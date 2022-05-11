Распад Великобритании неизбежен? - Игорь Веремеев

00:38 12.05.2022 Распад Великобритании неизбежен?

Результаты выборов в Северной Ирландии ставят вопрос о ее выходе из Соединенного Королевства

Игорь Веремеев

11.05.2022



Североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, впервые получила на выборах в минувшую субботу большинство мест на выборах в Законодательное собрание региона. Таким образом, эта партия стала первой националистической партией, которая получает под свой контроль ассамблею Северной Ирландии впервые за свою 101-летнюю историю.



"Шинн Фейн" получила в Законодательном собрании 27 мест, оттеснив правившую прежде Демократическую юнионистскую партию (DUP), у которой 24 места. В итоге пост первого министра Северной Ирландии впервые отойдет к представителю националистов Мишель О"Нил, которая ранее была заместителем главы региона.



Поворотным моментом, который обернется головной болью для британского правительства Бориса Джонсона, учитывая, что конечной целью партии "Шинн Фейн" является референдум об объединении с Республикой Ирландия, называет итоги выборов итальянская газета Giornale. Она считает появление в качестве лидера региона женщины - Мишель О’Нил, "настоящей революцией" в политической жизни Северной Ирландии, поскольку до этого момента командные посты всегда занимали только мужчины, бывшие боевики ИРА и ветераны вооруженной борьбы с Англией, "которые очень отличаются от Мишель О"Нил, сумевшей завоевать доверие избирателей".



"Сегодня мы вступаем в новую эру. Это ключевое время для нашей политической жизни и нашего народа", - заявила она после выборов, указав, что гипотеза воссоединения "уже является предметом конкретных дебатов".



Как известно, Северная Ирландия - это административно-территориальная единица Великобритании, которая вместе с ней образует сегодня Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Но победа "Шин Фейн" (в переводе ее название означает "Мы сами") может обернуться тем, что Северная Ирландия выйдет из состава Соединенного королевства и присоединится, чего она давно добивается, к Ирландии.



Исторически сложилось так, что этнический состав населения Северной Ирландии неоднороден: здесь живет около 500 тыс. коренных жителей острова Ирландия- ирландцев-католиков и примерно 1 млн англо-ирландцев и шотландо-ирландцев. Большинство - протестанты, являющиеся британцами по культуре и традициям. Они преданы идее сохранения конституционных связей с британской короной. Остальное население Северной Ирландии является католическим и ирландским по культуре и истории, выступает за союз с Ирландской Республикой. Эти группы населения, различные по культуре, религии и традициям, весьма настороженно относятся друг к другу, что имеет глубокие исторические корни. Еще до недавнего времени протестантские правители Ольстера проводили в отношении своих жителей-католиков политику почти так же жестко, как американские белые сегрегационисты на старом Юге обращались с афроамериканцами.



Напомним, Ирландия попала в зависимость от Британии еще во времена Средневековья. С XVI века на острове начался процесс конфискации земель у местных жителей и их передача английским поселенцам, что приводило к конфликтам и восстаниям.



Одновременно на острове шло вытеснение ирландского языка английским, а в 1801 году Ирландия стала частью Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. В 1916 году в Ирландии вспыхнуло новое восстание, повстанцы провозгласили Ирландскую Республику. Исключением стали шесть наиболее развитых в промышленном отношении северо-восточных графств (Северная Ирландия) с преобладанием протестантов, которые остались в составе Соединенного Королевства.



Однако в Северной Ирландии противостояние Лондону, который рассматривал ее территорию как колонию, продолжалось. Главной силой, противодействовавшей Великобритании, была Ирландская республиканская армия (ИРА). А главным противником ИРА стал протестантский орден Оранжистов и поддерживавшие его праворадикальные протестантские организации. В ходе кровопролитных столкновений в Северной Ирландии с обеих сторон погибло более 3,5 тыс человек. Формальным окончанием конфликта считается 10 апреля 1998 года - день, когда было подписано т.н. Белфастское соглашение.



"Северная Ирландия, - пишет в этой связи, комментируя итоги состоявшихся выборов, английская газета Guardian, погрузилась в политический кризис после того, как победа "Шинн Фейн" вызвала призывы к референдуму об объединенной Ирландии, а Демократическая юнионистская партия пообещала заблокировать формирование нового исполнительного органа".



