (хотя тут получается наоборот – из мировых столиц – в деревни) – и так годами поддерживается философия проживания на временной территории. А с реальными деньгами это уже пронизало все upper middle class общество – всеми путями складировать деньги за границей, вить гнездышко, чтобы потом, наконец, "свалить из Рашки".

Посмотрите только на примеры – даже не олигархов, с которыми и так все понятно – хотя бы на "эффективных менеджеров", для которых главное на предприятии: высосать из него все активы, вывезти их на Запад и самому свалить. Жизнь удалась. Вот сейчас, например, страна осталась без импортных лифтов, ушли конкуренты, казалось бы – должна расцвести родная индустрия… Но что мы видим – российские лифтовые заводы полностью разорены, причем именно "собственниками", которые вывели оттуда все активы. И это только то, что мне попалось в прессе сегодня. Временщичество, возведенное в ранг экономической философии.

От поведения топ-менеджеров хотя бы таких иконических брендов, как "Аэрофлот", волосы на голове шевелятся. Поинтересуйтесь, если пропустили новости. Они побежали первыми. Потому что есть, на что бежать, и есть, куда. Люди готовились отчаливать задолго до 24 февраля. А теперь можем представить степень конструктивности работы всего этого зоопарка – чистые временщики. Только волновались они не про северные надбавки и Тернополь с Тирасполем. Им подавай Цюрих. И Лугано.

Как и в культуре, когда побежали те, кто больше всех зарабатывал на телевизионных каналах или в кинопродакшене. Потому что есть, на что и есть, куда – уже все подготовлено заранее. Ровно как у героев книги Котовой. Они не ощущают себя связанными ни со страной, ни с ее народом. Они типа "люди мира". Поэтому, когда я слышу восклицания вроде "давайте перестанем этих людей стигматизировать и осуждать", ответ только один – а какое мы имеем к ним отношение? Никакого. Простые люди готовы переживать тяготы и лишения со своей страной. Более того, они во многом готовы это делать, только чтобы больше на виду не было "вот этих".

Одна из побочек спецоперации – прекращение безумного вывоза всего из страны себе на красивую жизнь где-то там. Могу представить, если бы гарант попробовал это остановить в мирное время – как ощерилась бы вся эта братва в дорогих костюмчиках – ведь среди них банкиры, замминистры, которые ездили в Лондон по пятницам к семье сразу после совещания в министерстве первым рейсом, топ-менеджеры и госкомпаний, и вполне себе частных. Которые первым делом заявили, что ноги их не будет "в стране, которая воюет с соседями" и уехали… в Израиль, страну вечного мира и покоя. Оказалось, что в частных компаниях работают еще более дремучие и тупые персонажи. Но их всех объединяет одно – полное нежелание вкладываться в развитие страны. Отсюда – фальшивое импортозамещение, пропавшие региональные бюджеты, украденные серебряные ложечки из бабушкиного комода.

Одному мне тут кажется, что Петр Первый прорубал окно в Европу вовсе не для того, чтобы через окно тащили мебель из дома?

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652292780


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