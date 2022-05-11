Евразийская интеграция и Казахстан, - А.Савельев

09:07 12.05.2022 Александр

Савельев

Евразийская интеграция. Часть 4: Казахстан

11 мая 2022 |

Как и в других постсоветских республиках, псевдоисторическая пропаганда в Казахстане служила средством утешения народных масс в период социально-экономического обвала и переноса ответственности за происходящее даже не на союзный центр, а непосредственно на Россию как основу распавшегося большого государства.

Казахстан в советское время считался одной из самых приверженных интернационализму республик. Довоенная и послевоенная индустриализация республики осуществлялась с помощью инженерных и трудовых ресурсов всего СССР. В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских граждан из оккупированных гитлеровцами территорий были эвакуированы в Казахскую ССР, лишь за несколько лет до того получившую статус союзной республики, - до 1936 Казахская АССР находилась в составе Советской России. Наконец, в освоении целины, как и в индустриализации республики, участвовали миллионы советских граждан из разных республик. Многие из них остались там жить и работать вместе со своими семьями.



После развала СССР элиты Казахстана начали государственное строительство на основе не гражданского, а этнического подхода. Постепенно, с вытеснением русскоязычного инженерного и управленческого корпуса и заменой его на "титульный", "национально правильный", шло идеологическое обоснование казахской национально-исторической исключительности, этнического превосходства. В многочисленных публикациях утверждалось, что казахи происходят от ариев, скифов, гуннов, троянцев и даже шумеров (точная аллюзия с украинскими историческими мифами).



Как и в других постсоветских республиках, псевдоисторическая пропаганда в Казахстане служила средством утешения народных масс в период социально-экономического обвала и переноса ответственности за происходящее даже не на союзный центр, а непосредственно на Россию как основу распавшегося большого государства. Период нахождения в составе Российской империи, а потом в Советском Союзе, в лучшем случае назывался "безвременьем", в худшем - колониальной оккупацией.



Характерно, что в создании мифов об этническом превосходстве участвовал и сам многолетний лидер Казахстана Н. Назарбаев, выводивший в одной из своих работ духовное преемство казахов от ариев. Бывший Первый секретарь ЦК компартии Казахской ССР, а затем многолетний президент Казахстана, в честь которого названа столица республики, не только не противодействовал, а непосредственно участвовал в становлении казахского национализма



За годы его правления численность русского и русскоязычного населения сократилась чуть ли не вдвое - более чем на 10 миллионов человек. Экономические активы республики принадлежат местным кланам в полном и непрозрачном партнерстве с западными транснациональными корпорациями, постепенно нарастает русофобия, в том числе в крайне чувствительной культурно-образовательной и языковой сфере. Проводятся так называемые "языковые патрули", казахские националисты, которые быстро заимствуют нацистскую идеологию и практику, запугивают людей, не владеющих казахским языком, хотя русский язык в бывшей российской советской автономии пока сохраняет статус официального. Продолжаются преследования, в том числе уголовные, пророссийских активистов, таких как Ермек Тайчибеков, освобождения которого, видимо из уважения к казахскому национализму, российские власти не требуют, тем самым отказывая ему в очевидном статусе политзаключенного, допуская и поощряя русофобию в Казахстане.



В 1997 Назарбаев перенес столицу Казахстана из южной Алма-Аты на север - в нынешний Нур-Султан. За 160 лет своего исторического существования город несколько раз менял название: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана и, наконец, Нур-Султан. Три раза нынешняя столица республики была переименована за недолгий по историческим меркам постсоветский период. С учетом последних событий в Казахстане и жесткого отстранения Нурсултана Назарбаева от последних остающихся в его руках рычагов власти, можно уверенно предположить, что город в ближайшем будущем опять будет переименован



Перенося столицу из развитой Алма-аты, Назарбаев хотел решить сразу несколько задач. Он показал силу своей личной власти, ограничил властные амбиции южных кланов, но главное - утвердил казахский суверенитет над северными регионами, где традиционно сильны пророссийские настроения, а значительную часть населения составляли русские и русскоязычные. Русский "сепаратизм" в Казахстане остается серьезным вызовом для националистических властей республики; перенос столицы утверждал этнический приоритет "титульной нации" на севере республики и вызвал очередную волну миграции соотечественников в Россию. Численность русского и русскоязычного населения в нынешнем Нур-Султане в разы меньше, чем всего 25 лет назад.



