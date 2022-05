Второй американский ленд-лиз – на этот раз для поддержки фашизма, - В.Катасонов

10:29 12.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.05.2022



В День Победы СССР над фашизмом 9 мая Байден подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года"



Старшее поколение наших людей стало забывать, что такое ленд-лиз. А молодые вообще такого слова не слышали. Сочетание двух английских слов: lend (давать взаймы) и lease (сдавать внаем) – ключевой термин "Закона по обеспечению защиты Соединенных Штатов" (An Act to Promote the Defense of the United States), принятого Конгрессом США 11 марта 1941 года. Чаще его называют "Законом о ленд-лизе" (Lend-Lease Act). Этот акт предусматривал возможность передачи Соединенными Штатами вооружений, снаряжения, имущества гражданского назначения, продовольствия, сырья и энергоресурсов, медикаментов и других товаров государствам-союзникам в их борьбе с фашистской Германией.



Часть поставок (продовольствие, одежда, медикаменты) предоставлялись в порядке безвозмездной помощи. Расходы по поставкам других товаров должны были оплачиваться с рассрочкой. Для этого США могли даже предоставить долгосрочные кредиты. Наконец, сохранившееся в хорошем и удовлетворительном состоянии военное и гражданское имущество подлежало возвращению в США после окончания войны. Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.



Протокол о поставках по ленд-лизу Советскому Союзу был подписан 1 октября 1941 года. Всего СССР получил помощи в 1941-1945 гг. на 9,4 миллиарда долларов, из них 41,15 % военного снаряжения. С расходами на перевозку помощь Соединенных Штатов достигла 11,3 миллиарда долларов. Нет спору, поставки по ленд-лизу облегчили Советскому Союзу ведение войны, но по окончании войны США выставили счет нашей стране на сумму 2,6 млрд. долл. Таких денег у Советского Союза не было. Переговоры шли долго, осложнялись тем, что нам уже была объявлена холодная война, а потом вообще надолго прекратились. Наконец, соглашение между США и СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было заключено в 1972 году. По этому соглашению СССР обязался до 2001 года заплатить 722 млн. долл., включая проценты. Через некоторое время началось очередное обострение советско-американских отношений, и погашения долга прекратились. Считается, что история с ленд-лизом для нас окончилась лишь через полвека, когда в 2006 году Россия как правопреемница СССР погасила остатки долга.



И вот спустя более восьмидесяти лет после тогдашнего ленд-лиза на сцену выходит ленд-лиз 2.0. 19 января 2022 года Джон Корнин, сенатор-республиканец от Техаса, передал на рассмотрение комитетом Сената США по международным отношениям документ "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года" (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). У него есть и более полное название: "Закон о предоставлении Президенту расширенных полномочий по заключению соглашений с Правительством Украины о предоставлении или аренде оборонных средств этому Правительству для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и для других целей" (An Act To provide enhanced authority for the President to enter into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine from Russian military invasion, and for other purposes).



Этот акт предусматривает, что украинское правительство будет снабжаться военным и гражданским имуществом, различными ресурсами аналогично закону о ленд-лизе во время Второй мировой войны. Акт призван упростить бюрократические процедуры для принятия быстрых решений о поставках из США вооружений, иного имущества и материальных ресурсов правительствам Украины и восточноевропейских стран в случае, если последние будут затронуты вторжением России на Украину. Документ также указывает, что "вторжением" на Украину со стороны России будет считаться не только непосредственное пересечение государственной границы, но и "любая кибератака против критических объектов украинской инфраструктуры".



Поначалу у ряда сенаторов возникали сомнения в целесообразности подобного закона. Однако в третьей декаде февраля скорость продвижения документа в верхней палате конгресса заметно возросла. 6 апреля законопроект был единодушно поддержан всеми сенаторами и передан на рассмотрение в нижнюю палату конгресса. 28 апреля палата представителей большинством голосов (417 – за, 10 – против) одобрила законопроект. И 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе 2.0.



