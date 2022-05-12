Евросоюз опрокидывает прежние правила поведения на мировом рынке, - Е.Пустовойтова

10:27 12.05.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 12.05.2022



Чего Европа не понимает



"Конкуренция, – написано на сайте Торговой палаты США, – строит нашу страну, делает ее исключительной и двигает ее вперед... Когда наше общество допускает свободный обмен идеями, инновациями и торговлей, мы можем использовать лучшее из человеческого воображения и изобретательности для достижения лучшего будущего. Конкуренция делает это возможным, потому что это процесс оспаривания, очищения, совершенствования и прогресса".



Эти напыщенные слова – одновременно пустые слова. Если бы сегодня действиями США и Евросоюза применительно к КНР, или к России руководили такие принципы, то единственное, что, возможно, мешало бы их мирному сосуществованию, была бы государственная поддержка предприятий, находящихся в государственной собственности. Все остальное, вроде свободы слова, прав человека, представительства народа в институтах государственного управления, давно превратилось на Западе в очевидную всем фикцию, прикрывающую плотный контроль над инакомыслием.



А если господдержка предприятий, с точки зрения западной идеологии, есть зло (протекционизм), который должен караться санкциями, то как понимать последние маневры Евросоюза?



На прошлой неделе Европейский парламент и правительства стран-членов ЕС достигли согласия "по предложению, направленному на выравнивание условий для европейских компаний, сталкивающихся с конкуренцией со стороны иностранных компаний, которые получают финансовую поддержку в своих странах". Говоря попросту, европейские законодатели начали вырабатывать меры регулирования, нацеленные на иностранных (прежде всего китайских) покупателей, поддерживаемых государством, если те хотят приобрести европейские компании или принять участие в государственных закупках. В Европе почувствовали угрозу, ведь европейская экономика станет легкой добычей китайских фирм, поддерживаемых Пекином, в условиях, когда акции даже крупных европейских компаний скользят вниз.



Как ликвидировать "несправедливое преимущество" китайцев, разрушающее устои "свободного и конкурентного рынка товаров и услуг"? Да очень просто: надо запретить китайцам покупать компании в Европе. Конкретно это будет выглядеть так: если иностранная компания получала государственную поддержку в размере не менее 50 миллиардов евро в последние три года и намерена произвести слияние с компанией в Европе, она не сможет сделать этого без разрешения Еврокомиссии.



Сразу бьет в глаза противоречие: европейским компаниям получать государственную поддержку можно, а китайским нельзя. Однако это только вершина айсберга, о который теперь должна будет разбиться любая инициатива китайских конкурентов на европейском рынке товаров и услуг. "Конкуренция, которая строит нашу страну", – этот постулат отныне подлежит в Европе запрету. Еврокомиссия "укрепляет инструментарий против разрушительных иностранных субсидий". Теперь компании, субсидируемые иностранными правительствами, должны будут заслужить благосклонность властей ЕС, чтобы получить разрешение на приобретение европейских фирм или на участие в государственных закупках. Европарламент поддержал этот законопроект подавляющим большинством голосов – 627 против 8.



О сути проблемы в Европе не спорят. Разночтения касаются только сумм оборотов компаний, подвергаемых расследованию на лояльность Брюсселю: должен ли порог для расследования составлять 600 или 400 миллионов евро. Чем ниже порог, тем больше компаний станут в очередь за получением разрешения в Брюсселе и тем больше будет возможность у еврокомиссаров запрещать проникновение конкурентов на европейский рынок.



Недопущением "несправедливых" преимуществ государственного субсидирования конкурентов при "справедливом" субсидировании собственных компаний Европа опрокидывает все прежние правила поведения на мировом рынке.



"В существующих обстоятельствах экономика Евросоюза работает достаточно хорошо. Однако этот успех зависит от того, насколько свободно ЕС обходит свои собственные правила", – пишет Euractiv. Разумеется, это видят и в Китае. И если Западу удобно вводить "справедливые" правила под аккомпанемент авианосцев, то почему это может быть неудобно Пекину?



На минувшей неделе китайская эскадра во главе с авианосцем "Ляонин" приступила к выполнению боевой миссии в западной части Тихого океана. "Эскадра состоит из восьми военных кораблей и является крупнейшей из отправившихся в дальний поход за последнее время, что свидетельствует о значительном повышении боеспособности флота при подготовке к миссиям, включающим потенциальный военный конфликт в Тайваньском проливе", – отмечает американское издание GlobalSecurity. К этому можно добавить, что, по данным Министерства обороны США, Китай располагает крупнейшими морскими силами в мире, насчитывающими 355 военных судов. По прогнозам, в ближайшие четыре года это количество увеличится до 420 судов, а к 2030 году – до 460. С их помощью утопить в Южно-Китайском море западную демократию с ее новыми порядками будет нетрудно. Европа этого пока не понимает...