Назарбаев считается чуть ли не основоположником евразийской интеграции, интеграционных объединений, в том числе ЕАЭС. С этим можно согласиться только в том смысле, что его задачей было создание псевдоинтеграционных структур, имитация интеграции. Режим свободной торговли не нуждается в громоздких якобы наднациональных структурах, достаточно прозрачного и эффективного совместного таможенного контроля. Емкость российского рынка в разы больше совокупного рынка остальных государств - членов ЕАЭС. При этом в рамках этого псевдоинтеграционного объединения до сих пор не реализован и даже не запланирован ни один крупный проект производственной кооперации. ЕАЭС, с подачи бывшего президента Казахстана, занимается главным образом торговым освоением российского рынка.



Пресса Казахстана полна упреков в адрес России. Якобы повышение курса российского рубля разгоняет инфляцию в республике, защитные меры РФ в обеспечении собственной продовольственной безопасности угрожают сельскому хозяйству Казахстана, а российские строительные компании вытесняют местные. Россия всегда должна и Россия всегда виновата - это главные принципы, заложенные Назарбаевым в основу т. н. евразийской интеграции при полном попустительстве российских чиновников.



Экономические преференции никогда не предоставляются без политических условий. Казахстан, как и многие другие постсоветские республики, напичкан биологическими лабораториями Пентагона. Эти объекты полностью контролируются США и чуть ли не полностью обладают правом экстерриториальности. Между тем Казахстан является членом не только СНГ и ЕАЭС, но и союзником России по ОДКБ. Несогласованное размещение на территории одного государства-союзника потенциально опасного для другого государства-союзника оружия массового поражения автоматически прекращает союзнические отношения. Тем не менее Казахстан до сих пор остается членом ОДКБ и формальным союзником России.



Руководство республики воспользовалось военной помощью ОДКБ, то есть России, в январе 2022 года во время кризиса, угрожавшего не только центральной власти, но и самой государственности Казахстана, бывшей автономии РСФСР. Но ни слова поддержки в адрес нашей страны, проводящей сложнейшую и вынужденную военную операцию на территории бывшей УССР, от руководства Казахстана не прозвучало. Хуже того, в Казахстане пропагандируются антироссийские и алармистские настроения, страх перед "российским вторжением"



Агрессивный национализм в сочетании с иждивенческой логикой несовместим с любой формой интеграции. В 2020 году, задолго до военной спецоперации на Украине, бывший советский офицер и ветеран ГРУ МО СССР публично высказался в поддержку военного сотрудничества с США вопреки союзу с Россией. Привычно осудив российские "имперские замашки", этот бывший советский офицер и наверняка член КПСС - в ГРУ МО СССР, как и в других спецслужбах, комсомольцев не держали, тем более в звании старшего офицера (была даже расхожая поговорка на эту тему) - заявил дословно:



"Настоящий друг никогда не будет упрекать союзника в чем-то, а всегда поймет его и поддержит".

Действительно, Россия в январе 2022 года поддержала и спасла государственность своей бывшей автономии, а потом союзной республики. Но руководство Казахстана не только не поддержало Россию в ее очередной схватке с нацизмом, но и старается соблюдать все антироссийские санкции.



Укорененная на государственном уровне идеология национального превосходства лишает государственность Казахстана возможностей самостоятельного развития. В поисках идентичности, отталкиваясь от России, элиты республики все более тяготеют к т. н. "тюркскому миру". В республике работает множество центров турецкой мягкой силы, идет активное освоение массового сознания протурецкой мифологией, хотя казахи и их современная территория никогда не были частью Турции в любой ее государственной форме. Турецкая "мягкая агрессия" под видом гуманитарного единства тюркоязычных народов будет нарастать по мере вытеснения России из ее исторических территорий.



Националистическая идеология постсоветских республик, создание и внедрение исторических мифов о собственной исключительности и "тяжелом колониальном прошлом", "угнетении" со стороны России неизбежно делает их позицию иждивенческой, а зачастую откровенно враждебной по отношению к России. Традиционное российское чиновничье попустительство вплоть до поощрения подобных настроений сводит на нет благие пожелания развития евразийской интеграции. Источник - Регнум

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