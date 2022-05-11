Пока Байден "спасает" Украину, в США нечем кормить детей, - Washington Post

00:50 13.05.2022 В Соединенных Штатах дефицит смесей для детского питания вызывает тревогу у родителей



США переживают дефицит смесей для детского питания, пишет The Washington Post. Читатели возмущены: они не понимают, почему при таких тратах на Украину Америка не может обеспечить едой собственных младенцев.



Брайан Питч (Bryan Pietsch), Грейс Мун (Grace Moon), Тейлор Телфорд (Taylor Telford)



В Соединенных Штата уровень истощения запасов детских смесей на прошлой неделе достиг 43%.



Уже несколько месяцев американские родители и опекуны пытаются справиться с проблемой истощения запасов смесей для детского питания. Но последние несколько недель найти такие смеси стало особенно трудно, в результате чего некоторые сетевые магазины начали ограничивать количество товара, продаваемого в одни руки, а Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов экстренно ищет пути выхода из кризиса.



Как сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний, в Америке только одна мать из четырех кормит детей исключительно грудью до шести месяцев, то есть подавляющее большинство родителей и опекунов как минимум частично зависят от смесей для детского питания.



Вот что необходимо знать о нынешнем дефиците детских смесей.



Почему эти смеси так трудно найти?



Дефицит "усугубляется проблемами в цепочках поставок, отзывами партий продукции и рекордно высокими темпами инфляции", пояснил Бен Райх (Ben Reich), руководитель компании Datasembly, которая отслеживает данные по различным ритейлерам. На прошлой неделе запасы смесей для детского питания были на 43% ниже нормального уровня, а месяцем ранее этот показатель составлял около 30–40%.



Сбои в цепочках поставок, связанные с пандемией коронавируса, привели к дефициту широкого спектра потребительских товаров, но нехватка детских смесей усугубилась в феврале после того, как компания Abbott отозвала свою продукцию, произведенную на заводе в Мичигане и продававшуюся под торговыми марками Similac, Alimentum и EleCare. Это было сделано после того, как четверо детей, которых родители кормили этими смесями, – один в Миннесоте, один в Техасе и двое в Огайо – заболели бактериальными инфекциями. Двое из них умерли.



Регулирующие органы сообщили, что бактерия Cronobacter sakazakii "могла стать причиной смерти обоих пациентов".



Представители компании Abbott заявили, что, как показало собственное внутреннее расследование, детская смесь, изготовленная на предприятии в Стерджисе, штат Мичиган, вряд ли могла стать источником заражения. В среду Abbott заявила, что может возобновить производство на предприятии уже через две недели, если получит разрешение от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Потребуется от шести до восьми недель, чтобы продукт поступил в продажу после того, как производство возобновится.



Какие меры предпринимаются, чтобы решить проблему дефицита детских смесей?



Представители Abbott заявили, что компания "уделяет первоочередное внимание производству детских смесей", чтобы смягчить их дефицит, и что она "ежедневно" доставляет продукцию по воздуху со своего предприятия, зарегистрированного в Ирландии. По их словам, компания работает с государственными учреждениями, чтобы помочь родителям, которые получают смесь в рамках Специальной программы дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC), с другими продуктами Similac "бесплатно, в том числе с продуктами других производителей".



Но, по словам Брайана Дитмайера (Brian Dittmeier), старшего директора по связям с общественностью в Национальной ассоциации WIC, пока эти усилия не отразились на заполняемости полок магазинов. Компания Abbott является эксклюзивным поставщиком более чем половины подразделений WIC в Соединенных Штатах, через которые молочные смеси бесплатно получают более 1,2 миллиона младенцев. Такие льготы, как правило, распространяются только на ограниченный ассортимент смесей, но агентства пошли на некоторые послабления, чтобы дать семьям больше свободы действий в период дефицита.



"Беспрецедентные масштабы этого решения об отзыве смесей для детского питания обернулись серьезными последствиями для младенцев и их родителей", – сказал Дитмайер.



Во вторник, 10 мая, представитель Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Роберт Кэлифф (Robert M. Califf) заявил, что агентство "делает все возможное, чтобы гарантировать наличие качественной продукции там и тогда", когда она может понадобиться родителям и опекунам.



По словам Кэлиффа, управление ведет переговоры с крупными производителями, чтобы "лучше понять их возможности по увеличению производства", а отрасль "уже работает над тем, чтобы максимизировать производство в условиях новых требований".



Управление также ускоряет процесс рассмотрения возможных производственных изменений и выдачи сертификатов, чтобы "обеспечить гибкость" при импорте одобренных продуктов.



Тем не менее, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов подвергается критике со стороны некоторых законодателей за то, как оно реагирует на ситуацию. Член палаты представителей Роза Делауро (Rosa L. DeLauro) заявила, что управление, возможно, "слишком медленно отреагировало" на обвинения информатора, касавшиеся завода Abbott в Мичигане, которые были озвучены еще в октябре 2021 года. По словам Делауро, управление не проводило проверку производства, пока в конце января не случилась трагедия.



