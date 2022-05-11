Об истории. Хватит переписывать, пора - изучать, - Данияр Ашимбаев

09:50 12.05.2022 Об истории

История в массовом, прикладном смысле, даже научном всегда была прикладным инструментом идеологии. Бурно расцветали нужные и востребованные мифы, отбирались подходящие факты, соответственно – предавались забвению факты и документы, не вписывающиеся в общую картину. Это повлекло за собой очевидное неуважение к исторической науке в целом и – одновременно – клиповое восприятие национальной и мировой истории.



В то же время история (как и другие общественные науки) важна для понимания сегодняшних реалий и конструирования будущего.



Самый простой пример – отечественное чиновничество, обладающее, судя по всему, памятью аквариумных рыбок. Оно регулярно воспроизводит одни и те же "реформы" или "сценарии", будучи явно не в курсе, что абсолютно аналогичные действия уже предпринимались относительно недавно и имели определенные результаты, о которых никто не имеет никакого понятия.



Для понимания истории нужны знания географии, антропологии, лингвистики, археологии, культурологии, литературы.



Сейчас некоторые, особо одаренные товарищи переписывают национальную историю. Одни не парятся и просто исходят из принципа "я художник, я так вижу". Другие берут модные инструменты типа генетической генеалогии и конструируют на их базе очередные мифы, игнорируя другие дисциплины.



Мифологизация истории – это не наша национальная особенность, а вполне себе мировая практика. Помнится, несколько лет назад в Японии разоблачили известного археолога, который много лет фальсифицировал объекты раскопок и удревлял историю страны. В итоге учебники пришлось переписывать, а его соавтор сделал харакири.



У северных соседей вечная дискуссия с "нормандской теорией" происхождения Руси и критическое нежелание признавать связи Александра Невского с Золотой Ордой, "порочащие" великого князя.



У южных соседей старый спор по поводу того, что в современное понимание "узбек" входит как бывшие кочевники-тюрки, так и аборигены-таджики. Первые таджикизировались, а вторые – узбекизировались, но первые под своим "брендом" приватизировали историю и территорию вторых.



Советское нациестроительство, которое, будем откровенны, сформировало современные центральноазиатские нации, распределило между ними территории, исторические факты и персонажей, создало литературные языки, интеллигенцию и общественные науки, канонизировало народные традиции и фольклор, предупредило ход истории региона на годы вперед (и на тысячелетия назад). Возникла модель, внутреннее непротиворечивая, но местами скучная и обрезанная.



Уже в советское время бурно расцвело новое мифотворчество, построенное на аккуратной литературной коррекции утвержденного канона. Узбеки начали приватизацию Тамерлана, таджики – Саманидов и всей восточно-иранской истории вообще. Киргизы застолбили за собой Манаса. Туркмены ограничились Махтумкули. В казахскую "мультивселенную" начали вводить Бейбарса, аль-Фараби, Золотую Орду, а заодно и саков с массагетами.



Способы партийное руководство и творческая интеллигенция в регионе отработала давно. Сначала роман или поэма, написанные в идеале русским или евреем, затем художественный фильм, где главного героя играет местный актер с характерной национальной внешностью, а потом – статья в энциклопедии – и готово.



В Казахстане такие исторические операции усложнялись региональным и родовым фактором, но в итоге был наработан привычный ныне ассортимент героев древней истории, революции и советского периода, в котором были представлены все заинтересованные стороны. За цивилизационное развитие "отвечали" Абай, Чокан и Алтынсарин, за революцию – вовремя погибший Амангельды, за войну – одиозный, но популярный в народе Момышулы, а также легендарные Алия и Маншук.



Коррекция истории после распада Союза проходила по схожим параметрам. В пантеон добавили алашординцев, ханов, батыров и биев, а заодно политэмигранта Чокаева, который умер до создания Туркестанского легиона и технически в приспешники фашистов не попал.



Несмотря на все попытки сделать процесс ревизии истории управляемым, на поле появилось множество дилетантов, в том числе весьма высокопоставленных, а заодно историков-политиков, боровшихся за "родовую справедливость".



Добавим к этому политический запрос на "новую историю", антисоветскую по сути.



Возникла абсурдная картина: историю советского периода смешали с грязью, а множество исторических персонажей этого периода героизировали по новому канону, наиболее ярким примеров чему стал образ экс-премьера Ташенова. Документами его "героическая деятельность" никак не подтверждается, но кого это остановило?



В итоге этих и других "открытий" появилось новое "героическое прошлое". Реальное прошлое было на самом деле весьма интересным, но не вписалось в социальный заказ, который усиливался зарубежными "коллегами", собаку съевшими на разработке антисоветских вариантов истории Казахстана и других национальных республик.



