КырКлоунада. Трое вице-мэров Бишкека назначены незаконно. Прокуратура внесла протест

12:56 12.05.2022

12 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Прокуратура Бишкека внесла протесты на назначение вице-мэров столицы. Об этом в социальной сети Facebook сообщил пользователь Марат Акматалиев.



Он отметил, что ранее обратился к президенту, председателю кабмина и генпрокурору с просьбой провести проверку законности кадровых перестановок в столичном муниципалитете.



В ответе из прокуратуры Бишкека указано, что в результате проверки на имя мэра Эмилбека Абдыкадырова внесены три протеста об отмене распоряжений о назначении вице-мэрами Бактыбека Абдиева, Нурлана Шаршеналиева и Олега Попикова.



Прокуратура Бишкека отреагировала на кадровые назначения в мэрии столицы

Отмечается, что протесты находятся на стадии рассмотрения.