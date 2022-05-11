 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.05.2022
13:04  Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ
13:02  Почему уроженцы Таджикистана воюют в Украине с обеих сторон
12:56  КырКлоунада. Трое вице-мэров Бишкека назначены незаконно. Прокуратура внесла протест
12:27  Спасительная клизма. Тело Саакашвили перетащили из тюрьмы в частную лечебницу
12:24  Миллер загрустил. Украина гадски не дает "Газпрому" качать российский газик европейским "партнерам"
10:55  Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан
10:29  Второй американский ленд-лиз – на этот раз для поддержки фашизма, - В.Катасонов

10:27  Евросоюз опрокидывает прежние правила поведения на мировом рынке, - Е.Пустовойтова
09:50  Об истории. Хватит переписывать, пора - изучать, - Данияр Ашимбаев
09:45  Битва волшебных птиц. Либеральная Европа фашизируется, - А.Проханов
09:27  США срочно эвакуировали материалы химлабораторий на Украине
09:10  Референдум встанет Казахстану в 16 млрд тенге
09:07  Евразийская интеграция и Казахстан, - А.Савельев
07:02  Афганский Фронт сопротивления открыл сезон охоты на талибов, - И.Субботин
01:52  "Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать", - Владимир Машков
00:48  В "Узбекнефтегаз" пришла новая команда топ-менеджеров
00:45  Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией
00:41  Мирзиеев раскритиковал зерновую госкомпанию "Уздонмахсулот" за неэффективность и хищения
00:38  Распад Великобритании неизбежен? - Игорь Веремеев
00:11  "Возвращенец" Ширшов сдал Жапарову заначки Бакиевых и компромат на ряд VIP-ов
00:10  Анатомия предательства. Кравчук и распад СССР, - М.Ростовский
00:01  Казахстан в случае угрозы теперь может попросить защиты у Турции, - В.Панфилова
00:00  В Казахстане наладят производство ударных турецких беспилотников ANKA. А кому продавать?
Среда, 11.05.2022
22:30  Токаев отобрал у Назарбаева "президентский" борт Airbus 321
21:23  Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
21:13  Спецоперация хоть чуть-чуть подчистила российскую буржуазию, - Игорь Мальцев
21:09  В Алматы создан оперативный штаб по ликвидации затоплений
17:03  Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 2, - Е.Косенко
16:46  Есть ли выход с Украины: Байден подготовил ловушку для Путина, - М.Ростовский
15:17  Новую столицу Ахалского велоята Туркмении поименуют в честь Аркадага
14:13  Сердар Бердымухамедов сменил отца на посту президента НОК Туркменистана
13:50  Пинг-понгеры. Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис после переговоров в Анкаре
13:46  Наследник к наследнику. Рустам Эмомали убыл с визитом к Сердару Аркадаговичу
13:44  Героями новых узбекско-белорусских фильмов станут снайпер Зебо Ганиева и поэт Якуб Колас
13:35  Тайна смерти олигархов в России. Что не так с суицидами
13:32  Санкционная война – может ли российский Центробанк обанкротиться?
13:30  Не позже 2027 года Шотландия и Ольстер выйдут из состава Соединенного Королевства, - В.Прохватилов
13:24  Поставки оружия Украине. У Блинкена есть личный интерес?
13:23  Мэр кыргызского Узгена Каримов только вчера узнал о своем увольнении 29 апреля
13:20  Транскаспийскому маршруту в обход РФ предрекли шестикратный рост объема перевозок
13:12  Как Казахстану избежать энергетического кризиса: перспективы нового энергокольца в ЦентрАзии, - Петр Своик
12:48  В Узбекистане создан Международный сельскохозяйственный Университет
12:44  Кто объявил войну: Таджикистан талибам или талибы Таджикистану? - Мазхаб Джума, Рамзия Мирзобекова
12:41  НАТО на Тихом океане? - Максим Столетов
12:18  Известный ТВ-"знаток" Ровшан Аскеров ("Что? Где? Когда?") объявлен в розыск Россией за пропаганду фашизма
11:24  Коллективный Запад делит шкуру русского медведя, - В.Катасонов
10:21  Скончался хоким узбекского Ангрена Нуритдин Абдурахимов
10:11  Напрашиваются на спецоперацию Z-2? Парламент Литвы единогласно признал Россию "террористическим государством"
09:35  Надо показать свою волю и прекратить подачу воды в Казахстан, - депутат Кырпарламента Маматалиев
09:25  УкрСолдаты 93 бригады (Изюм) отказываются воевать "в котле"
09:02  Казахстан подарил Кыргызстану "военное имущество" неизвестного объема и комплектации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Афганский Фронт сопротивления открыл сезон охоты на талибов, - И.Субботин
07:02 12.05.2022

Боевики озадачены всплеском военной активности повстанцев
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
11.05.2022

Ахмад Масуд активизировал боевые действия против талибов.
Движение "Талибан" (запрещено в России) обсуждает стратегию противодействия масштабной наступательной операции повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС). Анонсированная в эти выходные военная кампания мятежников уже привела к переходу под их контроль нескольких районов на севере Афганистана. У антиталибского движения есть немало слабых мест, говорят исследователи, однако фактором, который может сыграть в их пользу, становится усиливающийся фракционизм "Талибана", ставящий под вопрос устойчивость власти временного правительства.
О стремлении талибского руководства выработать целостную стратегию борьбы с ФНС сообщило издание Times of India. Из сообщения следует, что группировка опасается расширения рядов повстанческой армии.

