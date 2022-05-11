Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан

10:55 12.05.2022

Из-за селя остановлено движение по дороге "Сох-Риштан"



На автодороге "Сох-Риштан" временно остановлено движение транспорта из-за выноса грязи и горных пород в результате схода селя.



В результате кратковременного ливня вечером 11 мая на территории Сохского и Ферганского районов Ферганской области наблюдались сходы селей, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.



В соцсетях распространилось видео грязевого потока, текущего по дороге мимо опор линии электропередачи.



