В Казахстане наладят производство ударных турецких беспилотников ANKA. А кому продавать?

00:00 12.05.2022

Турецкие беспилотные летательные аппараты ANKA будут производиться в Казахстане. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на разработчика дронов - турецкую аэрокосмическую компанию Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).



Соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering было подписано на днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару.



Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут также производить на совместном предприятии в Казахстане. Таким образом, он станет первым зарубежным государством, где наладят производство ударных беспилотников ANKA.



Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил гордость ростом интереса зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA. "Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном", - подчеркнул он.



В прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку БПЛА ANKA в республику. Сообщалось, что Турция в рамках данного соглашения продаст Казахстану три беспилотника.



Казахстанская делегация во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым прибыла в Анкару 10 мая. Это - первый государственный визит казахстанского лидера в Турцию. Страна входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между ними превысил $5 млрд. Главы двух государств уже договорились увеличить его вдвое.



В первый же день визита Токаев анонсировал подписание соглашений на $1 млрд. При этом, стороны уже выпустили совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, а также подписали соглашение о военном сотрудничестве.