Какие старые проблемы унаследует новая Абайская область Казахстана? - А.Бектенова

00:54 13.05.2022 Какие проблемы унаследует Абайская область?

В регионе, отходящем к новой Абайской области, накоплен огромный запас социального недовольства.



В январе Семей "взорвался"



Судя по событиям последних лет, в тех районах Восточно-Казахстанской области, которые получит создаваемая Абайская область, жители и элита сохраняют высокий протестный потенциал. Частично он связан с исторически депрессивным состоянием региона, частично – с нерешаемыми годами экономическими и социальными проблемами.



Центр же новой области – город Семей – кипит хронически, население и даже депутаты маслихата регулярно выплескивают раздражение на областные власти.



По официальной информации Абайская область будет образована 8 июня 2022 года. Как сообщается, этому региону "отрежут" в два раза больше территории, чем останется у ВКО, а административное деление проведут по границам Семипалатинской области, упраздненной в 1997 году.



К Абайской области отойдут два города областного значения (Семей и Курчатов) и восемь районов: Абайский, Аягозский, Аксуатский (после отделения его от Тарбагатайского), Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский (без Самарского района), Урджарский. Площадь "новой старой" области составит 185,5 тыс. кв. км, площадь ВКО – 97,8 тыс. кв. км.



Напомним, что в середине марта, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев предложил образовать Абайскую область с центром в Семее, а также еще два региона. В Семее идею президента восприняли с восторгом, поскольку семейчане много лет протестовали против лишения города статуса областного центра, связывая с этим замедление темпов экономического развития и общий упадок.



Хотя основные показатели региона в целом неплохие, здесь сохраняются специфические очаги напряженности, а главное – соперничество с Усть-Каменогорском, недовольство, как считают жители, возникшее из-за несправедливого отношения к исторически сложившемуся краю. Не забудем, что регион тяжелейшим образом пострадал от действия ядерного полигона, также он имеет богатейшие в масштабе Казахстана культурные традиции.



В январе нынешнего года накопленный протест выплеснулся в самой жуткой форме.



Акимат Семея опубликовал кадры захвата городской администрации. В ходе беспорядков было уничтожено 11 служебных автомашин, 10 повреждены. Задержаны более 1000 человек, арестованы 66. Возбуждено пять уголовных дел по незаконному захвату здания акимата. За медицинской помощью в больницы города обратились 78 человек, госпитализированы 14.



"В здании есть значительные повреждения мебели, стекол, компьютерного оборудования. Полностью разгромлены столовая и отдельные служебные кабинеты. Экстремистами и мародерами вынесены ноутбуки, видеокамеры и другая офисная техника", – сообщили в акимате Семея. Кроме того, 69 полицейских и военных пострадали во время бунта в Восточно-Казахстанской области, наиболее остро проявившегося в Семее и Усть-Каменогорске. Позже опубликовали данные о трех погибших. "В ходе беспорядков травмированы 92 полицейских и 19 военнослужащих Национальной гвардии", – говорится в официальном сообщении.



"Экстремисты и провокаторы начали раскачивать толпу, в полицейских полетели камни. У них начали отбирать защитные щиты. Оружие против митингующих не применялось. А спустя еще некоторое время правоохранительные органы подверглись жестокому избиению. Мародеры прорвались в здание акимата и захватили его", – так описал события аким Семея Бакытжан Байахметов. Отметим, что в областном центре ВКО бунтующим не удалось захватить акимат, но между силовиками и участниками беспорядков произошли жестокие столкновения.



Следы из прошлого



Как уже говорилось, в Семее кипят нешуточные страсти. В частности, в начале этого года маслихат города покинули сразу несколько депутатов – по их словам, в знак протеста против решений акима ВКО. Множество негативных отзывов вызывал и "позапрошлый" градоначальник Ермак Салимов, проработавший в должности с 2015 года по 2021.



Еще в момент назначения в Семей дотошная пресса вытащила скандал тех времен, когда Салимов пребывал на посту акима Зыряновского района ВКО. Якобы поведение Салимова разбирали на дисциплинарном совете, писали СМИ, подозревая в неких махинациях. Подозрения не подтвердились, но пресса долго вспоминала эту историю.



