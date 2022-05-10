Токаев отобрал у Назарбаева "президентский" борт Airbus 321

22:30 11.05.2022

Флагманский самолет Airbus 330-233 2007 года выпуска, которым Нурсултан Назарбаев продолжал пользоваться даже после сложения президентских полномочий, больше не находится в распоряжении экс-президента Казахстана, передает корреспондент агентства.



Согласно фотографии, опубликованной пресс-службой Акорды во вторник из Анкары, теперь на главном воздушном судне страны перемещается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сейчас с государственным визитом в Турции.



Как сообщал еще в марте 2021 года КазТАГ, Токаев с начала своего правления летал на самолете Airbus 321-211 2013 года выпуска, тогда как Airbus 330-233 оставался закрепленным за Назарбаевым, который начал пользоваться данным воздушным судном с 2010 года. Напомним, редакция тогда сообщала, что управление делами президента приобрело Airbus за $110 млн и приводило подробности о главных бортах страны, которыми пользуются представители руководства Казахстана.