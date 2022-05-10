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В "Узбекнефтегаз" пришла новая команда топ-менеджеров
00:48 12.05.2022

В "Узбекнефтегазе" назначены первый зампредседателя по трансформации и заместители председателя по капитальному строительству и транспорту, а также по вопросам экономики и финансов.

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в компании "Узбекнефтегаз" учреждена должность первого заместителя председателя правления по вопросам трансформации. Временно исполняющим обязанности первого заместителя назначен руководитель департамента трансформации и операционной эффективности Бехзод Бобурович Усманов. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".

На должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и транспорту назначен Шухрат Кидирбаевич Даулетияров. Он работал руководителем департамента капитального строительства и ремонта "Узбекнефтегаза" и на руководящих должностях в Государственном комитете по автомобильным дорогам, Министерстве финансов и Счетной палате.

Заместителем председателя правления по вопросам экономики и финансов стал Сардор Алишерович Мирзаев. Ранее он работал в Министерстве финансов и Счетной палате.

В апреле сообщалось, что председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев подверг критике работу своих заместителей. Улугбек Ашуров, заместитель председателя по вопросам экономики и финансов, был освобожден от должности по собственному желанию.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652305680


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