В сообщении упомянутого выше информатора говорилось, что компания Abbott подделывала записи, не вела документацию должным образом и выпустила в продажу непроверенную смесь. В нем также говорилось, что компания скрыла информацию во время проверки в 2019 году и что продукты невозможно было должным образом отследить.



В своем пресс-релизе Abbott заявила, что она "проведет тщательную проверку" утверждений, содержащихся в сообщении информатора. Но при этом компания сообщила, что эти обвинения выдвинуты сотрудником, который был "уволен из-за серьезных нарушений политики безопасности пищевых продуктов Abbott".



"После увольнения бывший сотрудник с помощью адвокатов выступал во все новыми, все более серьезными голословными обвинениями", – сообщили представители Abbott.



Что делать, если мне нужен конкретный вид детской смеси?



Для родителей и опекунов, которым нужен конкретный вид детской смеси – из-за особенностей здоровья ребенка или по каким-то другим причинам, – дефицит смесей и отзыв продукции Abbott обернулись особенно серьезными проблемами. Отзыв продукции Abbott заставил Клэр Роуэн (Claire Rowan), чей 16-летний сын страдает серьезной и даже потенциально смертельной пищевой аллергией, написать в соцсетях пост отчаяния: "В настоящий момент у него нет еды. Мы оказались перед выбором: либо совсем не есть, либо подвергнуться риску анафилактического шока".



Как сообщило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, оно проинформировало компанию Abbott, что "не возражает против того, чтобы компания немедленно обеспечила своей продукцией лица, нуждающиеся в жизненно важных специализированных смесях".



Тем не менее, управление предупредило, что эти продукты были произведены на заводе в Мичигане в то время, когда возникли вопросы к их безопасности, и, следовательно, их употребление "связано с риском заражения".



Те, кто хочет получить эти продукты, должны "проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы решить, перевешивает ли польза от употребления этих продуктов потенциальный риск бактериальной инфекции в каждом конкретном случае", говорится в сообщении управления.



Могу ли я самостоятельно приготовить смесь дома?



Управление рекомендует этого не делать, потому что в приготовленной дома смеси может не оказаться важнейших питательных веществ, которые младенец может получить только из специального детского питания.



Тем не менее, по понятным причинам некоторые родители могут от отчаяния попробовать это сделать: дефицит смесей в магазинах усугубляется стремительной инфляцией. Американцы платят все больше денег за товары первой необходимости, от бензина для машины до крыши над головой. По словам главного хирурга США, детская смесь, являющаяся единственным полноценным заменителем грудного молока, дорогая: в среднем расходы на покупку популярных брендов смесей значительно превышают 1000 долларов в первый год жизни ребенка.



По словам Дитмайера, Национальная ассоциация WIC бьет тревогу в связи с "рискованным поведением" родителей, которому способствовало распространение информации в социальных сетях, "включая информацию об использовании самодельных смесей, разведении детских смесей, употреблении отозванных смесей и введении коровьего молока раньше, чем рекомендуется".



"Мы по-прежнему призываем семьи консультироваться с врачом при смене смеси", – сказал Дитмайер.



Комментарии читателей:



Naksut

Это в очередной раз подчеркивает те проблемы, которые возникают, когда Соединенные Штаты или любая другая страна попадают с зависимость от очень небольшого числа производителей. Вспомните глобальный дефицит микрочипов, вызванный зависимостью от микросхем, сделанных в Тайване.



Concerned115:

А интересно, как же женщины и родители обходились до того, как детские смеси были запущены в массовое производство, чтобы их можно было купить в любом магазине и аптеке? Да, я в курсе, что в этих смесях якобы содержатся "необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы", но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Уверен, есть способ приготовить "безопасную" смесь дома и даже найти детские витамины, чтобы в нее добавить. Это позволит родителям пережить трудный период, пока поставки не возобновятся.



MMCarhelp

Я бы не слишком волновался по поводу "дефицита" детских смесей. Последний раз, когда я проверял, у большинства женщин было по две груди.



Droppin Nuggets

Когда я читал статью, я почувствовал мощный импульс, заставляющий вернуться к естественным основам: кормление грудью и отказ от глубоко обработанной "пищи".



Therod

А как насчет того, чтобы взять пару миллиардов долларов из тех 40 миллиардов, которые мы выделили Украине, чтобы обеспечить наших собственных детей молочными смесями? Лично я поддержал бы такого рода расходы.



FreedomToLieNowNormal4All

Мне начинает казаться, что нас постоянно обводят вокруг пальца, запугивая дефицитом всего подряд. Могу гарантировать, что эти компании продолжают получать рекордно высокие доходы.



DField

Из-за ужесточения ограничений на аборты скоро мы будем наблюдать внушительный рост рождаемости нежеланных детей, что приведет к усилению дефицита. Остановитесь на минуту и подумайте о законе непредвиденных последствий. Скоро множество детей будут голодать, возможно даже умирать и получать неизлечимые заболевания из-за того, что некоторых женщин попросту заставят рожать будущих отказников. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652392200





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