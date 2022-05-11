Wall Street Journal: Цены на энергоресурсы растут. Европа под ударом

01:00 13.05.2022 Западные экономики едва справляются с высокими ценами на нефть и газ – и в ближайшем будущем легче не станет



Европа находится в особенно уязвимом положении из-за роста цен на энергоносители, пишет The Wall Street Journal. Поскольку энергоресурсы ЕС в основном импортирует, средств на оплату товаров и услуг, произведенных в еврозоне, остается меньше.



Пол Хэннон (Paul Hannon), Алистер Макдональд (Alistair MacDonald)



Европа как крупный импортер энергоресурсов в большей степени подвержена негативному воздействию высоких цен, нежели Соединенные Штаты



На фоне конфликта на Украине и ужесточения западных санкций против России вероятность нормализации цен на энергоресурсы снижается, увеличивая ущерб, который этот конфликт наносит глобальному экономическому росту. И Европа оказалась особенно уязвимой.



После первого скачка, который был обусловлен восстановлением глобальной экономики после пандемии COVID-19, цены на энергоносители снова начали расти после начала российской спецоперации на Украине. Причиной второго скачка стали опасения, что поставки нефти и газа от одного из крупнейших экспортеров в мире могут прекратиться из-за военных действий, западных санкций или ответных мер Москвы.



Поскольку России не удалось одержать быструю победу, экономисты теперь считают, что цены на энергоресурсы вряд ли существенно снизятся в этом году, они могут еще немного подрасти даже в отсутствие новых санкций, поскольку Запад пытается бойкотировать российскую нефть и газ, уменьшая таким образом глобальные поставки, которыми он мог бы воспользоваться.



Это означает, что темпы инфляции, вероятнее всего, будут оставаться высокими дольше, чем эксперты предполагали в самом начале российской спецоперации. Это негативно скажется на покупательной способности домохозяйств, и производственные затраты останутся на высоком уровне.



"Мы прекрасно осознаем все те трудности, которые несут с собой высокие цены на энергоносители, –заявил на прошлой неделе генеральный директор Shell Бен ван Берден (Ben van Beurden). – Это весьма существенный рост стоимости жизни. Это очень болезненно для многих".



Поскольку многим людям трудно сократить потребление энергии, экономисты ожидают, что более высокие цены на электроэнергию, на топливо для отопительных целей и бензин приведут к тому, что домохозяйства начнут тратить меньше средств на другие товары и услуги.



Это, вероятнее всего, нанесет удар по экономическому росту во всех странах, за исключением крупнейших экспортеров энергии. По оценкам экономистов JPMorgan, рост цен на бензин в Соединенных Штатах на 20%, последовавший за началом спецоперации на Украине, может обернуться снижением расходов на другие товары и услуги на 9,6 миллиарда долларов в месяц.



В отличие от Америки, Европа импортирует большую часть потребляемых энергоносителей. Поэтому, когда цены растут, большая часть средств, которые домохозяйства и предприятия могут потратить, отправляется поставщикам в России, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Поскольку Европа стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, некоторые европейские страны уже обращаются к Соединенным Штатам, которые становятся важным источником сжиженного природного газа для еврозоны.



В результате внутри еврозоны остается еще меньше денег, которые можно потратить на товары и услуги, произведенные на ее территории, особенно сейчас, когда санкции не позволяют России покупать европейские товары. В Соединенных Штатах рост цен на энергоносители, как правило, приводит к перераспределению покупательной способности в пользу штатов, производящих энергию, и тех, кто владеет акциями энергопроизводящих предприятий или работает на них.



Цены на энергоносители для домашних хозяйств в еврозоне в апреле были почти на 40% выше, чем годом ранее, и это больше, чем за любой год в 1970-х – в то десятилетие был зафиксирован целый ряд значительных повышений.



Хотя в первом квартале экономика Соединенных Штатов, возможно, немного сократилась, потребительские расходы быстро росли. Для сбора подробных данных по еврозоне требуется больше времени, но и Франция, и Испания – два из четырех крупнейших членов валютной зоны – уже сообщили о снижении расходов домохозяйств.



Шведский банк SEB, специализирующийся на кредитовании предприятий, во вторник понизил свой прогноз экономического роста в Соединенных Штатах на этот год с 3,5% до 2,6%, и при этом почти вдвое снизил свой прогноз для еврозоны – с 4% до 2,1%.



Одна из крупнейших французских сетей супермаркетов Carrefour, работающая по всему миру, заявила, что она надеется, что поставщики будут сдерживать или откладывать повышение цен как можно дольше.