Задним числом был создан постколониальный синдром. Из общей истории, которая включала в себя не только межнациональные взаимоотношения, бурное социальное, экономическое, научное, культурное развитие, были оставлены только тематика репрессий и голода 30-х годов, со временем названных "геноцидом". При этом многие факты были вызваны из контекста, гипертрофированы и выстроены в логический ряд, призванный максимально негативизировать отношения Казахстана с Россией и казахов с русскими. Нации в этом случае навязывался модель жертвы, комплекс неполноценности и образ врага.



С другой стороны, стала выстраиваться преемственность Казахстана по отношению к Тюркскому каганату и иным древним государствам (Золотой человек из Иссыкского кургана "поменял национальность" – вместо реконструированной индоевропейской внешности ему стали рисовать типичную позднетюркскую внешность), к ряду которых уверенно добавили и Золотую Орду. Характерно, что несмотря на принадлежность Юго-Восточного Казахстана к улусу Чагатая никак не повлияло на общий тренд сакрализации улуса Джучи.



При этом активно продолжаются попытки "найти" мифического Алаша-хана XII века, хотя квалифицированные историки давно идентифицировали его с историческим Хак-Назаром XVI века.



В общем, второй тенденцией является искусственное удревление национальной истории. Особо одаренные деятели включают в казахскую историю Шумер, Ассирию, даже Майя.



Если первые выстраивают комплекс неполноценности, то вторые – манию величия.



Такая история не способствует ни формированию адекватного исторического сознания у нации, ни стремлению к созидательному труду и образованию, ни взаимопониманию с другими народами. Напротив, она закладывает чувство национальной исключительности, чванство и ложное стремление "сводить исторические счеты".



Вопрос отчасти в том, кто продвигает такую повестку. Уже не раз и ее два говорилось, что в Казахстане как явление пропала интеллигенция. Научно-техническая ее часть исчезла за невостребованностью (а понятие "технократ" приватизировали банкиры-финансисты), а творческая… перестала творить, уйдя из культуры в публицистику или языковое чиновничество. И в этом качестве навязывает свои взгляды остальным.



Современный Казахстан – это не мифологизированный "наследник" Тюркского каганата и Золотой Орды, а результат совместного труда многих поколений казахов, русских, татар, корейцев, украинцев, немцев, уйгуров, евреев, армян, дунган, узбеков и других национальностей. Промышленность и сельское хозяйство, наука и культура, образование и здравоохранение – все это создавалось здесь упорным трудом в годы советской власти, историческое значение которого нужно оценивать адекватно и объективно. Оплевывать предыдущие эпохи – контрпродуктивно. Сейчас, кстати, мы наблюдаем, как множество чиновников, депутатов, политиков, бизнесменом поспешно начинает поливать помоями первого президента, хотя сами буквально считанные месяцы назад славили его на всех углах и осваивали бюджеты на постах, куда были им назначены. Понятно, что это скорее политика, нежели история, и моральные качества тут особо не востребованы, но история тут намекает на то, можно ли верить таким людям.



Российский и советский период истории Казахстана нужно не отвергать, а объективно и адекватно исследовать. Это касается и истории Великой Отечественной войны, 77-ю годовщину завершения которой мы сейчас отмечаем. История войны – это история беспримерных воинских и трудовых подвигов наших соотечественников, которые должны быть одним из основных фундаментов национальной истории, а не предметом спекуляций.



Формационный подход, как давно поняли специалисты, не самый лучший инструмент для восточной истории. "Модные" теории вроде гумилевской пассионарности или генетическая генеалогия также не позволяют увидеть всю полноту картины. Нужен системный подход, который, нужно отметить, силами одних только национальных историков не освоить. К сожалению, и в России, и на Западе, и на Востоке историей занимается немало дилетантов, в то время как системные исследования даже советской истории за исключением отдельных периодов не проводится. В Казахстане на историческую науку кроме идеологии и "патриотов" давят еще традиционные для обществоведов интриги и дрязги, бюджетные бои и ограничения. К сожалению, приходится констатировать достаточно плачевное состояние дел в этой сфере, из которого можно будет выйти с помощью серьезной и системной кооперацией национальных и зарубежных специалистов, создания постоянных дискуссионных площадок и адекватных периодических изданий.



Нужно признать, что аналогичная печальная ситуация сложилась и в филологии, и в экономической науке, да и в науке вообще…



Автор:

Ашимбаев Данияр

11.05.2022 Источник - turanpress.kz

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