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|Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан
10:55 12.05.2022
Из-за селя остановлено движение по дороге "Сох-Риштан"
На автодороге "Сох-Риштан" временно остановлено движение транспорта из-за выноса грязи и горных пород в результате схода селя.
В результате кратковременного ливня вечером 11 мая на территории Сохского и Ферганского районов Ферганской области наблюдались сходы селей, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
В соцсетях распространилось видео грязевого потока, текущего по дороге мимо опор линии электропередачи.
Селевые потоки вышли из берегов саев в селах Малбут и Девайрон Сохского района и вынесли грязь и горные породы на проезжую часть автодороги "Сох-Риштан". Движение транспорта временно остановлено.
В селе Малбут подтоплены дома и приусадебные участки. Сейчас с использованием инженерной техники ведется устранение последствий стихии.
Под руководством хокима района спасатели и представители других служб уточняют количество домохозяйств, затронутых селевыми потоками.
Накануне президент Узбекистана сообщил, что с начала весны в стране наблюдалось около 15 крупных селевых и оползневых явлений, погибло 9 человек и более 450 голов скота, повреждено 245 домов и 19 мостов. Шавкат Мирзиеев поручил создать круглосуточные штабы и усилить защиту от ЧС.