Хоккей докатился до Самарканда

15:34 12.05.2022 Секреты ледового братства



АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ



Профессиональный хоккей в Узбекистане, придя несколько лет назад и просуществовав два сезона, оказался на паузе из-за пандемии. Однако, несмотря ни на что, этот вид спорта в стране задержится надолго и еще составит конкуренцию футболу. Доказательство тому - активное развитие молодежного хоккея в республике. Корреспондент "Ферганы" посетил церемонию открытия клуба "Шердор" в Самарканде и пообщался с официальными лицами о перспективах и насущных проблемах хоккея в Узбекистане.



В ледовом дворце Ice Arena, что расположился в ТЦ Family Park, по инициативе Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) состоялась церемония открытия клуба "Шердор". В хоккейную секцию при клубе, если верить рекламным плакатам, принимают детей от 5 до 8 лет. По словам тренера, российского специалиста Владимира Марчинского, ограничения слегка либеральнее - в секции занимаются дети от 4 до 11 лет. Как оказалось, работа идет еще с начала марта.



Отцы и дети



Владимир Марчинский - российский тренер. Много лет работал с молодежью в нижнекамском "Нефтехимике", тренировал российские и белорусские клубы. Его сын, Антон Марчинский, который также работает тренером в Узбекистане, - в качестве игрока несколько сезонов провел в нижнекамском клубе "Реактор". Выступал на позиции голкипера.



- Работаем третий месяц. Сейчас у нас в секции уже занимается 23 ребенка. Градации по возрастам нет, пока ребята осваивают коньки. Я больше времени уделяю младшим, Антон - старшим. Сейчас ставим задачу набрать две полноценные возрастные группы до начала нового учебного сезона.



- Когда надо начинать заниматься хоккеем, чтобы стать профессионалом?



- Все индивидуально. Оптимальным возрастом считается диапазон от 5 до 8 лет. Если ребенок одаренный или ранее серьезно занимался другим игровым видом спорта, то возможно и 10-11 лет. Во времена СССР таких случаев было предостаточно. Многое компенсируется наличием игрового мышления. Командной работой. Например, можно удачно перейти в хоккей из футбола или баскетбола.



Однако нужно учитывать, что каждый упущенный год идет за два-три. Да и родители более ответственно должны подходить к спортивной карьере ребенка.



Наша задача как тренеров - донести до родителей, что только через ответственное, серьезное отношение к тренировкам ребенок может вырасти в профессионала.



Например, в Самарканде сталкиваюсь с тем, что многие дети пропускают тренировки по праздникам или по каким-то незначительным семейным обстоятельствам. Возможно, это связано с тем, что хоккей здесь недавно. Стараемся общаться, объяснять, что нарушение тренировочного графика крайне нежелательно, рассказываем о перспективе и чести стать в будущем игроком национальной сборной.



- В Ташкенте иная ситуация?



- Безусловно. Родители знают, к чему стремиться. Вживую смотрели матчи команды "Хумо", которая выступала в ВХЛ. Поэтому они и привели детей на лед. Здесь же люди еще не видели большой хоккей на высоких скоростях с силовой борьбой.



Федерация хоккея планирует регулярно проводить в Самарканде выставочные игры подобно той, что была сегодня. Это поможет популяризировать игру среди самаркандских детишек.



Также мы ходим по школам, знакомим ребят с хоккеем, рассказываем о нашей секции. Уверен, что через три года мы увидим результат. Нужно собирать в одну команду лучших игроков и участвовать в турнирах.



- Как дела со льдом?



- ТРЦ, пока бесплатно, предоставляет нам четыре часа в неделю. Этого вполне достаточно на данном этапе. По мере необходимости в новом учебном сезоне будем договариваться о дополнительных временных слотах, но, по всей видимости, уже на коммерческих условиях. В целом руководство Family Park очень поддерживает наше начинание, за что, пользуясь случаем, хочу выразить им особую благодарность.



- В Самарканде вижу много детей на роликовых коньках. Это каким-то образом может им помочь, если они решат заниматься хоккеем?



- На начальном этапе, конечно, поможет - преодолеть проблемы с координацией на льду. Базовые принципы катания на роликах и на коньках одни и те же.



Почем хоккей?



В 2019-2020 годах в Ташкенте случился настоящий хоккейный бум. По посещаемости "Хумо" обходил даже футбольный "Пахтакор". Маркетологи клуба и Федерации хоккея республики проделали колоссальную работу по привлечению людей на трибуны.



О том, как хоккей выходит на республиканский уровень, рассказала PR-менеджер ФХУ Алена Ерценкина.



- Была подготовлена целая программа по привлечению детей в хоккейные секции. Идет взаимодействие со школами, детскими садами. Мы периодически проводим различные мероприятия, в рамках которых любой желающий имеет возможность почувствовать себя настоящим хоккеистом, - примерить форму, надеть коньки, выйти на лед под руководством тренера. Проводятся и массовые мероприятия для привлечения зрителя, выставочные матчи. Одно дело, когда человек знает, что хоккей где-то существует, другое - когда видит процесс вживую. Стираются границы. Также идет активная работа с прессой, социальными сетями.



- Проводился ли анализ того, сколько стоит отправить ребенка на хоккей?



- Не секрет, что хоккей - относительно дорогой вид спорта. Основная трата - входной набор амуниции. Если рассматривать бюджетный комплект экипировки игрока (для начинающих спортсменов), следует рассчитывать на сумму около $300, вратарский в два-три раза дороже.



