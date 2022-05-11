США срочно эвакуировали материалы химлабораторий на Украине

09:27 12.05.2022 В Минобороны России рассказали о схеме финансирования опасных исследований в соседней стране

Ксения Федосеева

Антон Лавров

Роман Крецул



Биологические лаборатории на Украине работали при участии неправительственных организаций и крупных фармацевтических компаний США. Об этом 11 мая заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По мнению экспертов, в лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, и США сделали все, чтобы вывезти с территории Украины материальные доказательства этой деятельности. В этот же день начальник Национального центра управления обороной заявил о провокации в Харьковской области. Ближе к вечеру среды с украинской стороны было обстреляно российское село в Белгородской области, в результате один человек погиб, а шесть получили ранения.



Лаборатории на деньги Клинтонов

Российское военное ведомство опубликовало документы, касающиеся деятельности биолабораторий США на Украине. Игорь Кириллов заявил о выявленных фактах работ с возбудителями-потенциальными агентами биологического оружия: холерой, туляремией, чумой, сибирской язвой, хантавирусами. Ранее в Минобороны отмечали, что в декабре 2021 года Украина отправляла компании-производителю запрос о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.



Участники на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.



В марте и апреле на территориях Херсонской области и в районе населенного пункта Каховка были обнаружены беспилотники, оснащенные оборудованием для распыления биологических рецептур, что ставит под сомнение высказывания американских специалистов о том, что нет никаких оснований утверждать о разработке биологического оружия на Украине, подчеркнул начальник РХБЗ.



По его словам, Минобороны удалось уточнить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биолабораториями. Он назвал идеологами военно-биологической деятельности США на Украине лидеров Демократической партии, которые формировали через органы исполнительной власти законодательную базу для прямого финансирования военно-биологических исследований из средств федерального бюджета. Привлекались неправительственные организации, биотехнологические, а также инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена. Благодаря увеличению доходов подконтрольных демократам организаций, лидеры этой партии получают дополнительные финансовые поступления на свои избирательные кампании и скрывают их распределение.



Игорь Кириллов добавил, что данной схеме замешаны крупные фармацевтические корпорации, в числе которых Pfizer, Moderna, Merck, Parexel, а также связанная с Пентагоном компания Gilead. Наряду с ними в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, скрывающие незаконную деятельность.

- США учредили эти лаборатории с определенной целью - ведения биологической войны против нашей страны, - рассказал "Известиям" экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. - Именно поэтому они находятся по периметру наших границ. И занимались эти лаборатории разработкой оружия для воздействия на вооруженные силы и граждан нашей страны. А делалось это не прямо через Пентагон, а через различные фонды, программы и частные компании. Разумеется, американские власти будут все отрицать, будут говорить, что там работали частные компании, и что они там делали, они не знают. Проводили какие-то опыты. Но неслучайно они так быстро эвакуировали все, что смогли. По существу, спрятали улики. Концы в воду, что называется.



В Минобороны в среду отметили, что помимо США реализацией своих военно-биологических проектов на территории Украины занимаются другие страны НАТО. У российского военного ведомства имеются документы, подтверждающие сотрудничество Германии с Центром общественного здоровья МЗ Украины в рамках "Программы биологической безопасности". С немецкой стороны в программе участвует Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), Институт Роберта Коха (Берлин), Институт Леффлера (Грайфсвальд) и Институт тропической медицины Нохта (Гамбург).



В документах раскрывается информация относительно сотрудничества референс-лаборатории ЦОЗ МЗУ с Институтом тропической медицины Берихарда Нохта (Гамбург).



В рамках совместного проекта, проводившегося в период с 2016 по 2019 год, было "отобрано 3500 образцов сывороток здоровых лиц, которые проживают на территории 25 областей" для изучения конго-крымской геморрагической лихорадки. Во время выполнения проекта немецкие специалисты дважды в год посещали ЦОЗ МЗУ для проведения обучения и тренингов.



Некоторые документы содержат свидетельства о вовлечении Польши в проведение исследований опасных заболеваний на Украине. Подтвержден факт участия Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук в исследованиях, направленных на оценку эпидемических угроз и распространения вируса бешенства среди домашних и диких животных на территории Украины. Они проводились совместно с американским институтом Battelle, подрядчиком Пентагона.