"Мы делаем все возможное, чтобы защитить покупательную способность наших клиентов", – заявил на прошлой неделе финансовый директор Carrefour Матье Малиж (Matthieu Malige).



Европейские потребители, как и потребители в Америке, успели накопить некоторые денежные средства во время пандемии. Но учитывая, насколько быстро растут цены, и как долго размер заработной платы в Европе не менялся, их покупательная способность быстро падает.



По оценкам экономистов Европейского центрального банка, за последние три месяца прошлого года перемещение покупательной способности за пределы еврозоны вследствие роста цен на энергию было эквивалентно 1,3% валового внутреннего продукта. С тех пор цены выросли, особенно после начала российской спецоперации на Украине.



"Поскольку нефть и газ в основном импортируются в еврозону, это можно охарактеризовать как серьезный шок от изменений условий торговли, который снижает совокупный реальный доход в еврозоне", –сказал Филип Лейн (Philip Lane), главный экономист ЕЦБ, в своем выступлении на прошлой неделе.



Банк Англии борется с той же проблемой, повышая ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. Тем самым он фактически наносит дополнительный удар по экономике, которая уже замедляется из-за роста цен на энергоносители.



Хотя в четверг британские власти объявили о четвертом подряд повышении ключевой процентной ставки, они также предупредили, что в следующем году экономика страны окажется на пороге рецессии. Этот мрачный прогноз во многом обусловлен ценами на энергию, которые выросли на 54% в апреле и, как ожидается, вырастут на 40% в октябре.



"Я понимаю, какие трудности это вызовет для многих жителей Великобритании, особенно для людей с самыми низкими доходами", – сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли (Andrew Bailey).



Первые признаки замедления экономики уже начали проявляться. В отличие от Соединенных Штатов и других крупных экономик, Великобритания публикует данные о ВВП за каждый месяц. Санджай Раджа (Sanjay Raja), экономист Deutsche Bank, ожидает, что свежие данные, которые будут опубликованы в четверг, покажут, что экономика Великобритании в марте "осталась на том же уровне". По его словам, в течение трех месяцев вплоть до июня вероятно сокращение.



Последние несколько месяцев рост стоимости жизни начал сказываться на продажах компании Джона Рисби (John Risby) по производству безалкогольных напитков. По его словам, по мере снижения покупательной способности населения, потребители переходят на недорогие безалкогольные напитки и отказываются от премиального безалкогольного пива и вина.



"Я думаю, что нам всем нужно держаться и надеяться на то, что удастся избежать рецессии", – сказал Рисби, директор Alcohol-Free Shop в восточной части Англии.



Полное прекращение поставок российской нефти и природного газа до того, как европейские страны успеют найти новых поставщиков, нанесет еще больший удар по производственным мощностям региона.



"Мы не можем с уверенностью судить о том, что произойдет, если поставки газа действительно полностью прекратятся, – сказал на этой неделе Герберт Дисс (Herbert Diess), исполнительный директор немецкого автомобильного гиганта Volkswagen. – Мы стараемся сохранять максимальную устойчивость".



Не только европейские потребители страдают от повышения цен на энергоносители. От повышения страдают и их работодатели, особенно предприятия энергоемкого сектора.



Объемы заказов у британского производителя пластиковых компонентов CamdenBoss выросли, но скачок цен на нефть обернулся подорожанием ключевого сырья. Между тем рабочие требуют повышения заработной платы, которая могла бы компенсировать инфляцию, а крупные покупатели не хотят платить более высокую цену за продукцию предприятия.



Такое сочетание факторов негативно сказывается на доходах. По словам управляющего директора Кейти Дэвис (Katy Davies), она обеспокоена тем, что у них не осталось других способов сократить издержки, кроме как начать увольнять рабочих, чего ей совершенно не хочется делать.



"Очень тяжело, – сказала она. – Когда это все кончится – в смысле эта спираль инфляции? Становится все труднее".



Хотя резкое замедление экономического роста в Европе выглядит неизбежным, некоторые экономисты все же считают, что континент может избежать рецессии. У европейцев все еще есть накопленные за период пандемии сбережения, которые они могут тратить.



Еще одним положительным моментом является то, что этим летом пандемия будет представлять меньшую угрозу для предстоящего сезона летних отпусков, чем последние два года, что, возможно, даст толчок для восстановления стран южной Европы.



"Хотя потребители воздерживаются от покупок товаров длительного пользования, они, похоже, хотят снова отправиться в отпуск на пляжи после снятия запретов, связанных с COVID-19", – сказал Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding), экономист немецкого Berenberg Bank. Источник - ИноСМИ

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