Спасительная клизма. Тело Саакашвили перетащили из тюрьмы в частную лечебницу

12:27 12.05.2022

Саакашвили перевели из колонии в частную клинику

Состояние экс-президента назвали близким к инвалидности



Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает срок в тюрьме, перевели для обследования в частную клинику в Тбилиси.



Состояние экс-президента назвали близким к инвалидности



Отмечается, что территорию больницы обнесли желтой лентой, рядом дежурят сотрудники патрульной полиции.



По данным местного телеканала, политик будет помещен в палате на пятом этаже, который освободили от других пациентов.



С инициативой о переводе экс-президента в клинику ранее выступило министерство юстиции Грузии. Как отметила член созданного при омбудсмене Грузии консилиума врачей Отара Тоидзе, состояние политика близко к инвалидности и ему, по мнению специалиста, нужно лечение за границей.



Саакашвили вернулся в Грузию осенью прошлого года после восьми лет в эмиграции. На родине политика заочно приговорили к шести годам заключения по подозрению в убийстве банкира и избиении депутата.



В настоящее время экс-президенту предъявили обвинения в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и подавлении оппозиционного митинга в 2007 году.



Егор Гаврилов