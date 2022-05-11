Кыргызский Муфтият призывает не искажать Коран ради политики

00:08 13.05.2022

Духовное управление мусульман Кыргызстана призывает не искажать Коран ради политических очков. Так муфтият комментирует выступления отдельных депутатов во время обсуждения в Жогорку Кенеше вопроса об открытии казино в Кыргызстане.



"Будет правильно, если врачи займутся лечением, а молдо и депутат - своим делом. Священнослужители не вмешиваются в политику, но когда искажают слова из Корана, мы не можем промолчать", - говорится в заявлении.



Муфтият отмечает, что в Коране ответ на вопрос о том, что является халал, а что нет, дан еще 14 веков назад.



"Не играйтесь с Кораном. Не искажайте слова Аллаха ради для политических очков. У вас не хватит знаний или прав, чтобы толковать Коран, что дозволено или запрещено. Кто дал разрешение толковать Коран лицам, которые не знают религию? Уберите свои руки от Корана. Если не хватает ума, посоветуйтесь с специалистам"", - прокомментировал ДУМК.