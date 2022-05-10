"Возвращенец" Ширшов сдал Жапарову заначки Бакиевых и компромат на ряд VIP-ов

00:11 12.05.2022

Ширшов сдал Максима Бакиева?



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров рассказал детали легализации гражданина Алексея Ширшова, потому что "в нашей работе нет ничего секретного".



"Месяцев 6-7 назад Ширшов вышел на нас через моих помощников… Он просит принять его, якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 миллионов долларов Максима Бакиева", - написал президент.



"Как я могу его принять, если он в розыске… В итоге мне ответили, что против Ширшова не возбуждено ни одно уголовное дело, и что он не находится в розыске… Тогда я согласился принять его", - продолжил президент.



Другими словами, свободный и не судимый гражданин Ширшов, который почему-то после Апрельской революции покинул страну, захотел сдать властям деньги сына бывшего президента. "В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 миллионов долларов. С тех пор выполнено процентов 60-70 работ", - описал ситуацию Жапаров.



Но это не все. Ширшов также рассказал, кто "из членов временного правительства и власть имущих в 2010 году завладели имуществом Максима… Коттеджи разграбили чиновники".



Правда, тогда заявление пресс-службы ГКНБ, что "одним из основных организаторов вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс" являлся экс-глава ТНК "Дастан" Алексей Ширшов", не соответствует действительности.



По заявлению следствия, 10 мая 2022 года Алексей Ширшов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье коррупция. Но в тот же день он был отпущен судом на домашний арест по ходатайству ГКНБ. О деле по выводу госсобственности из национализированного имущества и аресте подозреваемых ГКНБ сообщал еще в начале февраля.



Заявление Жапаров сделал после того, как дело стало приобретать политический окрас. "Коттеджи разграбили чиновники. Среди них есть члены временного правительства", - написал Жапаров.



Другая политическая подоплека – обвинения в ползучей реабилитации семьи бывшего президента Бакиева. "Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший", - пришлось пообещать президенту.



Другая деталь сообщения президента - это история с возвращением денег из юрисдикции США. "Если вы помните, 20 марта 2019 года таким образом в республиканский бюджет были возвращены 4,5 миллиона долларов Максима Бакиева", - напомнил президент.



25 февраля 2019 года в рамках визита первого заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в Бишкек было подписано совместное заявление о возврате в Кыргызстан незаконно выведенных семьей Курманбека Бакиева активов на сумму более 4 млн долларов.



Неизвестно, в каком банке лежат 200 млн долларов Максима Бакиева (скорее речь идет о западном банке), по какому запросу они были арестованы, станут ли показания Ширшова достаточными для их возвращения. Все это сильно неопределенное будущее, но пока Ширшов может не беспокоиться.



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Президент Садыр Жапаров накануне обнародовал указ о создании общественной комиссии по изучению причин и условий авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в аэропорту "Манас" у дачного поселка Дачи СУ.



При этом он признает, что Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовала окончательный отчет по результатам расследования авиационной катастрофы в Дачи СУ спустя три года и главной причиной трагедии была названа ошибка пилотов.



С выводами расследования никто не спорил и страховщики выплатили компенсации жертвам авиакатастрофы.



Тем не менее президент Жапаров считает, что в обществе все еще остаются вопросы о том, кто на самом деле виноват в крушении самолета, кому принадлежал груз и как распределялись деньги, собранные в помощь пострадавшим.



Комиссии в нашей стране создаются с политической целью, тем более ставя под сомнение расследование МАК. Так, кроме уголовных дел события июня 2010 года на юге Кыргызстана расследовали 4 комиссии, а аварию на Бишкекской ТЭЦ в январе 2018 года – две комиссии. Неудивительно, что результаты этих комиссий сильно отличаются, как и отличаются их политические цели.



Сразу после авиакатастрофы оппозиция выдвинула версию, что груз был контрабандным, который якобы перевозил президент Атамбаев. Похоже, эта версия будет доминировать в работе новой комиссии...