А в 2017 году акима Салимова подверг критике глава региона Даниал Ахметов. Ахметов буквально заявил, что в городе "ничего не делается", и ему приходится взять под свой контроль строительство социальных объектов, ремонт дорог и состояние пассажирских перевозок. Глава области, по данным прессы, наложил на акима Салимова дисциплинарное взыскание. Как мы сможем убедиться, скандалы, связанные с плохой работой социальной инфраструктуры и транспорта в городе лишь множатся.



После Салимова городом полгода управлял Нурымбет Сактаганов, покинувший пост по состоянию здоровья. Летом 2021 года акимом стал Бакытжан Байахметов. Нынешний градоначальник достаточно часто выступает с критикой различных сторон жизни Семея, однако создается впечатление, что наследство ему досталось тяжелое, и аким никак не может выбраться из дрязг и наладить работу.



Скандалы гремят, но ничего не меняется



Подчиненные акима тоже время от времени не дают горожанам и стране заскучать. Например, в октябре прошлого года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что не исключает привлечение заместителя акима Семея Димитрия Гарикова к ответственности. Поводом стал прогремевший случай, когда семейских учителей сняли с уроков и заставили мести улицы. Министр подтвердил, что письмо с требованием о привлечении учителей к субботнику было направлено в школы города.



"Учителей в городе Семее отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы. Судя по всему, такое поручение было дано заместителем акима города. По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы. Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019 года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями. За подобные нарушения уже наказано порядка двух сотен руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением", – сказал тогда Аймагамбетов.



Протестная энергия Семея постоянно дает знать о себе. В частности, множество громких разбирательств вызвало строительство "Абай-Арены". В некоторых СМИ утверждали, что акимат области значительно и безосновательно превысил стоимость возведения культурно-спортивного комплекса в Семее. Как заявляли авторы критических материалов, первоначальная стоимость была увеличена с 18,2 до 26,4 млрд. тенге. Даниал Ахметов выступал с резкими опровержениями, он заявлял, что против него развязана информационная война.



Летом прошлого года группа бизнесменов Семея и областного центра написала письмо на имя президента с жалобой на Даниала Ахметова. Они заявили, что тендеры на госзакупки постоянно выигрывают подрядчики, приближенные к администрации, в результате чего замедляется или откладывается ремонт и строительство важнейших объектов. Аким ВКО назвал критику информационным давлением и шантажом. "Это попытка банального давления на органы государственной власти и на меня лично с целью принуждения к выделению необоснованных субсидий, противодействия требованиям к повышению качества работ и услуг", – заявил Ахметов в интервью Телеграм-каналу Kaliyev channel.



В ответ Ахметов сообщил, что один из участников конфликта – автобусный парк Semey Bus – приобрел автобусы за счет займа Банка развития Казахстана и накопил долги по этому кредиту. Другой автор обращения к президенту, по словам акима, не выполнил обязательства по строительству дорог. "Успели, наверное, оценить качество дорог? Так вот их много лет ремонтирует компания другого подписанта, который почему-то решил, что легче пошуметь, чем согласиться с ужесточением требований к качеству ремонтных работ. Уже три года закрыт на ремонт городской парк, в котором свежий ремонт успел обветшать до открытия. Тротуарная плитка крайне низкого качества, местами просела, и это при том что по ней пока не ступала нога горожан", – сказал глава ВКО.



Ахметов также отметил, что Семею необходим новый мусорный полигон, поскольку нынешний не отвечает экологическим нормам. "Но его владельцы всячески противодействуют строительству нового, поскольку не желают отказываться от баснословных сумм, которые они зарабатывают на мусоре. Кстати, они там говорят о росте тарифов, к которому приведет строительство нового полигона, но не говорят, что горожане постоянно жалуются на несвоевременность и качество их работ по вывозу мусора. Фотографии с переполненными контейнерами скоро станут визитной карточкой Семея", – прокомментировал Даниал Ахметов.



Что касается конфликта с маслихатом, то, по мнению акима региона, разногласия возникли вокруг справедливых требований городского акимата к качеству проводимых в Семее работ.



