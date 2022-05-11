Казахстан в случае угрозы теперь может попросить защиты у Турции, - В.Панфилова

00:01 12.05.2022

Анкара развивает активную дипломатию в Центральной Азии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11 мая 22



Токаев получил интересные предложения от Эрдогана. Теперь мяч на его стороне.

Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию завершился подписанием инвестиционных соглашений на 1 млрд долл., а также пакета документов по развитию экономического взаимодействия на фоне санкционного давления на Россию со стороны Запада. В военной сфере турецкая аэрокосмическая компания TUSAS будет производить в Казахстане ударные беспилотные летательные аппараты ANKA. Однако Турция все-таки не сможет заменить Россию.



Визит Касым-Жомарта Токаева в Анкару приурочен к 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. За эти годы она инвестировала в Казахстан почти 4 млрд долл., а товарооборот достиг 5 млрд долл. в год.



Турецкие СМИ назвали первый визит Токаева "историческим" и "началом новой эры в отношениях двух стран".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров назвал Токаева "братом" и сообщил, что считает "Казахстан исторической родиной тюрок, а Турцию – вторым домом для казахстанцев". Он сообщил, что "благодаря подписанной общей декларации" страны "подняли отношения на новый уровень стратегического партнерства". Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в январе этого года в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По его словам, сложности только укрепили Казахстан.



По ситуации в Украине, как отметил Эрдоган, позиции Нур-Султана и Анкары совпадают: "Наши взгляды на мирное разрешение кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают". Напомним, что позиция Казахстана была ранее заявлена заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым: "Россия хотела, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН". По словам Эрдогана, этот конфликт подчеркнул важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств на двустороннем уровне и под зонтиком тюркских государств. "Мы договорились с нашим уважаемым братом Токаевым продолжить сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами", – отметил Эрдоган и принял приглашение посетить Казахстан предстоящей осенью.



Токаев, в свою очередь, назвал переговоры "содержательными". Он отметил, что в ходе переговоров были достигнуты важные договоренности, что позволит еще больше укрепить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. В частности, обе стороны заинтересованы в использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, который берет начало в Китае и проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Главная задача для Анкары – подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, после чего Турция получает и прямую сухопутную связь со странами Центральной Азии. Это облегчит транзит товаров и будет способствовать экономическому взаимодействию.



Транскаспийский маршрут приобретает особое значение в условиях геополитической ситуации и санкций Запада в отношении России. В Казахстане опасаются, что сотрудничество с Россией окажет негативное влияние на экономику страны, но самая большая проблема – это попасть под вторичные санкции. Для Казахстана становится сегодня актуальным обойти сотрудничество с Россией, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭАС), где Россия является ведущей силой. В республике уже идет открытое обсуждение о выходе Казахстана из этой региональной организации. Впрочем, Министерство торговли и интеграции Казахстана опровергло эти слухи. "Подобного рода переговоры не ведутся, информация о существующих планах Казахстана выйти из ЕАЭС не соответствует действительности", – сказали агентству "Интерфакс-Казахстан" в ведомстве.



Из подписанных в Анкаре документов особое внимание привлекает соглашение о военном сотрудничестве и договор о производстве беспилотников ANKA. Они будут производиться в Казахстане аэрокосмической компанией TUSAS. В Анкаре состоялась встреча глав оборонных ведомств двух стран – Руслана Жаксылыкова и Хулуси Акара, в ходе которой подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией. "В случае реальной угрозы военные Турции могут прийти на помощь Казахстану. Нур-Султан, в свою очередь, может в случае необходимости попросить помощи у Турции", – разъяснил журналистам в кулуарах казахстанского парламента заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.



В ходе бизнес-форума, состоявшегося 11 мая, Токаев пригласил турецких бизнесменов активнее инвестировать в Казахстан. "У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами", – подчеркнул Токаев. Он отметил, что с участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долл. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долл. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долл.



"В условиях нарастающего экономического и политического сближения между Казахстаном и Турцией визит Токаева приобретает особое значение. Особенно с учетом общей активизации Анкары в Центральной Азии. Однако конкурировать с Россией и Китаем и с западными странами ей будет сложно. Тем не менее определенные козыри у Турции есть, главный из которых – сложная геополитическая ситуация. Казахстан понимает это и с успехом использует свою многовекторную политику, диверсифицируя политические контакты на высшем уровне и экономику в условиях жестких санкций, введенных против России", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, важно учитывать характер отношений России и Казахстана, которые настолько комплексны, всеобъемлющи в экономике, энергетике, сфере безопасности, что во многом являются моделью союзнических отношений. Не зря Токаев в одном из своих выступлений после январских событий сказал: "Мы, по сути, обратились в ОДКБ, обратились к самим себе, к своим братьям". "То выступление показывает, насколько глубока взаимозависимость и интегрированность Казахстана с Россией", – считает Притчин.