"Шинн Фейн" была создана в 1905 году и действует в Северной Ирландии и Республике Ирландия. Представителей партии обвиняют в связи с боевиками ИРА, которая много лет боролась за выход провинции из состава Соединенного королевства.



"Шинн Фейн" выступает за единую республиканскую Ирландию, в связи с чем ее организации в Республике Ирландия и в Северной Ирландии вообще считаются единой партией. Во внутренней политике партия выступает с явно социалистическими лозунгами.



А именно - за борьбу с бедностью, защиту прав меньшинств, мигрантов и инвалидов, ограничение заработной платы высших чиновников, увеличение общественного сектора в экономике, демократизацию образования и за бесплатную медицину. Во внешней политике партия высказывается за независимость Страны Басков в Испании, а также осуждает блокаду США Кубы и "незаконную оккупацию Палестины Израилем".



В 2016 году "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия. Это произошло на фоне голосования Британии о выходе из Евросоюза. В свою очередь, власти Ирландии пообещали северным землям восстановления членства в ЕС после воссоединения.



После Брексита в британских масс-медиа доминировала тема независимости Шотландии. Однако сегодня, констатирует с горечью Economist, пришло время признать вероятность и еще одного сценария выхода из состава Соединенного Королевства.



А последствия развития подобного сценария выходят далеко за пределы острова Ирландия. Ирландская диаспора включает более 20 миллионов американцев. Ирландия обладает мягкой силой и вполне может конкурировать со страной, во много раз превосходящей ее по размеру.



Распад Великобритании кажется все более неизбежным, констатировал еще в 2021 году Bloomberg, который считает, что это может стать ударом по позиции Британии в мире.



Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из целой группы наций и отдельных народностей, которым никогда не жилось комфортно вместе. Теперь же они находятся в опасной близости к экзистенциальному кризису, написал в Bloomberg британский историк и писатель Макс Гастингс.



Есть все основания ожидать, что через одно-два десятилетия страна, которую Уильям Шекспир называл исключительно Англией, может снова ею стать - то есть, территория нынешней Великобритании сократится почти на 40%. В результате распада Союза от Англии могут потребовать отказаться от своего места в Совете Безопасности ООН из-за ее изменившегося положения.



Страна, как ожидается, сохранит свое ядерное оружие, дающее Лондону право по-прежнему сидеть во главе стола принятия международных решений. Но если бы на голосование Генеральной Ассамблеи был поставлен соответствующий вопрос, Бразилия, Индия, Нигерия и другие претенденты, безусловно, выдвинули бы собственные претензии против претензий уменьшившейся Англии.



"Еще несколько лет назад идея независимости Уэльса казалась эксцентричной, - пишет Guardian. - Ее поддерживали максимум 10% населения. Но опрос показал, что теперь 39% валлийцев готовы поддержать выход своего королевства из состава Великобритании".



Газета указывает и на неизбежность выхода Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и ее объединения с Республикой Ирландия, что, по ее мнению, может стать катастрофой.



Однако реализовать свою мечту жителям Северной Ирландии будет все-таки непросто. Как указала председатель победившей партии Мэри Лу Макдональд, "Шинн Фейн" будет работать над организацией плебисцита в ближайшие пять лет. При этом эксперты отмечают, что подобный референдум потребует разрешения со стороны британского министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса. Кроме того, "Шинн Фейн" еще только предстоит сформировать новый состав правительства вместе с Демократической юнионистской партией. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, органы исполнительной власти в Ольстере формируются по пропорциональному методу, чтобы региональное правительство представляло все общины.



В Лондоне тоже не намерены сидеть сложа руки. Победа сторонников объединения Ирландии на выборах в североирландскую Ассамблею не означает, что Соединенное Королевство движется к распаду, заявил в воскресенье в интервью ВВС замглавы правительства и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб. Однако большинство экспертов считает, что такое становится неизбежным.



"Благодаря хаосу Брексит и появлению границы в Ирландском море, объединение кажется неизбежным… Что это за треск? Это государственный корабль начинает разваливаться", - отмечает Guardian. Источник - stoletie.ru

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