Помимо этого документально подтвержден факт финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит Институт эпидемиологии и гигиены, один из участников военно-биологических проектов США.



В Минобороны России заявили, что изучили документы, свидетельствующие о намеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР: среди несовершеннолетних жителей населенного пункта Степовое распространяли листовки в виде фальшивых денежных купюр, инфицированных возбудителем туберкулеза. Учитывалось поведение маленьких детей, которые любят все "тянуть в рот" и брать продукты немытыми руками.



По заключению Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, "…заражение купюр осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем, так как материал содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса…".



- Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (с. Стрелечье Харьковской области), - заявил Игорь Кириллов. Подопытными были пациенты мужского пола 40–60 лет с высокой стадией физического истощения.



Чтобы скрыть принадлежность к США, проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. В январе 2022 года все иностранные эксперты были экстренно эвакуированы из страны, а используемое ими оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.



Удобрения для провокаций

- Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию", позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных, - заявил Игорь Кириллов 11 мая.



По его словам, это подтверждается запросами киевской администрации на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов. С начала 2022 года Минздрав Украины получил от США более 220 тыс. ампул антидотами фосфорорганических отравляющих веществ, а также препараты для специальной обработки и дезинфекции.



Позднее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 мая в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сотрудники СБУ и боевики подорвали цистерну с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, чтобы обвинить российских военных в использовании химического оружия. В результате образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось. Пострадавших среди военнослужащих и местного населения нет, уточнил Мизинцев.



- Российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся националистами подобных провокациях, основная цель которых - выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи. В агломерации Краматорск–Славянск так же, как и ранее

в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов, - рассказал генерал. - В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: "Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!"



По словам Мизинцева, всего в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националисты заблокировали свыше 90 тыс. мирных граждан, прикрываясь ими, как "живым щитом".



- Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются, - заявил Михаил Мизинцев.



Начальник Национального центра управления обороной призвал мировое сообщество, ООН, ОБСЕ, Красный Крест и другие международные организации незамедлительно принять все меры для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей этих городов.



Обстрелы и объекты

Вечером 11 мая со стороны Украины было обстреляно российское село Солохи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, частично разрушен один дом, возникло задымление за пределами населенного пункта из-за пожара в камышах. По официальным данным, в результате обстрела один человек погиб, шесть получили ранения.



В этот день российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 93 объекта, в том числе - два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов ВСУ.



- Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники, - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре у города Балаклея в Харьковской области, три в районе города Рубежное Луганской Народной Республики, один у острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области.



- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники, - перечислил Игорь Конашенков.



В среду Минобороны России рассказало также о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.



Тактический воздушный десант, в составе которого действовал ефрейтор Егор Варушкин, выполнял задачу по взятию под контроль одного из аэродромов. Сразу после десантирования с вертолета Ми-8 он вступил в бой с превосходящими силами противника. Десантники уничтожили дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК и взяли под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома.



Старший лейтенант Николай Окороков командовал мотострелковым взводом, выполняющим задачу по освобождению населенного пункта. На одном из направлений подразделение обнаружило хорошо оборудованный оборонительный рубеж. Офицер, правильно оценив рельеф местности, вместе с подчиненными атаковал украинские позиции.



- Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Николая Окорокова, а также высокому профессионализму его подчиненных, украинские националисты понесли потери и продолжили сдавать свои позиции, - отметили в российском военном ведомстве.



Командир отделения сержант Михаил Чекулаев вел разведку местности рядом с населенным пунктом, находившимся под контролем ВСУ. Он обнаружил укрепрайон и формирование численностью более 10 человек, которое готовило засаду российским военнослужащим. Михаил решил распределить подчиненных: пока одна группа вела огонь, вторая вместе с командиром зашла с тыла. Как заявили в Минобороны, своими действиями старший Сержант Михаил Чекулаев обеспечил успех наступательной операции своей бригады по освобождению населенного пункта. Источник - iz.ru

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