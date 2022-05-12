Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик

06:40 13.05.2022 ЕС застрял между ГТС "незалежной" и "Северным потоком-2"



Ирина Гусева



Материал комментируют:

Алексей Белогорьев Сергей Правосудов



Три события вокруг поставок газа в Европу произошли за последние дни. Каждое из них, так или иначе, может повлиять на газовый рынок и российский газовый транзит.



Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток -2" - Nord Stream 2 AG. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документ, опубликованный на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.



Как следует из заявления, суд по просьбе компании выдал Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца - с 10 мая по 10 сентября 2022 года. Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.



Тем временем правительство России 11 мая опубликовало перечень иностранных компаний, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли 31 компания, которые являются бывшими дочками "Газпрома", в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является оператором польской части газопровода "Ямал-Европа".



С этими компаниям запрещены сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями. Кроме того, в отношении этих компаний действуют ограничения из указа президента об ответных мерах от 3 мая 2022 года № 252, в частности, запрещено совершать сделки с юрлицами, физлицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются спецмеры, а также осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями.



В Германии решение российских властей приняли к сведению, однако не готовы пока его комментировать, так как не знают деталей.



"У нас до сих пор нет информации о типе санкций. Правительство и Федеральное сетевое агентство в качестве попечителя Gazprom Germania принимают необходимые меры и готовятся к различным сценариям", - цитирует ТАСС сообщение регулятора.



На фоне принятия знаковых решений поставки газа в Европу через украинскую ГТС резко упали. Связано это с прекращением Украиной транзита газа через станцию "Сохрановка" якобы из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Заявки "Газпрома" на прокачку газа через этот пункт украинский оператор отклоняет, предлагая осуществлять транзит через ГИС "Суджа", однако в российской компании заявили, что это невозможно по технологическим причинам.



Украина явно обостряет ситуацию, используя уже известную ей схему с газовым шантажом, прежде всего, Европы. При этом и сама Европа, оголтело вводя санкции против России, поставила себя в сложное положение.



- Пока ничего страшного не происходит, - считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Европейские компании постепенно переходят к оплате в рублях. Польша - это отдельная история, она покупает тот же российский газ, но через Германию.



Через Украину объемы поставок пока есть, но через "Сохрановку" газ сейчас не идет. Это говорит о том, что они постепенно подтачивают контракт, который действует до конца 2024 года. В нем прописано, что "Газпром" независимо от реального объема поставки обязан оплачивать суточный транзит. И он оплачивал по полной. Если Украина постепенно отказывается от своих обязательств по транзиту, могу предположить, что и "Газпром" может отказаться от своих и оплачивать только за реально прокачанный газ.



"СП": - Понятно, что у Европы в случае уменьшения транзита могут возникнуть проблемы. Решение швейцарского суда - попытка оставить лазейку для "Северного потока -2"?



- Не путайте Nord Stream 2 AG и трубу. Труба может принадлежать какой угодно компании, она никуда не денется, если Nord Stream 2 обанкротиться.



Проблема в деньгах. Банкротство значит, что кто-то не может оплачивать свои долги. Финансировали строительство "Северного потока-2" европейские компании, это порядка 5 млрд. Если компания обанкротиться, куда деньги, куда эти долги уйдут? Поэтому тему отложили до момента, когда кем-то будет принято какое-то решение.



"СП": - Чем все-таки банкротство Nord Stream 2, если случиться, обернется для самой трубы?



- Все зависит от того, как это будет оформлено. Сейчас есть компания и труба, между ними есть связь, потом, наверное, не будет. Но что с этим делать, как и с деньгами, которые были направлены на ее строительство, непонятно пока.



НОВОСТИ СМИ2

"СП": - Есть вероятность, что если с ГТС что-то случиться, Европа пойдет на запуск "Северного потока-2", пусть и в спецрежиме?



