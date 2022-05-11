Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ

13:04 12.05.2022

10 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Кабинет министров намерен передать в безвозмездное пользование школу в Бишкеке компании "Газпром-Кыргызстан". Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра образования и науки Надира Жусупбекова.



По ее словам, Кыргызстан и Россия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования.



"Школа большая, у мэрии нет денег на ее содержание, поэтому мы соглашаемся. Россия предложила подписать соглашение, так как они намерены построить еще школы в других регионах", - сказала она.



По данным вице-мэра столицы Виктории Мозгачевой, "Газпром-Кыргызстан" не отказывается от выплаты арендной платы.



"Договор об аренде завершается в августе этого года. Они в год оплачивают 22 миллиона сомов за аренду. Здание школы находится на балансе мэрии", - пояснила вице-мэр.