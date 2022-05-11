Баткенский чиновник Ураимов разоблачен как гражданин России

15:27 12.05.2022

12 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



У Алихана Ураимова выявили двойное гражданство. Он имел доступ к госсекретам



У руководителя аппарата полномочного представителя президента в Баткенской области Алихана Ураимова выявили двойное гражданство. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.



"Получены сведения в отношении руководителя аппарата о наличии у него двойного гражданства Кыргызстана и России. Он вынужденно представил копию справки Генерального консульства РФ в Оше, в которой указано, что 11 января 2021 года ему разрешили выход из гражданства Российской Федерации. Следует отметить, что в апреле 2018-го Алихану Ураимову оформили допуск к государственным секретам в бытность работником отдела обороны и правопорядка полномочного представителя президента КР. В анкетных данных он скрыл наличие второго гражданства", - говорится в сообщении.



26 апреля ГКНБ отозвал допуск рукаппарата к госсекретам. В полномочное представительство отправили уведомление об освобождении от занимаемой им должности.



"Согласно статье 15 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", служащий, имеющий гражданство другого государства, не может занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Сокрытие факта наличия гражданства иностранного государства является основанием для прекращения его дальнейшей службы", - уточнили в ведомстве.



Алихан Ураимов получил известность благодаря скандалу. 5 февраля руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области ударил блогера и журналистку Батмакан Жолдубаеву на заседании депутатов Жогорку Кенеша двух парламентских фракций "Ынтымак" и "Ишеним" в Исфане. Позже в адрес журналистки стали поступать угрозы. Чиновник назвал произошедшее провокацией.