Афганский Фронт сопротивления открыл сезон охоты на талибов, - И.Субботин

07:02 12.05.2022

Боевики озадачены всплеском военной активности повстанцев

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11.05.2022



Ахмад Масуд активизировал боевые действия против талибов.

Движение "Талибан" (запрещено в России) обсуждает стратегию противодействия масштабной наступательной операции повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС). Анонсированная в эти выходные военная кампания мятежников уже привела к переходу под их контроль нескольких районов на севере Афганистана. У антиталибского движения есть немало слабых мест, говорят исследователи, однако фактором, который может сыграть в их пользу, становится усиливающийся фракционизм "Талибана", ставящий под вопрос устойчивость власти временного правительства.

О стремлении талибского руководства выработать целостную стратегию борьбы с ФНС сообщило издание Times of India. Из сообщения следует, что группировка опасается расширения рядов повстанческой армии.



В эти выходные ФНС, возглавляемый Ахмадом Масудом-младшим, проинформировал о начале первой полномасштабной наступательной операции против талибов. Мятежники, основные силы которых базируются на севере Афганистана, продемонстрировали успехи на поле боя, если верить их собственным оперативным сведениям. "Это наше первое с сентября прошлого года масштабное наступление, в ходе которого удалось освободить три крупных района в Панджшере (северная провинция. – "НГ"), – заявил руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари. – Бойцы Фронта перекрыли основные дороги на севере Афганистана и выбили талибов с ряда форпостов".



Некоторое время спустя после прихода к власти движения "Талибан" ФНС использовал тактику партизанской борьбы из-за нехватки ресурсов, однако в последние месяцы мятежники, по-видимому, решили продемонстрировать новому руководству Афганистана свои возможности. По словам Назари, в последние месяцы боевые действия интенсифицировались, а ФНС удалось расширить свое военно-политическое присутствие с 2 до 12 провинций.



Впрочем, в "Талибане" отрицают правдивость таких оценок. Официальный представитель сформированного движением временного правительства Забихулла Муджахид на днях отверг сообщения, что в Панджшере или каких-либо других северных регионах Афганистана происходили боевые действия. "Утверждения повстанцев, попавшие в средства массовой информации, носят ложный характер, – проинформировал он. – Тысячи хорошо экипированных талибов находятся в Панджшере и Тахаре".



Несмотря на видимую привлекательность "бренда" ФНС для западных стран, негативно воспринявших господство "Талибана", повстанческое движение испытывает нехватку внешней поддержки, свидетельствуют западные оценки. В условиях перекоса глобальной повестки в сторону Украины аккумулировать помощь потенциальных стран-доноров стало практически невозможно. Это ставит под сомнение способность повстанцев пошатнуть власть в Кабуле.



Осложняющим фактором становится и то, что внутри Фронта видны контуры потенциального политического раскола. Источники Foreign Policy среди мятежников указывают, что трудности создает "старая гвардия" функционеров, которые занимали высокие посты в эпоху администрации экс-президента Ашрафа Гани и в 2021 году решили присоединиться к антиталибским силам. Среди них маршал Абдул Рашид Дустум и бывший депутат Мухаммад Мохакик. "Все они верят в то, что могут стать лидерами (Афганистана. – "НГ"), и поэтому сражаются за себя, а не за народ и страну", – цитирует Foreign Policy своего собеседника.



Однако положительным для позиций ФНС явлением может стать тот факт, что внутри "Талибана" тенденция на углубление фракционизма гораздо мощнее. Как заявил бывший заместитель министра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб, боевики за месяцы своего нахождения у власти продемонстрировали, что "не могут разрешать собственные разногласия". В связи с этим бывший дипломат говорит о "новой геополитической динамике и реалиях".



Талибы склонны использовать привычную модель реагирования на военную активность сторонников Масуда. Появились сообщения о жестоком обращении боевиков с пленными повстанцами и даже о публичных расправах над представителями сопротивления, в том числе над мирными жителями, которые выражали поддержку ФНС. Исследователи считают подобные действия радикалов фактором, который неизбежно ускорит делегитимизацию временного правительства и, по-видимому, привлечет новобранцев в ряды ФНС.



Старший специалист по Афганистану в Институте мира США Эндрю Уоткинс замечает, что силам сопротивления в настоящее время не хватает ключевых вещей, необходимых для ведения полноценной войны с талибами и сохранения устойчивости своего "бренда". Это вопросы о существовании безопасного убежища и функционировании линий снабжения. "Единственным общим фактором является растущая нелегитимность нынешней власти, – отмечает исследователь. – Сопротивление обладает значительным запасом тактического и оперативного опыта, который потенциально можно пустить в ход, однако пока в значительной степени это нейтрализуется отсутствием политического единства".



По его словам, ряды талибов в ближайшие месяцы тоже могут дать серьезную трещину, что обещает открыть окно возможностей для ФНС. "Это, конечно, может произойти в военной или политической сферах по мере роста общественного гнева и недовольства, – допускает эксперт. – Но оперировать предположениями о том, что это рано или поздно произойдет, не является само по себе стратегией". Выходом для людей Масуда, по словам Уоткинса, может быть курс на истощение противника за счет регулярных точечных нападений, которые, вероятно, заставят талибов отказаться от контроля в ряде районов. Однако применение подобной тактики почти всегда затратно с точки зрения времени, резюмирует эксперт.