Россия оказывается бенефициаром продуктового кризиса, - О.Соловьева

07:29 13.05.2022 Аграрии нашли маршруты обхода вывозных пошлин на зерно

Ольга Соловьева

12.05.2022



Россия может оказаться этаким бенефициаром мирового продовольственного кризиса. На фоне проблем с поставками зерна и масличных из Украины увеличился экспорт сельхозпродукции из РФ. Из-за правительственных ограничений на поставки зерна из России увеличивается вывоз муки. Вывоз мяса также обещает большие прибыли из-за низких внутренних цен на зерно. Российские чиновники надеются на рекордный урожай зерновых в 2022 году.



Дефицит продовольствия увеличивает угрозу голода во многих странах, предупреждают эксперты в ООН. Продовольственный кризис может отступить лишь после того, как Россия и Украина вернутся на мировой рынок сельхозпродукции. Европейские чиновники надеются, что РФ и Украина смогут решить проблему с поставками зерна на мировой рынок.



России и Украине следовало бы найти решение проблемы заблокированных в украинских портах судов с зерном, заявил премьер Италии Марио Драги.



Российские чиновники прогнозируют в этом году рекордный урожай зерновых. По предварительным оценкам, урожай зерна в РФ в этом году может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это может стать рекордом за всю историю России", – подчеркнул он. Глава государства считает, что высокие урожаи позволят не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок, что важно для мировых продовольственных рынков.



Исторический рекорд по производству зерновых культур РФ был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн т. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн т. Для сравнения: в 2020 году РФ собрала 133,5 млн т зерна, в том числе 85,9 млн т пшеницы, уже в 2021 году урожай снизился до 121,4 млн т зерновых (76 млн т пшеницы).



По итогам прошлого года общий экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) превысил 37 млрд долл., увеличившись на 21%. При этом треть поставок (11,4 млрд долл., или 43 млн т) пришлась на зерно. Экспорт масложировой продукции составил 7,3 млрд долл., или 7,7 млн т, рыбы и морепродуктов – 7,3 млрд долл. (2,1 млн тонн). Крупнейшим покупателем российского зерна по итогам 2021 года стала Турция (2,41 млрд долл.), Египет (1,5 млрд долл.).



Эксперты ожидают, что в новом сельхозгоду экспорт зерновых снова увеличится. Аналитический центр "Совэкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 0,2 млн т – до 34,1 млн т. В 2022/23 сельхозгоду объем вывоза этой агрокультуры может увеличиться до 41 млн т, оценивают аналитики центра. Они уточняют, что прогноз на текущий год пересмотрен на фоне высоких темпов поставок. "Оценка могла бы быть еще повышена, но экспортная квота в 8 млн т, действующая до июля, остается узким местом", – говорят эксперты.



По оценкам"Совэкон", объем вывоза пшеницы в апреле составил 2,3 млн т, что почти на 70% больше, чем год назад, но близко к среднему показателю за последние годы. В 2021 году отгрузки в марте-апреле резко сократились после введения экспортной пошлины, напоминают аналитики.



В мае-июне этого года экспорт будет снижаться, поскольку трейдеры выбирают последние экспортные квоты. А в июле, когда квота перестанет действовать, вывоз может резко возрасти, полагают эксперты. "Если не будут введены санкции, напрямую затрагивающие поставки на внешние рынки российского зерна, трейдеры могут начать агрессивные продажи, не дожидаясь поступления нового урожая, поскольку запасов зерна старого урожая на юге рядом с терминалами достаточно", – говорят в "Совэкон".



Вывоз зерна из РФ фактически регулируется плавающей пошлиной. Кроме того, с 15 февраля действует экспортная квота (11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы), с 15 марта – запрет на экспорт в страны ЕАЭС. Квота и запрет будут действовать до 30 июня 2022 года. Однако с 13 мая, как следует из данных Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу снизится впервые после семи недель роста. Она составит 114,3 долл. за тонну против 120,1 долл. неделей ранее.



По данным Росстата, суммарные запасы пшеницы в России на 1 апреля у переработчиков, на элеваторах и в сельхозпредприятиях составили 14,8 млн т, что на 1 млн т выше, чем год назад.



Пока же на фоне ограничений Россия наращивает экспорт муки. Так, с июля 2021 года по март 2022 года Россия экспортировала почти 259 тыс. т муки, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее (154,6 тыс. т), сообщает Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные ФТС. При этом подчеркивается, что наиболее заметное увеличение поставок пришлись на февраль (56,5 тыс. т) и март (47,6 тыс. т) этого года. Для сравнения: год назад экспорт составил 8,89 тыс. и 19,9 тыс. т соответственно.



Крупнейшими импортерами российской муки стали Грузия, Афганистан и Ирак. В числе покупателей российской муки также Турция, Азербайджан, Китай, Туркмения, Молдавия, Израиль, Республика Корея, Египет, Мали и некоторые другие страны. И интерес к российской муке на мировом рынке растет.



"Недавно, к примеру, было сообщено о том, что Ливия планирует закупить пробную партию в 100 тыс. т. Объем серьезный. Думаю, отправки будут существенно меньшими партиями из ЦФО и Сибири", – рассказал предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, в условиях ограничений на экспорт зерна из России покупка российской муки выглядит более экономически привлекательным решением. "Себестоимость муки производства стран, которые покупают российскую пшеницу в качестве сырья, объективно выше из-за действующей у нас экспортной пошлины", – пояснил он. "Можно сказать, что в России в результате действия экспортных ограничений на зерно сложились экономические условия для развития собственной мукомольной промышленности, в том числе для поставок муки на экспорт. Это своеобразный положительный побочный эффект от действия экспортных ограничений на зерно", – заявил Зернин.



По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в настоящее время в украинских зернохранилищах находится до 25 млн т зерновых, ожидающих отгрузки на экспорт. Сообщается, что в апреле из Украины было вывезено лишь немногим более 1 млн т зерновых и в ООН опасаются, что в дальнейшем этот показатель будет уменьшаться. В качестве альтернативы эксперты организации изучают возможность организации поставок украинской пшеницы и кукурузы на мировые рынки через порты Балтийского моря, что предполагает их предварительную доставку в Польшу, Литву и Латвию по железной дороге или автотранспортом.



Между тем США ищут возможности для возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. "Украина располагает 20 млн т зерна в своих хранилищах... Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен", – рассказывал президент США Джозеф Байден.



При этом эксперты "НГ" на экспортный потенциал российского АПК на фоне украинского кризиса смотрят довольно сдержанно. "Все упирается в себестоимость и политику. Высокая урожайность достигается за счет удобрений, которые растут в цене. В то время как в России производство удобрений имеет низкую себестоимость. По цене зерно из России будет выигрывать. При этом часть стран будет готова переплачивать за зерно из США, по политическим причинам", – полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ Капитал" Артем Тузов.



При этом сегодняшний экспорт муки вместо пшеницы – это, по сути, обход ограничений на вывоз зерна, подчеркивает аналитик. "Однако мукомольных мощностей в России недостаточно, для того чтобы перерабатывать все производимое зерно. Да и рынок зерна, как и любого другого ресурса низкого уровня, в несколько раз больше рынка муки", – отмечает он. С другой стороны, продолжает Тузов, это создание новых рабочих мест и добавленной стоимости к продукции передела. "Можно пойти дальше и наладить экспорт мучной продукции, в первую очередь макаронных изделий. Учитывая продовольственный кризис, цены на высококачественные макаронные изделия, производимые в ЕС, станут заградительными", – рассуждает он.



"Развитие экспорта продуктов переработки зерна – перспективное направление. И это не только мука, но и крахмал, спирт и другие продукты. Мука только часть такой продукции с более высокой добавленной стоимостью", – отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Данильцев.



По мнению профессора РЭУ им. Плеханова Ибрагима Рамазанова, схожая ситуация может сложиться на рынках масличных культур и растительного масла, сахара-песка и готовых продуктов с использованием сахара, мяса птицы и свинины и продуктов с их использованием.



Экспортный потенциал у РФ де-факто огромный, но использовать его страна в ближайшем будущем не будет, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.



При этом теоретически РФ теперь могла бы предложить миру не только зерно и продукцию его переработки, рассуждают эксперты. "Исторически российские цены на мясо превышали цены мирового рынка, что делало экспорт нецелесообразным: рост производства обеспечивался импортозамещением под защитой ввозных таможенных пошлин. Однако разрыв во внутренних и мировых ценах на зерно (основное сырье для производства кормов) и достаточно низкий курс рубля делают российское мясо конкурентным на мировом рынке", – отмечает ведущий научный сотрудник Центра продовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. Весьма перспективным выглядит мировой рынок мяса. "В 2020 году объем мировой торговли мясом и мясными продуктами почти в 1,5 раза превышал объем торговли зерном", – сообщает он. Источник - независимая газета

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