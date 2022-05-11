Сценарии распада монополии цифровых гигантов, - Михаил Хазин

14:59 12.05.2022

Вопрос от слушателя "Говорит Москва": "Вы сказали, что имеется проблема: информационные технологии еще недавно - это были сервисы, а сейчас уже - это властители мира. У вас есть какие-либо подходы к решению этой проблемы? Вот я не вижу решения этой проблемы. Я считаю, что здесь эти технологии будут естественным образом руководить всеми процессами. Бороться с ними юридическими инструментами бессмысленно".



Ответ. Есть по крайней мере три варианта.



Вариант первый - национализация.



В связи с тем, что данные сервисы представляют чрезвычайно большую социальную и политическую значимость - они конфискуются бесплатно. Потому что люди, которые ими сейчас управляют - не подлежат общественному контролю. Ну просто по закону.



Вариант второй - разделение компаний.



Его использовали Соединенные Штаты Америки, когда боролись с нефтяной монополией Рокфеллера.



Эти компании целенаправленно разделяются. То есть, грубо говоря, Facebook делится каким-то определенным образом, компания Google - у нее отбирается Youtube, у нее отбираются все сервисы и остаются отдельный голый поисковик и это все отдельные голые компании.



Более того, разрешается делать независимые поисковики. Это тоже вещь абсолютно техническая. Собственно так поступили с компанией Рокфеллера, разделив ее на 4 или 5 штук.



Вариант третий - это общественный контроль за управлением.



То есть, объясняется, что бенефициары этих компаний, продолжая оставаться владельцами и получая от этого свои дивиденды, не имеют права управлять этой компанией.



Управление компанией происходит на общественном уровне. То есть, фактически объясняется, что в силу их общественной значимости должны быть свободные выборы, на которых выбираются руководители этих компаний.



Да, конечно, при этом эффективность их может упасть, а может и не упасть. Это, кстати, совершенно не очевидно. Но люди, которые должны руководить компанией на любых должностях - они не должны иметь никакого отношения к этим самым бенефициарам. Это только три варианта.



Десять штатов США во главе с Техасом предъявили Google иск, обвинив его в монополизме на рынке рекламы.



Обращаю ваше внимание - это политические решения.



То есть, это не попытка в рамках нынешней модели ограничить права акционеров - нет. Это радикальные изменение политическое закона об акционерных обществах.



Как только ваша компания становится социально значимой, кстати, такая ситуация сегодня есть практически везде. Так называемые естественные монополии.



Например, государство может сказать естественной монополии, что несмотря на то, что данная электрическая линия или, соответственно, данный водоканал убыточные - вы не имеете права их закрывать, потому что они общественно значимы. Так что тут как раз особых проблем нет.