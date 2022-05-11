 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.05.2022
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Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ
13:04 12.05.2022

10 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Кабинет министров намерен передать в безвозмездное пользование школу в Бишкеке компании "Газпром-Кыргызстан". Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра образования и науки Надира Жусупбекова.

По ее словам, Кыргызстан и Россия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

"Школа большая, у мэрии нет денег на ее содержание, поэтому мы соглашаемся. Россия предложила подписать соглашение, так как они намерены построить еще школы в других регионах", - сказала она.

По данным вице-мэра столицы Виктории Мозгачевой, "Газпром-Кыргызстан" не отказывается от выплаты арендной платы.

"Договор об аренде завершается в августе этого года. Они в год оплачивают 22 миллиона сомов за аренду. Здание школы находится на балансе мэрии", - пояснила вице-мэр.

Источник - 24.kg
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