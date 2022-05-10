Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией

00:45 12.05.2022 Айнур Курманов



Переориентация Казахстана через Анкару на Запад становится политической реальностью, а закрепляется это визитом Касым-Жомарта Токаева в Турцию.



Последствия соглашений имеют стратегический характер и не замедлят сказаться в самое ближайшее время. И речь идет не о банальном развитии сотрудничества, а о смене вектора развития страны и глубокой интеграции с неоосманистской Турцией.



Согласно официальной пропаганде это был первый официальный государственный визит президента РК в Турцию, хотя еще 12 ноября прошлого года в Стамбуле он принимал непосредственное участие в учреждении Организации тюркских государств (ОТГ) созданной по инициативе Нурсултана Назарбаева и по заказу Лондона. Затем в январе интеграционный процесс в рамках ОТГ повис в воздухе в результате заговора и попытки переворота, к которому были причастны члены семьи Елбасы, а также английская и турецкая разведки.







Но как видим, в марте этот процесс возобновился с удвоенной энергией после встречи с представителей казахстанского и британского дипломатических ведомств, когда Нур-Султану дали со всей очевидностью понять, что санкции в отношении правящей элиты и ее активов не будут вводиться только при условии активного сближения с Турцией и дальнейшего развития ОТГ.



После этого Казахстан стал снова локомотивом тюркской интеграции в Центральной Азии.



Причем, эти действия активно согласуются и координируются с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, с которым 9 мая у президента Казахстана Токаева состоялся длительный телефонный разговор перед его визитом в Анкару. Не зря именно Ташкент и Нур-Султан рассматривались Вашингтоном и Лондоном в качестве ключевых игроков и важнейших участников проекта тюркской интеграции, созданного ЕАЭС, "шелкового пути" и "Большой Евразии".



Итак Касым-Жомарт Токаев был встречен действительно по первому разряду, когда в его честь выстроился почетный караул в аэропорту Анкары "Эсенбога". Президенты Казахстана и Турции прошли мимо караула и под звуки государственных гимнов поднялись на трибуну у резиденции главы всех турок. Токаева также повели в мавзолей основателя турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где он оставил свои пожелания в книге отзывов.



При этом президент РК привез с собой внушительную делегацию в лице 10 министров, то есть практически весь кабинет министров, что демонстрирует очень высокий уровень мероприятий в рамках данной поездки.



Среди них оказались министр торговли и интеграции, министр иностранных дел, министр культуры и спорта, министр информации и общественного развития русофоб и ярый пантюркист Аскар Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития, министр индустрии и инфраструктурного развития, министр экологии, геологии и природных ресурсов, министр сельского хозяйства, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности, министр обороны и министр образования и науки выкормыш фонда Сороса Асхат Аймагамбетов.



Затем началась встреча глав государств в закрытом формате. В перерыве два президента сыграли в настольный теннис.



А самое главное развернулось уже на брифинге, на котором были подведены предварительные итоги переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил в качестве значительного успеха факт значительного товарооборота между странами, который за прошлый год уже перевалил отметку в 5 миллиардов долларов.



Сейчас казахстанская сторона намерена нарастить этот товарооборот вдвое.



"Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 миллиардов долларов", – указал Токаев, имея ввиду именно перенаправление потоков транспортировки сырья, добытого в республики, через Каспий и Азербайджан в Турцию.



Все дальнейшие рассуждения главы РК о совместной работе в таких сферах, как ""зеленая" экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство" являются лишь дымовой завесой.



Ведь главная задача – это налаживание Транскаспийского коридора Восток – Запад, декларация о котором была подписана в Тбилиси 1 апреля этого года грузинской, казахстанской, турецкой и азербайджанской сторонами. И именно по этому маршруту должны потечь в Европу нефть, газ, полезные ископаемые, черные и цветные металлы.



То есть Турция будет выполнять роль крупнейшего транспортного и энергетического хаба, снабжающего ЕС необходимым сырьем.



Заинтересован Нур-Султан и в наращивании присутствия турецкого капитала в Казахстане и возвращении части казахстанских капиталов под видом "инвестиций" из Анатолии. Поэтому не зря Токаев отметил, что:



"проведет встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будут подписаны ряд коммерческих соглашений на один млрд долларов".



Эрдоган заявил, что намерен поднять отношения между двумя странами на новый уровень.



"Посредством подписанного немногим ранее Совместного заявления мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турция придает большое значение миру и стабильности в Казахстане", – торжественно в качестве победителя сказал турецкий президент.