Накануне голосования по закону в нижней палате конгресса прошла информация о том, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, начал функционировать центр управления поставками военной помощи Украине. Эксперты говорят, что после вступления в силу закона о ленд-лизе на Украину будет поступать примерно то же оружие, что и раньше, но в больших объемах. Оружие шло широким потоком на Украину уже в марте, в апреле поставки продолжались. 15 апреля Следственный комитет России сообщил, что располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Среди них на первом месте США.



Вот лишь некоторые новости, имеющие отношение к американским военным поставкам на Украину.



15 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года, куда включены 13,6 млрд. долл. военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.



5 апреля Байден подписал указ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн. долл. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в эту помощь будут включены противотанковые системы.



6 апреля Блинкен сообщил, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила 2,4 млрд. долл., из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса – более 1,7 млрд. долл.



13 апреля сообщалось, что Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму 800 млн. долл. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.



17 апреля стало известно, что на Украину началось прибытие новой военной помощи в рамках последнего принятого пакета по поставке американских вооружений. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц и 300 дронов Switchblade.



25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около 465 млн. долл.



В тот же день, когда в конгрессе проходило голосование по закону о ленд-лизе 2.0 (28 апреля), Джо Байден подписал запрос к конгрессу о выделении 33 млрд. долларов на помощь Украине. 20 миллиардов из них предоставят стране в виде военной помощи, остальные деньги будут выделены на экономическую и гуманитарную поддержку. "Запрос президента о финансировании – это то, что, по нашему мнению, необходимо для обеспечения успеха Украины в течение следующих пяти месяцев этой войны. И у нас есть все основания ожидать, что наши партнеры и союзники, особенно из G7, а также многие другие страны, продолжат предоставлять сопоставимые уровни помощи", – сообщил американский чиновник на условиях анонимности агентству Reuters.



29 апреля принятие американского закона о ленд-лизе для Украины прокомментировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на экономические последствия ленд-лиза 2.0: "Мотивы США понятны: ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и во время Второй мировой войны. Ленд-лиз – это товарный кредит, причем недешевый. За все боеприпасы, продовольствие и технику, которые поставят США, расплачиваться будут многие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет Украину в долговую яму".



Бывший командующий группировкой российских войск в Чечне генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский тоже обратил внимание на экономические аспекты закона о ленд-лизе: "Поставка оружия на Украину – это… бизнес-проект! Во-первых, дать им все старое и ненужное. Во-вторых, запустить военно-промышленный комплекс в своих странах, чтобы они могли выпускать более новое оружие и заменить то, что будет уничтожено".



Профессор международной истории в Королевском колледже в Лондоне Чарли Ладерман (Charlie Laderman) высвечивает геополитический аспект принятого американского закона. Он проводит определенные параллели между ленд-лизом 1.0 и 2.0: "Для Гитлера закон о ленд-лизе был равносилен вступлению США в войну – даже без официального объявления". И профессор делает вывод, что нынешний закон о ленд-лизе означает для В. Путина вступление США в войну – даже без официального объявления. По мнению Ладермана, Запад теперь должен внимательно следить за реакцией России на ленд-лиз 2.0. Профессор полагает, что Вашингтон не может не понимать последствий принятия закона о ленд-лизе 2,0 и сознательно провоцирует раздувание конфликта, что является частью стратегии США.



Проведя правильные параллели между ленд-лизом 1.0 и 2.0, профессор Ладерман не указал, однако, на их принципиальное различие. Ленд-лиз 1.0 был в конечном счете направлен против фашизма (прежде всего, германского), а ленд-лиз 2.0 работает на поддержку фашизма (украинского и не только).



Подписанием "Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года" не когда-нибудь, а в День Победы на поверхность вытаскивается старый пропагандистский прием – отождествление фашизма и советского коммунизма. Drang nach Osten приобретает новое обличье. Источник - фонд стратегической культуры

