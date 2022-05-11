"Не отрывайте людей от полевых работ". В таджикском Пенджикенте отменены концерты популярных исполнителей

13:05 12.05.2022

Фарзон Мухаммади



В Пенджикенте отменены концертные выступления популярных таджикских и узбекских исполнителей. Городские власти посчитали проведение концертов в разгар полевых работ нецелесообразным, сообщили продюсеры и организаторы мероприятий.



Сообщается об отмене не менее четырех концертных программ с участием звезд узбекской и таджикской эстрады – Фирузы Джуманиезовой, Нигины Амонкуловой, Зиевиддини Нурзода и Сурайе Абдуллаевой.



Манучехр Джумаев, продюссер и организатор концерта народной артистки Узбекистана Фирузы Джуманиезовой, сообщил Радио Озоди, что указание об отмене концерта поступило в последний момент. Концерт должен был состояться 9 мая на центральном стадионе Пенджикента. "Сейчас мы возвращаем деньги за билеты на отмененное мероприятие", добавил Джумаев.



Афиши концертов популярных исполнителей были развешены по всему городу с начала прошлого месяца, выступления анонсировались и в соцсетях.



Власти Пенджикента отменили концерты Зиевиддина Нурзода и Сурайе Абдуллаевой, которые должны были состояться 7 и 8 мая в городском Дворце культуры.



Зиевиддин Нурзод в короткой беседе с Радио Озоди сказал, что об отмене концерта ему сообщили накануне выезда в Пенджикент. По словам Ширинеда Амонпура, организатора концерта Нурзода, в дирекции Дворца культуры Пенджикента попросили перенести концерт на следующий месяц. Зарнигор Киемова, директор Дворца культуры говорит, что власти посчитали проведение концертов в разгар полевых работ нецелесообразным.



Концерт Нигины Амонкуловой, запланированный на 23 мая на центральном стадионе Пенджикента, также не состоится. Хусрав Амонкулов, заведующий отделом культуры города Пенджикента и родной брат звезды таджикской эстрады, не ответил на вопрос Радио Озоди о том, по какой причине был отменен концерт.



Тем временем, Санъат Тохирзода, руководитель исполнительного аппарата мэрии Пенджикента, подтвердил, что отмена концертов связана с разгаром полевых районов. "Мы попросили организаторов перенести выступления известных исполнителей на более поздний срок, поскольку сейчас разгар полевых работ. К тому же в этом месяце местными властями запланированы другие мероприятия, и у людей не будет возможности участвовать в них. Продюсеры могут огранизовать концерты, начиная с 5 июня", отметил наш собеседник.



Последние годы почти все концерты звезд таджикской эстрады были отменены из-за пандемии, Однако, проведению пышных театрализованных представлений, организованных властями в честь государственных праздников, не препятствовали ни полевые работы, ни пандемия коронавируса.