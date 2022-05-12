 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.05.2022
10:54  КоронаВирус не в курсе, что он закончился. Грядут новые заразные времена
10:52  Киевское закулисье становится смертельно опасным. Кто убил Жванию? - "СП"
10:48  Пьяное и наглое руководство МО Киргизии безобразничает на дорогах
10:47  В чем сила китайской "цифры"
10:46  "Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока". Научная конференция в Томске 18.05 (анонс)
09:51  Заборы бросают вызов. От США до Китая через Украину, - Дмитрий Выдрин
09:49  "Хлеб, золото, наган" украинской власти, - Ростислав Ищенко

09:43  Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"
09:18  Поток российского газа в Германию начал иссякать. Москва прикрутила немецкие краны, - "МК"
08:46  Члена КырЦИК Эшимова Кырсуд оправдал за взятку в $550 тысяч. Ввиду примирения сторон...
08:31  Таджикистан может стать горячей точкой, - В.Панфилова
07:29  Россия оказывается бенефициаром продуктового кризиса, - О.Соловьева
06:40  Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик
01:00  Wall Street Journal: Цены на энергоресурсы растут. Европа под ударом
00:59  Что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
00:54  Какие старые проблемы унаследует новая Абайская область Казахстана? - А.Бектенова
00:50  Пока Байден "спасает" Украину, в США нечем кормить детей, - Washington Post
00:49  Казахстан. Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0, - С.Маселов
00:40  Индия при помощи Су-30МКИ испытала свою новую сверхзвуковую крылатую ракету
00:23  Все более странная война. О казахстанской нефти для украинских танков и о других чудесах, - В.Шацких
00:08  Кыргызский Муфтият призывает не искажать Коран ради политики
Четверг, 12.05.2022
21:05  Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%
20:56  Европа: начало конца, - Владимир Винников
15:34  Хоккей докатился до Самарканда
15:27  Баткенский чиновник Ураимов разоблачен как гражданин России
14:59  Сценарии распада монополии цифровых гигантов, - Михаил Хазин
14:56  В котлах гибридных войн, - Андрей Фурсов
13:12  Пенсионер Осмоналиев назначен главой Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана
13:08  Греем уши. Немцы вспоминают трудное русское слово "буржуйка", - "СП"
13:05  "Не отрывайте людей от полевых работ". В таджикском Пенджикенте отменены концерты популярных исполнителей
13:04  Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ
13:02  Почему уроженцы Таджикистана воюют в Украине с обеих сторон
12:56  КырКлоунада. Трое вице-мэров Бишкека назначены незаконно. Прокуратура внесла протест
12:27  Спасительная клизма. Тело Саакашвили перетащили из тюрьмы в частную лечебницу
12:24  Миллер загрустил. Украина гадски не дает "Газпрому" качать российский газик европейским "партнерам"
10:55  Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан
10:29  Второй американский ленд-лиз – на этот раз для поддержки фашизма, - В.Катасонов
10:27  Евросоюз опрокидывает прежние правила поведения на мировом рынке, - Е.Пустовойтова
09:50  Об истории. Хватит переписывать, пора - изучать, - Данияр Ашимбаев
09:45  Битва волшебных птиц. Либеральная Европа фашизируется, - А.Проханов
09:27  США срочно эвакуировали материалы химлабораторий на Украине
09:10  Референдум встанет Казахстану в 16 млрд тенге
09:07  Евразийская интеграция и Казахстан, - А.Савельев
07:02  Афганский Фронт сопротивления открыл сезон охоты на талибов, - И.Субботин
01:52  "Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать", - Владимир Машков
00:48  В "Узбекнефтегаз" пришла новая команда топ-менеджеров
00:45  Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией
00:41  Мирзиеев раскритиковал зерновую госкомпанию "Уздонмахсулот" за неэффективность и хищения
00:38  Распад Великобритании неизбежен? - Игорь Веремеев
00:11  "Возвращенец" Ширшов сдал Жапарову заначки Бакиевых и компромат на ряд VIP-ов
00:10  Анатомия предательства. Кравчук и распад СССР, - М.Ростовский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик
06:40 13.05.2022

ЕС застрял между ГТС "незалежной" и "Северным потоком-2"

Ирина Гусева

Материал комментируют:
Алексей Белогорьев Сергей Правосудов

Три события вокруг поставок газа в Европу произошли за последние дни. Каждое из них, так или иначе, может повлиять на газовый рынок и российский газовый транзит.