В эти выходные ФНС, возглавляемый Ахмадом Масудом-младшим, проинформировал о начале первой полномасштабной наступательной операции против талибов. Мятежники, основные силы которых базируются на севере Афганистана, продемонстрировали успехи на поле боя, если верить их собственным оперативным сведениям. "Это наше первое с сентября прошлого года масштабное наступление, в ходе которого удалось освободить три крупных района в Панджшере (северная провинция. – "НГ"), – заявил руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари. – Бойцы Фронта перекрыли основные дороги на севере Афганистана и выбили талибов с ряда форпостов".

Некоторое время спустя после прихода к власти движения "Талибан" ФНС использовал тактику партизанской борьбы из-за нехватки ресурсов, однако в последние месяцы мятежники, по-видимому, решили продемонстрировать новому руководству Афганистана свои возможности. По словам Назари, в последние месяцы боевые действия интенсифицировались, а ФНС удалось расширить свое военно-политическое присутствие с 2 до 12 провинций.

Впрочем, в "Талибане" отрицают правдивость таких оценок. Официальный представитель сформированного движением временного правительства Забихулла Муджахид на днях отверг сообщения, что в Панджшере или каких-либо других северных регионах Афганистана происходили боевые действия. "Утверждения повстанцев, попавшие в средства массовой информации, носят ложный характер, – проинформировал он. – Тысячи хорошо экипированных талибов находятся в Панджшере и Тахаре".

Несмотря на видимую привлекательность "бренда" ФНС для западных стран, негативно воспринявших господство "Талибана", повстанческое движение испытывает нехватку внешней поддержки, свидетельствуют западные оценки. В условиях перекоса глобальной повестки в сторону Украины аккумулировать помощь потенциальных стран-доноров стало практически невозможно. Это ставит под сомнение способность повстанцев пошатнуть власть в Кабуле.

Осложняющим фактором становится и то, что внутри Фронта видны контуры потенциального политического раскола. Источники Foreign Policy среди мятежников указывают, что трудности создает "старая гвардия" функционеров, которые занимали высокие посты в эпоху администрации экс-президента Ашрафа Гани и в 2021 году решили присоединиться к антиталибским силам. Среди них маршал Абдул Рашид Дустум и бывший депутат Мухаммад Мохакик. "Все они верят в то, что могут стать лидерами (Афганистана. – "НГ"), и поэтому сражаются за себя, а не за народ и страну", – цитирует Foreign Policy своего собеседника.

Однако положительным для позиций ФНС явлением может стать тот факт, что внутри "Талибана" тенденция на углубление фракционизма гораздо мощнее. Как заявил бывший заместитель министра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб, боевики за месяцы своего нахождения у власти продемонстрировали, что "не могут разрешать собственные разногласия". В связи с этим бывший дипломат говорит о "новой геополитической динамике и реалиях".

Талибы склонны использовать привычную модель реагирования на военную активность сторонников Масуда. Появились сообщения о жестоком обращении боевиков с пленными повстанцами и даже о публичных расправах над представителями сопротивления, в том числе над мирными жителями, которые выражали поддержку ФНС. Исследователи считают подобные действия радикалов фактором, который неизбежно ускорит делегитимизацию временного правительства и, по-видимому, привлечет новобранцев в ряды ФНС.

Старший специалист по Афганистану в Институте мира США Эндрю Уоткинс замечает, что силам сопротивления в настоящее время не хватает ключевых вещей, необходимых для ведения полноценной войны с талибами и сохранения устойчивости своего "бренда". Это вопросы о существовании безопасного убежища и функционировании линий снабжения. "Единственным общим фактором является растущая нелегитимность нынешней власти, – отмечает исследователь. – Сопротивление обладает значительным запасом тактического и оперативного опыта, который потенциально можно пустить в ход, однако пока в значительной степени это нейтрализуется отсутствием политического единства".

По его словам, ряды талибов в ближайшие месяцы тоже могут дать серьезную трещину, что обещает открыть окно возможностей для ФНС. "Это, конечно, может произойти в военной или политической сферах по мере роста общественного гнева и недовольства, – допускает эксперт. – Но оперировать предположениями о том, что это рано или поздно произойдет, не является само по себе стратегией". Выходом для людей Масуда, по словам Уоткинса, может быть курс на истощение противника за счет регулярных точечных нападений, которые, вероятно, заставят талибов отказаться от контроля в ряде районов. Однако применение подобной тактики почти всегда затратно с точки зрения времени, резюмирует эксперт.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652328120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на развитие ликвидного рынка стрессовых активов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года №267
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2022 года №286
- Государственный секретарь встретился с общественностью Кызылординской области
- Об истории
- Депутаты фракции "Ак жол" предлагают запретить онлайн кредитование
- Кадровые перестановки
- Какие проблемы унаследует Абайская область?
- "Ак жол" требует срочно разработать меры регулирования международных автотранспортных перевозках с учетом защиты национальных экономических интересов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  