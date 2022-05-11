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Миллер загрустил. Украина гадски не дает "Газпрому" качать российский газик европейским "партнерам"
12:24 12.05.2022

Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через "Сохрановку"

12 мая 2022, Александра Юдина
Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию "Суджа", заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем России (на территории Луганской народной республики), объяснив это форс-мажором. Однако в Газпроме сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом Газпром отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены, пишет Прайм.

При этом уточняется, что прокачка через "Сужду" в четверг составляет 50,6 млн кубометров, объем был подтвержден украинской стороной.

Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая из-за "наступления форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящихся под контролем России.

В компании "Оператор ГТС Украины" предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на подконтрольной Киеву территории.

В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку "Суджа" технологически невозможен. "Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", – сказали в компании.

Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России формировались на основе спроса в Европе.

На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Источник - взгляд
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