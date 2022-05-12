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Казахстан. Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0, - С.Маселов
00:49 13.05.2022

Реализация поставленной Президентом страны задачи в части качественного кадрового укрепления Общественного Объединения "Партия "Аманат", судя по последним назначениям, начинает набирать обороты.

Первым на должность исполнительного секретаря партии назначен 31-летний Асхат Оралов. Ранее он руководил управлением молодежной политики столицы, департаментом молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества, работал заместителем акима Павлодарской области, министра информации и общественного развития, акима Нур-Султана.

Секретарем партии назначен 31-летний Даулет Карибек, ранее руководивший молодежным крылом "Жас Отан", управлением по вопросам молодежной политики Нур-Султана и заместителем акима Жамбылской области. Еще одним секретарем стал 38-летний Ринат Кертаев, который работал первым заместителем и директором агентства "Хабар". Советником А. Оралова стал 32-летний болашаковец Мутали Абуталип, основавший ряд инновационных и производственных компаний (Bolashak Engineering, Stem Academia, KazComNet, Kaz New Tech).

Большинство "назначенцев" - представители Президентского молодежного кадрового резерва и выпускники стипендии "Болашак".

В связи с небольшим количеством прошедшего времени оценивать их работу, как, впрочем, и обоснованность этих назначений, пока преждевременно.

Однако уже сейчас отчетливо виден тренд на повышение роли молодежи, которой и предстоит строить новую партийную конструкцию.

Чего не скажешь о регионах. Партийная номенклатура на местах ощутимых кадровых изменений не претерпела (по понятным причинам, руководители филиалов партии, по совместительству - акимы областей, не в счет). Многие партийцы, ранее занимавшие должности заместителей председателя областных филиалов партии ОО "Нур Отан" в настоящее время, согласно новой организационной структуре, "автоматом" заняли позиции исполнительных секретарей областных филиалов ОО партии "Аманат".

В числе лидеров до недавнего времени по стажу партийной работы находился исполнительный секретарь Акмолинского областного филиала партии "Аманат" 66-летний Галым Бекмагамбетов. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя филиала партии "Нур Отан", членом которой являлся с марта 1999 г., работал заместителем акима Акмолинской области. Позавчера его на этом посту сменила 56-летняя Айна Мусралимова, которая также перешла в партийное кресло с поста заместителя акима области. Налицо сложившийся тренд, когда партийными функционерами становятся вчерашние чиновники, прошедшие горнила в кузницах исполнительной власти.

Продолжает "ветеранский" список исполнительный секретарь Мангистауского областного филиала - 59-летний Елубай Абилов, ранее также занимавший должность первого заместителя областного филиала партии "Нур Отан".

Немалым багажом партийного опыта и госслужбы обладают исполнительные секретари – 54-летняя Гульнар Тойлыбаева (Алматинский областной филиал), 52-летний Мурат Мукаев (Западно-Казахстанский областной филиал), 55-летняя Ляйла Турешова (Кызылординский областной филиал), а также партийные руководители других регионов.

Исполнительный секретарь Атырауского областного филиала партии Абдолла Идресов родился в 1979 году. Ранее он был директором РПП "Атамекен" Атырауской области, но опыт работы в партии в качестве депутата областного маслихата имеет.

"Молодежное крыло" команды исполнительных секретарей представлено 40-летним Бейсенбаем Тажибаевым (Туркестанский областной филиал), 39-летней Жанар Бектаевой (Шымкентский городской филиал) и 38-летним Ильей Теренченко (Павлодарский областной филиал), которые также выросли из "нуротановской шинели". При чем, И. Теренченко успел поработать секретарем в Центральном аппарате "Нур Отана".

Конечно же, опыт и преемственность в партийной работе во все времена имели важное значение. Они актуальны и сегодня.

Однако события этого года высветили наличие "побочного" эффекта у такого подхода. Ставка на одних и тех же лиц приводит к застою в системе подготовки партийных кадров, исключая возможности для самореализации политически активной молодежи.

Не случайно сформулированная Президентом проблема отсутствия социального лифта в обществе вызвало живое обсуждение в экспертной среде.

Общую позицию можно выразить словами директора Института общественной политики партии "Аманат" Мадины Нургалиевой о том, что сегодня в обществе "фиксируется четкий запрос на новых людей. Это должны быть не просто "говорящие головы". Это должны быть люди, которые бы отвечали инструментам "фактчекинга". Чтобы их заявления и реальные дела полностью подтверждались и были аргументированы и ощутимы для населения" (источник - inform.kz).

К числу "побочек" политологи также относят "сращивание" "Нур Отана" с государственным аппаратом. Это видно и по качественному составу партийцев регионального звена, состоящих из бывших акимов всех уровней и их заместителей, руководителей управлений и отделов.

Закономерно, что формы и методы их работы практически неотличимы от деятельности госорганов.

Зарегламентированный формат работы, который строился на переписках, запросах, заслушивании отчетов, далеко не всегда устраивал граждан. Тем более, что их проблемы нередко так и оставались не решенными.

Наверное поэтому, по словам спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, ребрендинг и новое название "Аманат" являются лишь частью большого процесса трансформации всей партии.

Важно не просто "сменить вывеску", а провести системные изменения в организации ее деятельности и стиле работы.

В числе этих концептуальных новшеств - перенос акцентов в работе с центрального на региональный уровень – в областные филиалы и первичные партийные организации (источник - inform.kz).

Готовы ли руководители областных филиалов партии к этим изменениям и, в первую очередь, к решительной ломке изживших себя подходов, стереотипов и даже собственных привычек? Насколько региональные партийные функционеры, так бодро сменившие вывески на дверях партийных офисов действительно готовы к обновлению и поиску нового пути к обществу справедливости? Практика показывает, что на местах большинство вчерашних Нур-Отановцев продолжают заседать в общественных Советах и прочих многочисленных партийных комиссиях, достаточно взглянуть на составы их участников.

Оставить все как есть - значит очень быстро потерять те наметившиеся тенденции живого интереса населения к "Аманату", которые возникли в ходе реализации недавних политических инициатив Президента. А выборы не за горами!

Автор:
Маселов Серик
12.05.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652392140


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