Далее все становится несколько проще. Внутри клубов и школ существует система обмена амуницией. Можно сказать, вторичный рынок. Эта практика действует во всем мире. Стоимость занятий в хоккейных школах не превышает 500 тысяч сумов ($45) в месяц.



- Кто оплачивает выезды?



- Бывают мероприятия, которые инициируют сами родители, они же и оплачивают участие своих детей в них. На практике, большая часть выездов команд происходит по программе подготовки ФХУ и хоккейных клубов и, соответственно, финансируется из их средств. Например, участие сборных команд Tashkent Select в турнирах на территории Казахстана, в том числе переезды и проживание, оплачиваются ФХУ. В хоккее, как и в любом другом командном виде спорта, затраты на логистику составляют существенную часть бюджета.



Ледовое братство



Работа по развитию хоккея в Узбекистане вновь активизировалась. Открытие клуба в Самарканде - лишь один пункт в целом списке задач, которые стоят перед Федерацией. О ближайших планах и надеждах развития рассказал генсек Федерации Шукурулло Каримов.



Шукурулло Каримов - ветеран ташкентского хоккейного клуба "Бинокор". Занимает должность генерального секретаря ФХУ с момента основания организации.



- Детский хоккей развивается. Очень радует, что все чаще ребята приходят в секции по собственному желанию, а не по инициативе родителей. Это серьезно повышает шансы подготовить профессионального спортсмена. В то же время хоккей - не только возможность стать профессионалом, но и приобрести ряд положительных человеческих качеств, которые останутся на всю жизнь: ответственность, смелость, жажда победы и, конечно, умение дружить и быть командным игроком, ставить интересы команды выше личных. Обычный зритель этого не замечает, но когда пятерка выходит на лед - это настоящее братство, где один за всех и все за одного. Любовь к хоккею - на всю жизнь.



- Как узбекскому хоккею вернуть популярность двухлетней давности?



- Два года назад "Хумо" дошел до четвертьфинала Кубка Петрова в ВХЛ. Аудитория болельщиков росла стремительно. Игра и победы клуба стали вдохновением для многих ребят и поводом начать заниматься хоккеем. Мы знаем, что много болельщиков и юных спортсменов находятся в ожидании возвращения в Узбекистан большого хоккея.



Детская школа "Хумо" планомерно набирает обороты, но это очень кропотливая и сложная работа. В следующем сезоне ребята начнут выступление в Чемпионате Республики Казахстан в возрасте до 12 лет. В текущем сезоне команды "Ташкент Селект", в двух возрастных категориях, собранные из спортсменов "Хумо" и "Бинокора", уже приняли участие в ЧРК. Качество их игры улучшается от игры к игре. Навыки оттачиваются.



Нужно постоянно трудиться. У нас опытные тренеры, которые внимательно следят за ребятами. Придет время, и наши хоккеисты сыграют на крупных международных турнирах.



- Сколько сейчас клубов в Узбекистане?



- Команда в Самарканде и четыре клуба в Ташкенте. Все они набирают воспитанников.



- Как ташкентские команды делят лед?



- Действительно, определенные сложности имеются. Сейчас кроме "Хумо Арены" функционирует каток в парке зимних развлечений Ice City. Ожидаем открытия после реконструкции ледового дворца "Юбилейный".



- В какой следующий город Узбекистана придет хоккей?



- Выразили желание построить ледовый дворец в Хиве. Выделили землю, готовят проект. Надеюсь, в следующем году состоится церемония открытия. Ведется обсуждение проекта строительства ледового катка в Бекабаде. В более дальней перспективе - Навои.



"Хумо" и "волки"



На сегодняшний день хоккей в Узбекистане ограничен юниорами и любителями. Между тем, это очень серьезная база для развития. Например, в Самарканде с первых дней открытия в городе Ice Arena, еще до появления клуба "Шердор", существует команда Ice Wolf ("Ледяной волк"), сформированная из местных энтузиастов.



По словам ребят, они заболели хоккеем, как только взяли в руки клюшку. В прямом смысле - одну детскую клюшку на четверых взрослых парней. Именно так начиналась история самаркандского хоккея.



Теперь в их команде 14 человек. Есть обмундирование, а скоро, когда спонсор поможет приобрести свитера, планируются матчи против ташкентских любительских команд. Сейчас "волки" собираются на льду два раза в неделю и готовятся к предстоящим встречам.



Но хоккей не ограничивается карьерой игрока. Например, капитан "Хумо" Дониш Сайдуллаев осваивает профессию рефери.



- Занимаюсь хоккеем уже пять лет. Начинал в команде "Бинокор", спустя год перешел в "Хумо".



- Какие цели ставишь перед собой?



- Из ближайших - удачно сыграть в чемпионате Казахстана, затем попасть на чемпионат Азии. Но я не собираюсь становиться профессиональным игроком, сейчас крепко занимаюсь судейством. Обучаюсь в школе арбитров.



Школа хоккейных судей существует с 2019 года. Руководит учебным заведением судья всероссийской и международной категории, руководитель судейского департамента ФХУ Владислав Киселев. На данный момент в школе обучаются 22 человека, среди них есть как действующие хоккеисты, так и любители. Занятия проходят на "Хумо Арене". Некоторые из учеников уже получили практику на молодежных турнирах в Казахстане. Источник - fergana.site

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