В перечисленных конфликтах – краткий обзор основных проблем Семея. Жители неоднократно обращались с жалобами к региональным и местным властям. В числе причин острая нехватка автобусов, неорганизованный график передвижения и переполненные остановки. Горожане возмущены выхлопами устаревшего транспорта и требуют заменить его на новый. По утверждению местной прессы, власти региона еще в 2017 году заявляли о своих планах создать муниципальный автопарк и подписать соглашения по модернизации общественного транспорта Усть-Каменогорска и Семея на общую сумму 9,6 млрд. тенге с Европейским банком развития и реконструкции.



Новые автобусы были куплены не за счет ЕБРР, а на кредитные средства Банка развития Казахстана. С помощью государственно-частного партнерства появился муниципальный автобусный парк "Semey Bus", позже выступивший с критикой Даниала Ахметова.



Хотя новое предприятие закупило 170 новых отечественных автобусов на кредитной основе, Semey Bus набрал значительные долги. Скандалы в автопарке следовали один за другим, по данным СМИ, они касались долгов по зарплате, налоговым отчислениям, пенсионным и медицинским взносам. Бастующие водители оставляли горожан без транспорта.



"На сегодня из-за образовавшейся задолженности ТОО "Semey Bus" оказалось в критической ситуации, существует опасность полной остановки парка, что может парализовать жизнь города, привести к коллапсу и вызвать общественный резонанс. Объем перевозок, осуществляемых парком, оценивается в 70% от всей маршрутной сети города", – так описывали ситуацию депутаты маслихата.



Также жители Семея постоянно жалуются на черный снег. По данным местной прессы, выбросы ТЭЦ превысили нормы в 27 раз. Зимой прошлого года Министерство экологии провело внеплановую проверку на предприятии "Теплокоммунэнерго" в Семее после обращений горожан. Результаты проверок показали грубые нарушения работы ТЭЦ, о чем сообщили в пресс-службе комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии.



Установлено, заявили региональные СМИ, что на газоходах ТЭЦ-1 выявлены превышения нормативов выбросов по неорганической пыли в 27 раз. Также специалисты сообщили о неудовлетворительном техническом состоянии газоходов и множестве различных нарушений. По предварительным расчетам, сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху сверхнормативными эмиссиями, составляет более 61 млн. тенге.



Добавим и скандал с городским парком в Семее. Работы по реконструкции Центрального парка города велись с весны 2019 года. Акимат Семея подал в суд на предприятие "Енбек Семей", занимавшееся реконструкцией, затянувшее сроки и так и не завершившее работы. Сообщается, что подрядчику выделили из бюджета миллиард тенге, но на предприятии заявили, что для окончания работ нет средств.



Кроме того, в прошлом году и областной центр, и Семей сотрясали разбирательства вокруг мусорных полигонов. История строительства свалок в Семее невероятно запутана, обросла огромным количеством взаимных "наездов". Если кратко, то противники администрации утверждают, что стоимость проекта многократно завышена, но акимат считает – все затраты обусловлены техническими особенностями и вполне правомерны.



Аким критикует



В прошлом и нынешнем году новый аким Семея Бакытжан Байахметов выступал с критическими замечаниями по различным поводам. Здесь видны попытки разгрести авгиевы конюшни, доставшиеся от предшественников, однако жалобы продолжают поступать.



К слову, пресса выкопала грешки градоначальника, совершенные в его бытность акимом Аягозского района. Тысячи жителей района так и не дождались питьевой воды, поскольку реализация шести проектов по водоснабжению осталась в проектах, пишут СМИ. Будучи уже заместителем акима ВКО, Байахметов якобы допустил снижение темпов строительства и ввода жилья в Усть-Каменогорске, о чем говорил сам Даниал Ахметов.



Сегодня акиму Семея достался огромный фронт работ, но справится ли он с ними – вопрос открытый. Нужно добавить, что уже в июне город попадет непосредственно под контроль республиканских властей, в качестве областного центра окажется на виду у всей страны. В новой ситуации каждый скандал будет гораздо громче.



Например, в мае этого года Бакытжан Байахметов в очередной раз поднял тему саночистки города и вывоза мусора. "По итогам последнего мониторинга был вынужден в очередной раз указать на факты недобросовестного и некачественного исполнения возложенных обязанностей, более того, справедливое возмущение вызывает факт подписания актов выполненных работ, которые не выдерживают никакой критики", – писал аким в соцсетях.