- Проблема украинской ГТС никуда не делась независимо от политических событий. Она построена еще в советское время и уже малоэффективна. Либо кто-то должен вложить деньги в ее модернизацию, если хотим, чтобы она существовала и дальше, либо должен быть задействован альтернативный маршрут.



Есть новая труба - экологически чистая, на новых технологиях, но по политическим причинам не задействованная. Эти политические причины никак не решают проблему с украинской ГТС. Никто не изъявил желание ее модернизировать.



"СП": - Пока вопрос завис, транзит через Украину уже упал. Так, может, Европа решиться на запуск "СП-2", если ситуация ухудшиться?



- Теоретически могут, но политическое решение не дают.



Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев не видит пока проблем для Европы в целом от мер, введенных кабмином, но есть нюансы.



- Есть две составляющие санкций. Первое: EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Могли быть риски для транспортировки по нему, но компания Gaz-System, которая осуществляет газотранспортные услуги, не связана с EuRoPol GAZ. Скорее всего, "Газпром" сохраняет полностью возможности использования "Ямал-Европы".



Вторая часть - санкции против Gazprom Germania и ее "дочек". Большинство "дочек" - трейдинговые компании, которые занимаются куплей-продажей газа, причем не только российского. Отказ от сотрудничества с этими компаниями напрямую на европейских потребителях не скажется.



Более значимы санкции против "дочек", которые отвечают за газоснабжение, но они имеют контракты на покупку российского газа и распределение в основном по Германии, Чехии и Словакии. Это не ключевые потребители "Газпрома" в этих странах, но часть покупателей этот газ не получит.



Германия пытается найти замену русскому газу в Катаре, но арабы крутую цену ломят

Есть также "дочки", которые отвечают за подземные хранилища (в основном в Германии), которые раньше "Газпром" использовал для хранения газа и использовал для покрытия спроса в пиковый период. В прошлом году он закачал туда очень мало газа. В целом "Газпром" потеряет существенную часть своей гибкости в части поставок в зимний период. Однако, учитывая сокращение сейчас потребления газа и наличие свободных мощностей, он сможет этот недостаток гибкости компенсировать за счет большей прачки по газопроводам.



Серьезных рисков для газоснабжения европейских потребителей я не вижу, но надежность в целом снижается, особенно в период пикового спроса и если зима будет холодная, особенно в Германии.



"СП": - Украина частично перекрывает сейчас ГТС. Как это скажется на поставках?



- У "Газпрома" сейчас пять крупных коридоров: "Северный поток-1", который загружается обычно по максимуму, "Турецкий поток", который "Газпром" также заинтересован загружать по максимуму, "Ямал-Европа" и два коридора через Украину. Украинский оператор заявил, что не будет учитывать объемы через "Сохрановку" и рекомендовал направить через "Суджу", где огромный профицит мощностей. "Газпром" там прокачивал около 80 млн. кубометров в сутки, а мощности позволяют 250.



"Ямал-Европа" в последние месяцы практически не использовался, но если потребление российского газа в Европе будет расти, то он будет активно использоваться.



"СП": - "Северный поток-2" запустят, если будет холодная зима?



- Для кабинета Олафа Шольца такое решение сродни самоубийству. Его и так критикуют за сохраняющиеся связи с Россией. Тем более кабинет сложносконструированный, "зеленые" занимают жесткую позицию и контролируют министерство экономики, которое отвечает за энергетику.



12 мая 2022 Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652413200





Новости Казахстана

- Спикер Сената рассказал парламентариям Центральной Азии и России о проводимых в Казахстане реформах

- Экономика Казахстана выросла на 4,4 процента

- Не допустить необоснованного роста цен на уголь поручил Алихан Смаилов

- О референдуме

- Кадровые перестановки

- Украина как глобальный фактор

- Азат Перуашев на встречах с избирателями Жетысу обсуждает конституционную реформу

- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной группы по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании

- С 15 мая возобновляется курсирование межгосударственных поездов между РК и РУ

- По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов