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток -2" - Nord Stream 2 AG. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документ, опубликованный на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Как следует из заявления, суд по просьбе компании выдал Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца - с 10 мая по 10 сентября 2022 года. Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.

Тем временем правительство России 11 мая опубликовало перечень иностранных компаний, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли 31 компания, которые являются бывшими дочками "Газпрома", в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является оператором польской части газопровода "Ямал-Европа".

С этими компаниям запрещены сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями. Кроме того, в отношении этих компаний действуют ограничения из указа президента об ответных мерах от 3 мая 2022 года № 252, в частности, запрещено совершать сделки с юрлицами, физлицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются спецмеры, а также осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями.

В Германии решение российских властей приняли к сведению, однако не готовы пока его комментировать, так как не знают деталей.

"У нас до сих пор нет информации о типе санкций. Правительство и Федеральное сетевое агентство в качестве попечителя Gazprom Germania принимают необходимые меры и готовятся к различным сценариям", - цитирует ТАСС сообщение регулятора.

На фоне принятия знаковых решений поставки газа в Европу через украинскую ГТС резко упали. Связано это с прекращением Украиной транзита газа через станцию "Сохрановка" якобы из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Заявки "Газпрома" на прокачку газа через этот пункт украинский оператор отклоняет, предлагая осуществлять транзит через ГИС "Суджа", однако в российской компании заявили, что это невозможно по технологическим причинам.

Украина явно обостряет ситуацию, используя уже известную ей схему с газовым шантажом, прежде всего, Европы. При этом и сама Европа, оголтело вводя санкции против России, поставила себя в сложное положение.

- Пока ничего страшного не происходит, - считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Европейские компании постепенно переходят к оплате в рублях. Польша - это отдельная история, она покупает тот же российский газ, но через Германию.

Через Украину объемы поставок пока есть, но через "Сохрановку" газ сейчас не идет. Это говорит о том, что они постепенно подтачивают контракт, который действует до конца 2024 года. В нем прописано, что "Газпром" независимо от реального объема поставки обязан оплачивать суточный транзит. И он оплачивал по полной. Если Украина постепенно отказывается от своих обязательств по транзиту, могу предположить, что и "Газпром" может отказаться от своих и оплачивать только за реально прокачанный газ.

"СП": - Понятно, что у Европы в случае уменьшения транзита могут возникнуть проблемы. Решение швейцарского суда - попытка оставить лазейку для "Северного потока -2"?

- Не путайте Nord Stream 2 AG и трубу. Труба может принадлежать какой угодно компании, она никуда не денется, если Nord Stream 2 обанкротиться.

Проблема в деньгах. Банкротство значит, что кто-то не может оплачивать свои долги. Финансировали строительство "Северного потока-2" европейские компании, это порядка 5 млрд. Если компания обанкротиться, куда деньги, куда эти долги уйдут? Поэтому тему отложили до момента, когда кем-то будет принято какое-то решение.

"СП": - Чем все-таки банкротство Nord Stream 2, если случиться, обернется для самой трубы?

- Все зависит от того, как это будет оформлено. Сейчас есть компания и труба, между ними есть связь, потом, наверное, не будет. Но что с этим делать, как и с деньгами, которые были направлены на ее строительство, непонятно пока.

НОВОСТИ СМИ2
"СП": - Есть вероятность, что если с ГТС что-то случиться, Европа пойдет на запуск "Северного потока-2", пусть и в спецрежиме?

