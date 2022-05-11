 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва волшебных птиц. Либеральная Европа фашизируется, - А.Проханов
09:45 12.05.2022

Битва волшебных птиц
Либеральная Европа сбрасывает свой чехол, под которым медленно и неотвратимо проступает свастика

Александр Проханов

Почему "Азов* третий месяц бьется в окружении в катакомбах "Азовстали", не желая сдаваться, предпочитая смерть плену? Какие сила, страсть и вера удерживают азовцев у огневых точек? Быть может, они умирают за то, чтобы Украина вошла в Европу? В холеную, процветающую, сытую, чарующую своим благополучием? Или они сражаются за Украину европейскую, демократическую, либеральную, где царит свобода слова, соблюдаются права человека?

Не будем заблуждаться, не будем строить иллюзии. Они сражаются за небо, за свое черное фашистское небо, где обитают их фашистские черные боги. Мрачная преисподняя с нибелунгами, валькириями, золотом Рейна, Зигфридом вышла на поверхность, поднялась ввысь и стала черным небом фашизма. Солдаты Азова - это не дети олигархов, не рафинированные интеллектуалы, не либерально мыслящий молодежный планктон. Они – простолюдины, рабочие, люди труда, взросшие среди унылых земных забот, обремененные тяготами бытия, мучительным добыванием хлеба, обреченные на повседневную тусклую жизнь. И вдруг среди них появились проповедники, которые отвлекли их от унылого бытия и стали говорить о возвышенном, о небе - о черном небе фашизма. И эти тусклые люди стали небожителями, стали нибелунгами, стали героями рейнских дубрав. Им сказали, что они – лучшие на земле, они храбрые, благородные, избранные. Они бьются за великую страну, куда кроме Львова, Левобережья и Правобережья, кроме Донбасса и Крыма входят Кубань и земли Войска Донского, входят Белгород, Курск и Воронеж.

У этой страны есть религия - таинственная и величественная, как музыка Вагнера. Есть свое таинственное искусство - руническое, покрывающее своими символами не холсты и бумагу, а человеческое дышащее тело. И эти люди с русскими и украинскими фамилиями жгут американскими "Джавелинами" русские танки, посылают турецкие "Байрактары" на позиции донецких ополченцев.

Мы воюем на Украине не с либеральной Европой с ее смешанными браками и тлетворным искусством. Мы воюем с фашизмом в его сегодняшнем технотронном воплощении. Не они смотрят в Европу, а Европа смотрит на них как на свое любимое детище, которое вскармливается от сосцов европейского либерализма, чтобы со временем зарубить своего прародителя. Либеральная Европа сбрасывает свой чехол, под которым медленно и неотвратимо проступает свастика, та, что в фильме Лени Рифеншталь крутила в Нюрнберге свои факельные карусели.

Европа фашизируется вслед за Украиной. И мы воюем сегодня с грандиозным фашистским зверем, который взрастает на своих стальных когтистых лапах и соскребает легированными когтями истлевшие оболочки мира.

Какую идею противопоставляет сегодня Россия фашистской идее? Единственной силой, которая в XX веке одолела и разгромила фашизм, был Советский Союз. Под залпы советских "Катюш" и гром Т-34-ок черное фашистское небо свернулось в свиток и сгорело, уступило место алому советскому небу. Идея светоносного, справедливого братского человечества одолела идею ненависти, господства и кровавого доминирования.

Сегодняшняя Россия стряхивает с себя перхоть ельцинизма, коросты либеральной экземы. И в народе вновь проступает глубинное, извечное победное ощущение русского неба, светоносная фаворская русская лазурь, чаяние справедливого, восхитительного бессмертного бытия, которое завещано нам нашими древними пращурами: волхвами, православными мистиками, русскими космистами, Золотым и Серебряным веками, яростной советской мечтой, воплощенной в картине Петрова-Водкина "Купание красного коня". Это русское чаяние, эта вековечная Русская Мечта управляет сегодня гиперзвуковыми "Кинжалами" и "Калибрами", ведет в бой русских десантников и танкистов, вдохновляет бесподобных и героических ополченцев Донбасса. Эта идеология, еще до конца не проявленная, не имеющая своих провозвестников, своих художников и певцов, уже присутствует в сегодняшнем русском народе. Народе, который славит творца словами "Слава тебе, Господи!" и "Аллах Акбар!". Это идеология Победы, идеология великой схватки и великого одоления, и Россия вновь берет на себя страшную, непосильную для других народов ношу - ломает хребет фашистскому зверю.

Эта идеология Победы, идеология русской лазури, идеология Русской Мечты поможет нам одолеть инфернальное фашистское зло, восстановить разрушенные города, вдохновит наших изобретателей, инженеров, тружеников, созидающих Государство Российское с его глубинным идеалом красоты, справедливости, творчества, благородного, бессмертного, богоподобного человека.

Сегодня, как во все века русской истории, сражаются черный ворон и ясный сокол. Черный ворон защищает свое черное небо. Ясный сокол сражается за свою лазурь. Герои, побеждающие ныне на украинских полях сражений, - это соколы Русской Победы, соколы бессмертной Русской Мечты. Русский - значит победитель.

*организация, запрещенная в РФ

Источник - zavtra.ru
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