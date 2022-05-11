Индия при помощи Су-30МКИ испытала свою новую сверхзвуковую крылатую ракету

00:40 13.05.2022

Индия впервые провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты



Индийское Министерство обороны сообщило о том, что ракета BrahMos увеличенной дальности стартовала с истребителя Су-30МКИ, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива.



В Минобороны южноазиатской республики считают, что, имея на вооружении эту ракету, ВВС Индии "могут наносить высокоточные удары с самолетов Су-30МКИ по наземной и морской цели на очень больших расстояниях".



Увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками самолета Су-30МКИ обеспечивают военно-воздушным силам Индии стратегический охват, – указали в ведомстве.

BrahMos – сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.



Елена Беляева