- Проблема украинской ГТС никуда не делась независимо от политических событий. Она построена еще в советское время и уже малоэффективна. Либо кто-то должен вложить деньги в ее модернизацию, если хотим, чтобы она существовала и дальше, либо должен быть задействован альтернативный маршрут.

Есть новая труба - экологически чистая, на новых технологиях, но по политическим причинам не задействованная. Эти политические причины никак не решают проблему с украинской ГТС. Никто не изъявил желание ее модернизировать.

"СП": - Пока вопрос завис, транзит через Украину уже упал. Так, может, Европа решиться на запуск "СП-2", если ситуация ухудшиться?

- Теоретически могут, но политическое решение не дают.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев не видит пока проблем для Европы в целом от мер, введенных кабмином, но есть нюансы.

- Есть две составляющие санкций. Первое: EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Могли быть риски для транспортировки по нему, но компания Gaz-System, которая осуществляет газотранспортные услуги, не связана с EuRoPol GAZ. Скорее всего, "Газпром" сохраняет полностью возможности использования "Ямал-Европы".

Вторая часть - санкции против Gazprom Germania и ее "дочек". Большинство "дочек" - трейдинговые компании, которые занимаются куплей-продажей газа, причем не только российского. Отказ от сотрудничества с этими компаниями напрямую на европейских потребителях не скажется.

Более значимы санкции против "дочек", которые отвечают за газоснабжение, но они имеют контракты на покупку российского газа и распределение в основном по Германии, Чехии и Словакии. Это не ключевые потребители "Газпрома" в этих странах, но часть покупателей этот газ не получит.

Германия пытается найти замену русскому газу в Катаре, но арабы крутую цену ломят
Есть также "дочки", которые отвечают за подземные хранилища (в основном в Германии), которые раньше "Газпром" использовал для хранения газа и использовал для покрытия спроса в пиковый период. В прошлом году он закачал туда очень мало газа. В целом "Газпром" потеряет существенную часть своей гибкости в части поставок в зимний период. Однако, учитывая сокращение сейчас потребления газа и наличие свободных мощностей, он сможет этот недостаток гибкости компенсировать за счет большей прачки по газопроводам.

Серьезных рисков для газоснабжения европейских потребителей я не вижу, но надежность в целом снижается, особенно в период пикового спроса и если зима будет холодная, особенно в Германии.

"СП": - Украина частично перекрывает сейчас ГТС. Как это скажется на поставках?

- У "Газпрома" сейчас пять крупных коридоров: "Северный поток-1", который загружается обычно по максимуму, "Турецкий поток", который "Газпром" также заинтересован загружать по максимуму, "Ямал-Европа" и два коридора через Украину. Украинский оператор заявил, что не будет учитывать объемы через "Сохрановку" и рекомендовал направить через "Суджу", где огромный профицит мощностей. "Газпром" там прокачивал около 80 млн. кубометров в сутки, а мощности позволяют 250.

"Ямал-Европа" в последние месяцы практически не использовался, но если потребление российского газа в Европе будет расти, то он будет активно использоваться.

"СП": - "Северный поток-2" запустят, если будет холодная зима?

- Для кабинета Олафа Шольца такое решение сродни самоубийству. Его и так критикуют за сохраняющиеся связи с Россией. Тем более кабинет сложносконструированный, "зеленые" занимают жесткую позицию и контролируют министерство экономики, которое отвечает за энергетику.

12 мая 2022

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652413200


Новости Казахстана
- Спикер Сената рассказал парламентариям Центральной Азии и России о проводимых в Казахстане реформах
- Экономика Казахстана выросла на 4,4 процента
- Не допустить необоснованного роста цен на уголь поручил Алихан Смаилов
- О референдуме
- Кадровые перестановки
- Украина как глобальный фактор
- Азат Перуашев на встречах с избирателями Жетысу обсуждает конституционную реформу
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной группы по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании
- С 15 мая возобновляется курсирование межгосударственных поездов между РК и РУ
- По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  