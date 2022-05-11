Мирзиеев раскритиковал зерновую госкомпанию "Уздонмахсулот" за неэффективность и хищения

00:41 12.05.2022

Все 43 предприятия государственно-акционерной компании "Уздонмахсулот" показали свою неспособность эффективно работать в новых рыночных условиях. Об этом заявил 11 мая на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"До сих пор зерновые предприятия компании получали от фермеров готовую пшеницу и перерабатывали ее. В результате коэффициент их использования не превышал в среднем 60%. При этом мельничные затраты предприятий на 20-25% выше, чем в частном секторе, а рентабельность ниже в два раза", - рассказал глава государства.

В результате неэффективной работы задолженность предприятий "Уздонмахсулот" перед Фондом сельского хозяйства составила 1,8 трлн сумов ($160 млн), из них 1,1 трлн сумов ($98 млн) - безнадежные долги. На предприятиях компании до сих пор не прекратились случаи хищений.



Президент подчеркнул, что система, по которой работает зерновая госкомпания, не приносит пользы ни производителям зерна, ни перерабатывающим предприятиям.



"Поэтому, когда мы приступили к аграрной реформе три года назад, мы объявили о постепенной отмене госзаказа в зерноводстве и создании реального зернового рынка. Сегодня мы начинаем новый этап этих реформ, которых давно ждал наш народ, наши аграрии.

Как бы это ни было сложно, с 1 июня мы перейдем на рыночные цены при закупке и продаже зерна государством", - сообщил Мирзиеев.

Он пообещал создать для фермеров и кластеров все возможности для продажи зерна на бирже. В частности:



👉 цена одной тонны пшеницы, закупаемой для государственных нужд, будет увеличена с прошлогодних 1,55 млн сумов ($138) до 3 млн сумов ($268) на урожай этого года;



👉 1,783 млн тонн пшеницы, закупленной Фондом сельского хозяйства, будут выставлены на биржу исходя из потребности. При этом фермерам, исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, будет выплачена положительная разница. То есть, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составит 3,5 млн сумов, фермеру доплатят еще 500 тысяч сумов. На эти цели государство выделит в этом году более 6 трлн сумов ($536 млн);



👉 500 тысяч тонн пшеницы, которая останется в распоряжении фермеров, будут приняты на временное хранение предприятий хлебопродуктов, и с 1 июля фермеры и кластеры впервые смогут самостоятельно выставлять ее на продажу по рыночным ценам. При этом государство покроет расходы на временное хранение указанных 500 тысяч тонн пшеницы;



👉 фермеров освободят от биржевых платежей за урожай пшеницы 2022 года.



Шавкат Мирзиеев поручил ответственным лицам организовать регистрацию на бирже фермеров и кластеров, заготавливающих зерно, закрепить за ними брокеров и обучить биржевым торгам.

"Все хокимы (главы администраций) должны понять одну вещь. Почему мы ведем фермера на фондовый рынок? Если фермер пойдет на биржу и продаст свое зерно самостоятельно, его доход увеличится, и он будет удовлетворен результатом своего труда. В дальнейшем зерно для государственного резерва будет закупаться только на бирже", - заявил президент.

На закупку урожая зерна нынешнего года выделяется 7,6 трлн сумов (более $678 млн). Для того чтобы новая система работы была справедливой и прозрачной, а каждый сум своевременно и в полной мере доходил до фермеров и кластеров, а также для недопущения роста цен и дефицита продукции будет внедрена система ежедневного контроля.



Мирзиеев заявил, что настоящими хозяевами зерна являются фермеры и кластеры, и строго запретил чиновникам изымать зерно у фермеров под предлогом невыполнения плана в районе, необходимости корма для животноводства, птицеводства и рыбоводства.

На пополнение оборотных средств компании "Уздонмахсулот" и частных предприятий будет выделены кредитные ресурсы в размере 800 млрд сумов ($71,4 млн).



Президент также поручил:



▶️ увеличить количество современных, компактных, энергоэффективных мукомольных предприятий,



▶️ расширить площади для выращивания зерна и повысить их урожайность,



▶️ внедрить систему компенсации транспортных расходов на доставку муки и мучных изделий в отдаленные села.



Хокимы областей будут нести персональную ответственность за недопущение дефицита на рынке и обеспечение ценовой стабильности путем ввоза муки и мучных изделий из других регионов страны и из-за рубежа.

Ускорится и приватизация предприятий хлебопродуктов: до 1 августа должны быть проданы принадлежащие государству доли в 20 зерновых предприятиях.



11.05.22