Для этих целей Токаевым и Эрдоганом было принято заявление о расширенном стратегическом партнерстве; была учреждена Межправительственная экономическая комиссия по развитию торгово-экономического партнерства; Организации тюркских государств была отведена роль координатора данных процессов интеграции на региональном уровне.



Кроме этого, Эрдоган на публику радушно принял давно согласованное приглашение посетить осенью с официальным визитом Казахстан, где пройдет заседание 4-го Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.



В результате между правительственными делегациями турецкой столице были приняты в общей сложности 15 соглашений, предполагающих "кооперацию в сфере транспорта, оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, культуры, сельского хозяйства, перевозок, торговли, таможенного контроля, окружающей среды, образования, молодежной политики, связи и архивного дела".



Примечательно, но эти соглашения фактически идентичны тем, которые были подписаны в Ташкенте 29 – 30 марта этого года Реджепом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиеевым. То есть принимаются в итоге типовые одинаковые соглашения по унификации нормативной базы и созданию общих правил в сфере торговли, таможни и военного сотрудничества.



Наиболее важными из них можно отметить соглашение о международных комбинированных перевозках грузов, соглашение об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля, соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, которое облегчает процедуру вывоза казахстанского зерна, протокол о сотрудничестве в области военной разведки.



При этом происходит и кооперация пропагандистских ведомств для активного внедрения концепций пантюркизма и панисламизма в качестве главной идеологии в рамках меморандума о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при аппарате президента Турецкой Республики.



Ускорится и процесс латинизации казахского языка и системы образования в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования, которые уже запущены казахстанским министром Асхатом Аймагамбетовым. Происходит параллельно и сближение оборонных ведомств в рамках протокола о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций. Это сотрудничество должно укрепить идеологическую конструкцию по созданию "Армии Турана".



То есть как видим, программа углубленной интеграции впечатляет и вступает в острое противоречие с ЕАЭС и явно бьет по интересам Москвы в регионе. Ведь понятно, что через Эрдогана и под вывеской ОТГ в Казахстан и Центральную Азию усиливается влияние Великобритании, США и ЕС, а все бывшие советские среднеазиатские республики таким маневром врываются из общего социокультурного и информационного пространства и отрезаются от России.



При этом принимается и общая антироссийская концепция по болезненной теме российско-украинского конфликта, когда "незалежная" признается единой и неделимой.



"Наши взгляды на мирное урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают", – заявил президент Турции на брифинге по итогам переговоров.



То есть Анкара этим показывает, что теперь именно она одна является неким надежным гарантом и защитником границ и территорий суверенных республик в регионе и на постсоветском пространстве.



Поэтому неудивительно, что в Казахстане запретили все шествия "Бессмертного полка", а автолюбителям с флагами СССР и георгиевскими лентами, решившими устроить автопробеги, выписывали штрафы, так как оказалось, что это "провоцирующие символы". Единственное шествие в Алма-Ате было переименовано и прошло без знамен Победы. Именно в связи с солидарностью с Киевом и ЕС отменены были парады и праздничные мероприятия, как и торжественные линейки в школах.



Соответственно и запущен был сбор подписей под петицией за отмену официального статуса русского языка, набравший более 200 тысяч голосов на онлайн-платформе, который подписали более трех десятков депутатов Мажилиса, то есть треть нижней палаты парламента.



Все эти русофобские выходки, как и отказ главного государственного фонда "Самрук-Казына" от инвестиций в рублях, что противоречит прежним соглашениям с Москвой и в рамках ЕАЭС о торговле и взаиморасчетах в национальных валютах, в купе с выдавливанием российских компаний и банков, были подчинены одной цели – геополитической переориентации страны на Запад через "евроинтеграцию" с Турцией.



В связи с этим не надо удивляться, когда на южных границах появляется новая большая "Анти-Россия", которая становится еще и трамплином для агрессии в отношении Китая. Ведь не секрет, что Казахстан по замыслам Лондона должен сыграть еще и роль Украины, но только применительно уже в отношении КНР с целью обрушения концепции "шелкового пути".



Появление такого враждебного антироссийского "тюркского мира" – это и есть удар по мягкому подбрюшью, через создание нового пояса блокады и изоляции.



Как видим, прозападная казахстанская элита старается вовсю, думая, что сохранит свою этнократию, взращенную на неонацизме. Правда в этом она жестоко ошибается… Источник - politnavigator.net

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