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Почему уроженцы Таджикистана воюют в Украине с обеих сторон
13:02 12.05.2022

Таджикистанцы воюют в Украине с обеих сторон

Уроженцы Таджикистана участвуют в боевых действиях в Украине и на стороне ВСУ, и в рядах российских вооруженных сил. Почему и зачем этнические таджики и выходцы из этой страны участвуют в этой войне?

По данным Радио Свобода, во время боевых действий уже погибли около десяти таджикистанцев из числа военнослужащих России. Эту информацию подтверждают родственники убитых. На данный момент нет информации о потерях среди таджикистанцев в рядах ВСУ. В соцсетях и СМИ опубликованы видеоролики с попавшими в плен уроженцами Таджикистана с обеих сторон конфликта.

В условиях войны редакция Настоящего Времени не может независимо проверить эти данные.

Имена порядка десяти выходцев из Таджикистана фигурируют в опубликованном украинской разведкой списке российских военных – предполагаемых участников бойни в Буче. Один из них – Зариф Абдурахимов. По его словам, этот список устарел. Зариф действительно служил в российской армии, но в 2018 году уволился со службы, вернулся на родину и больше не выезжал за границу. Абдурахимов сегодня не хочет иметь ничего общего с российской армией. С нами он согласился побеседовать на таджикском языке. Он подтверждает, что сегодня в вооруженных силах России служит большое количество выходцев из Таджикистана.

"Те, кто получает гражданство, подпадают под призыв. Там не спрашивают, хотите ли служить. Можно только выбрать срочную службу или контракт. Я пошел в армию не ради денег или гражданства. Я уже был гражданином", – говорит военнослужащий в запасе Зариф Абдурахимов.

Служить в армии или нет – у таджикистанцев с российским гражданством действительно нет особого выбора, считает политолог Парвиз Мулладжанов, потому что они – военнообязанные. Даже те, кто прошел через таджикскую армию. Но есть и те, кого запугали, кто идет в вооруженные силы, чтобы получить российский паспорт или заработать денег, объясняет политолог, – особенно хорошо платят участникам боевых действий в Украине: "Определенное давление тоже есть. То есть угрожают, что, если вы не придете и не подпишите контракт, мы можем лишить вас гражданства. Такое тоже есть. Ты прошел через армию, ты получаешь целый ряд льгот, налоговых льгот. И уже как ветеран получаешь выплаты. Ты уже как бы по-другому воспринимаешься в административных структурах и так далее".

В ВСУ тоже есть выходцы из Таджикистана, говорит Хайдаршо Зайдов. Он – таджик с украинским паспортом. Как и в российской армии, эти люди военнообязанные. Но в основном украинские таджики идут на войну добровольно, утверждает Хайдаршо: "Даже те, у кого нет гражданства Украины, но у них есть вид на жительство, воюют, потому что здесь у них есть семьи – жены, дети с украинским гражданством. Это их осознанное желание – защитить свои семьи, свои дома, свою землю, так как война идет на всей территории Украины".

Хайдаршо признается, что уроженцев Таджикистана в ВСУ в разы меньше, чем в российских вооруженных силах. Но все пропорционально – в Украине и таджиков живет меньше. По официальным данным, за последние шесть лет гражданство Украины получили чуть более 500 выходцев из Таджикистана. В то же время, по данным МВД России, за пять лет гражданство этой страны получили более 200 тысяч таджикистанцев. Почти две трети из них – молодежь, то есть военнообязанных среди получивших российские паспорта – десятки тысяч.

Выходцы из Таджикистана за годы независимости страны участвовали во многих военных конфликтах по всему миру. По данным МВД страны, в Сирии на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" воевали до двух тысяч таджикистанцев. Сегодня большая часть из них находится в Афганистане, утверждают правоохранительные органы Таджикистана.

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Еще один уроженец Таджикистана погиб в войне в Украине

Российские власти сообщили о гибели в Украине российского военнослужащего, уроженца Таджикистана, его родным в Файзабадском районе.

Родственники 25-летнего Алиджона Сафарова, жителя кишлака Джонсуз Файзабадского района, сказали, что он много лет служил в российской армии, но о том, что он был мобилизован в Украину, не знали.

По информации, полученной родственниками от российских властей, Алиджон Сафаров был убит 8 мая. Неизвестно, в какой области Украины и при каких обстоятельствах он погиб. Родным также не сообщили, будет ли его тело доставлено в Таджикистан.

Ранее, 23 апреля, в Барнауле состоялись похороны российского военнослужащего, 24-летнего уроженца Таджикистана Абубакра Нозимова. По словам родственников, он был убит 12 апреля в украинском городе Харьков. Абубакр 15 февраля был мобилизован российскими вооруженными силами на войну в Украине.

Война России в Украине продолжается около трех месяцев.

Сколько уроженцев Таджикистана участвуют в боевых действиях на территории Украины – неизвестно. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель около 10 уроженцев Таджикистана – военнослужащих российской армии.

Недавно одно украинское издание опубликовало список российских военнослужащих, воюющих в Украине. В списке около 6 тыс уроженцев Центральной Азии, из которых 100 – из Таджикистана.

Между Таджикистаном и Россией заключено международное соглашение о предоставлении двойного гражданства. Согласно этому документу, россияне и таджики могут быть гражданами этих двух стран одновременно, выполняя обязательства только перед одной из них по своему выбору.

Источник - Радио Озоди
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