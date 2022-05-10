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"Возвращенец" Ширшов сдал Жапарову заначки Бакиевых и компромат на ряд VIP-ов
00:11 12.05.2022

Ширшов сдал Максима Бакиева?

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров рассказал детали легализации гражданина Алексея Ширшова, потому что "в нашей работе нет ничего секретного".

"Месяцев 6-7 назад Ширшов вышел на нас через моих помощников… Он просит принять его, якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 миллионов долларов Максима Бакиева", - написал президент.

"Как я могу его принять, если он в розыске… В итоге мне ответили, что против Ширшова не возбуждено ни одно уголовное дело, и что он не находится в розыске… Тогда я согласился принять его", - продолжил президент.

Другими словами, свободный и не судимый гражданин Ширшов, который почему-то после Апрельской революции покинул страну, захотел сдать властям деньги сына бывшего президента. "В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 миллионов долларов. С тех пор выполнено процентов 60-70 работ", - описал ситуацию Жапаров.

Но это не все. Ширшов также рассказал, кто "из членов временного правительства и власть имущих в 2010 году завладели имуществом Максима… Коттеджи разграбили чиновники".

Правда, тогда заявление пресс-службы ГКНБ, что "одним из основных организаторов вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс" являлся экс-глава ТНК "Дастан" Алексей Ширшов", не соответствует действительности.

По заявлению следствия, 10 мая 2022 года Алексей Ширшов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье коррупция. Но в тот же день он был отпущен судом на домашний арест по ходатайству ГКНБ. О деле по выводу госсобственности из национализированного имущества и аресте подозреваемых ГКНБ сообщал еще в начале февраля.

Заявление Жапаров сделал после того, как дело стало приобретать политический окрас. "Коттеджи разграбили чиновники. Среди них есть члены временного правительства", - написал Жапаров.

Другая политическая подоплека – обвинения в ползучей реабилитации семьи бывшего президента Бакиева. "Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший", - пришлось пообещать президенту.

Другая деталь сообщения президента - это история с возвращением денег из юрисдикции США. "Если вы помните, 20 марта 2019 года таким образом в республиканский бюджет были возвращены 4,5 миллиона долларов Максима Бакиева", - напомнил президент.

25 февраля 2019 года в рамках визита первого заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в Бишкек было подписано совместное заявление о возврате в Кыргызстан незаконно выведенных семьей Курманбека Бакиева активов на сумму более 4 млн долларов.

Неизвестно, в каком банке лежат 200 млн долларов Максима Бакиева (скорее речь идет о западном банке), по какому запросу они были арестованы, станут ли показания Ширшова достаточными для их возвращения. Все это сильно неопределенное будущее, но пока Ширшов может не беспокоиться.



Президент Садыр Жапаров накануне обнародовал указ о создании общественной комиссии по изучению причин и условий авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в аэропорту "Манас" у дачного поселка Дачи СУ.

При этом он признает, что Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовала окончательный отчет по результатам расследования авиационной катастрофы в Дачи СУ спустя три года и главной причиной трагедии была названа ошибка пилотов.

С выводами расследования никто не спорил и страховщики выплатили компенсации жертвам авиакатастрофы.

Тем не менее президент Жапаров считает, что в обществе все еще остаются вопросы о том, кто на самом деле виноват в крушении самолета, кому принадлежал груз и как распределялись деньги, собранные в помощь пострадавшим.

Комиссии в нашей стране создаются с политической целью, тем более ставя под сомнение расследование МАК. Так, кроме уголовных дел события июня 2010 года на юге Кыргызстана расследовали 4 комиссии, а аварию на Бишкекской ТЭЦ в январе 2018 года – две комиссии. Неудивительно, что результаты этих комиссий сильно отличаются, как и отличаются их политические цели.

Сразу после авиакатастрофы оппозиция выдвинула версию, что груз был контрабандным, который якобы перевозил президент Атамбаев. Похоже, эта версия будет доминировать в работе новой комиссии...

Источник - kg.akipress.org
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