Особенно ругал Байахметов подрядную организацию ТОО "Семей тазалык", на которую приходятся 70% всех договорных обязательств по вывозу ТБО. "Данная организация, ссылаясь на низкий тариф и загруженность, продолжает срывать сроки и некачественно исполнять свои обязанности, что в конечном итоге негативно отражается на оценке деятельности местного исполнительного органа, потому как все отзывы и заявления поступают непосредственно в акимат города", – заявил аким. Но пока он жалуется на коммунальщиков, жители совершенно справедливо высказывают претензии акимату. В некоторых дворах, сообщают горожане, мусор не вывозят неделями.



А в октябре прошлого года в партии "Аманат" (тогда "Нур Отан") посчитали, что в Семее недостаточно борются с коррупцией и пообещали наказать акима по партийной линии.



За два года в области было зарегистрировано 170 коррупционных преступлений по фактам взяточничества, 174 – хищений бюджетных средств, 21 – злоупотребления должностными полномочиями. К уголовной ответственности привлечено 222 человека, из которых 5 руководителей республиканского, 25 областного, 17 городского и районного уровней.



В партии же обратили внимание на отсутствие при акимате Семея комиссии по вопросам противодействия коррупции, между тем, в городе с 2019 года зарегистрировано 58 коррупционных преступлений.



Город былой славы



У Семея богатое и интересное прошлое, но второй город, отнесенный к Абайской области, тоже был достаточно известен. Сегодня в Курчатове живет около 12 тысяч зрителей, тогда как при СССР там находилось порядка 45 тысяч человек. Курчатов – бывший центр закрытого в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона, что само по себе говорит о многом.



Город явно нуждается в более пристальном внимании, поскольку там до сих пор пожинают плоды постсоветской разрухи. В Курчатове множество брошенных и растасканных "на запчасти" зданий, в разное время его жители жаловались на бедственное положение переселенцев из Китая, плохие дороги, отсутствие инфраструктуры.



В настоящее время город поддерживает на плаву Национальный ядерный центр (НЯЦ). По данным статистики, более 30% трудоспособного населения работает в НЯЦ и его филиалах. Как и любой другой моногород Курчатов требует особенно бережного отношения.



Отметим, что если из Семея постоянно доносятся отголоски скандалов, то о Курчатове известно удручающе мало. Вероятно, городской администрации прежде всего стоит поработать в публичном поле, так как жители явно хотят быть услышанными. Воссоздание области – отличный повод привлечь внимание к назревавшим годами проблемам.



Например, в 2020 году Даниал Ахметов критиковал акима города Алексея Глазинского за снижение основных показателей. В частности, объем продукции обрабатывающей промышленности составил 348,5 млн. тенге, что на 8,8 млн. меньше плана.



Сами курчатовцы отчаянно мечтают о строительстве в их городе АЭС. В 2021 году аким Алексей Глазинский заявил, что создание атомной станции благотворным образом скажется на развитии города. По данным акима, город – фактически центр атомной энергетики Казахстана – неоднократно рассматривался как подходящая площадка для строительства первой АЭС. Здесь есть все необходимое для обеспечения максимальной безопасности и эффективности, пояснил аким.



"Этот вопрос уже несколько лет обсуждается в казахстанском обществе. По данным специалистов, в Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии в ближайшее десятилетие. Поэтому, по словам президента, республика нуждается в атомной энергетике. Хочу высказать свое мнение не как государственного служащего, а простого жителя Курчатова. Если бы наш город выбрали центром для строительства первой АЭС в Казахстане, это бы вдохнуло вторую жизнь в город, позволило бы развиться сфере бизнеса, строительства, услуг, привлекло бы новое население в Курчатов. А также экономически оздоровило бы город и Восточный Казахстан в целом", – сказал Алексей Глазинский. Напрашивается вывод: жители гораздо больше опасаются экономической смерти города, чем возможной радиации.



Наивно было бы ожидать, что с выделением Абайской области с центром в Семее, страсти в регионе поутихнут. Скорее они разгорятся с новой силой, поскольку борьба за бюджетные потоки явно обострится. В таких условиях огромную роль будет играть руководитель, способный наладить диалог с элитами, бизнесом и населением, не на словах, а на деле разгрести кучу коммунальных и социальных проблем. Только в этом случае административное решение оправдает себя и позволит региону выбраться из кризиса.



Бектенова Алма

11.05.2022 Источник - turanpress.kz

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