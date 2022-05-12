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Таджикистан может стать горячей точкой, - В.Панфилова
08:31 13.05.2022

Россия обеспокоена концентрацией радикалов на афганской границе
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.05.2022

Таджикскую границу будут укреплять Россия и США.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ 13 мая. Министры обсудят вопросы международной повестки, безопасности Центральной Азии и ситуацию в Украине. По прогнозам аналитиков, Таджикистан может стать еще одной горячей точкой, если угрозы со стороны Афганистана не удастся купировать. Накануне Россия и США выделили Душанбе 100 млн долл. и 60 млн долл. соответственно на укрепление таджикско-афганской границы.
На днях боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сосредоточенные в афганской провинции Тахор, обстреляли территорию пограничной заставы № 12 в Пянджском районе Таджикистана. На этот раз, как сообщили в погранвойсках ГКНБ Таджикистана, пули на таджикскую территорию попали случайно, в результате полуторачасового боя между силами "Талибан" (запрещены в РФ) и боевиками ИГ. Однако опасность прорыва границы сохраняется. На территории Афганистана вдоль реки Пяндж сосредоточены отряды радикального движения "Джамоат Ансаруллах" (запрещено в РФ), состоящего в основном из граждан Таджикистана.

Ранее на этот факт обращал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, выступая на встрече стран – соседей Афганистана в Китае в марте этого года, он говорил, что, несмотря на прекращение в целом боевых действий в Афганистане, ситуацию с безопасностью в этой стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористических организаций, таких как ИГ, "Аль-Каида" (запрещена в РФ), "Джамаат Ансарулла" и других. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления". По его словам, особое беспокойство вызывают планы радикальных группировок и их сторонников по дестабилизации центральноазиатских государств и экспорту нестабильности в Россию. Тревожный сигнал – наращивание отрядов "Джамаат Ансаруллах" в районе афгано-таджикской границы. Он также добавил, что Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии.

Несмотря на заявления российского министра, США продолжают финансировать укрепление таджикско-афганской границы. Похоже, Москва и Вашингтон устроили соревнование, кто больше средств выделит Таджикистану.

Россия предоставит Душанбе грант более чем на 100 млн долл. для строительства заставы на таджикско-афганской границе, сообщило издание "Азия плюс". "Свой" погранпост на таджикско-афганской границе готовы построить и США. Вашингтон потратит на безопасность Таджикистана более 60 млн. долл в ближайшие два года, сообщил посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. В рамках этой помощи американское правительство поставит Таджикистану разведывательные беспилотники "Puma" для наблюдения за воздушным пространством страны в приграничных районах. Детали соглашения стоимостью 20 млн долл. в настоящее время согласовываются сторонами, заявил американский дипломат. При этом он подчеркнул, что США не намерены создавать военную базу на территории Таджикистана. По его словам, за 30 лет – за время сотрудничества – США выделили Таджикистану сотни миллионов долларов. "В 2022 году Вашингтон станет "донором номер один" для Таджикистана", – заявил Поммершайм.

По мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета, эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, США хотят подтвердить свое присутствие в регионе на фоне общих событий и усилить свои позиции в Центральной Азии через Таджикистан. При этом не исключено, что американцами движет и другая цель – помощь государству – члену ОДКБ может вызвать напряженность или вопросы в самой организации.

Что касается афганского направления, то следует учесть, что позиция Душанбе, отказывающегося от сотрудничества с правительством "Талибан" в Кабуле, отличается от позиции Москвы, Пекина, Тегерана и Ташкента. Поэтому неплохо было бы, если ОДКБ смогла бы помочь Таджикистану подкорректировать свою позицию по Афганистану, считает Князев. При этом эксперт отметил: правительству талибов не нужны конфликты на границе. Они стараются взять под контроль все радикальные группировки или на худой конец хоть как-то влиять на них.

"С территории же Таджикистана сегодня происходят какие-то переброски. Это могут быть люди или оружие. В любом случае ситуация тревожная, поскольку подобными действиями Душанбе подставляет Россию, ОДКБ, втягивая их в конфликт с правительством талибов, которое де-факто является реально действующей властью", – сказал "НГ" Князев.

Эксперт не исключил и внутреннего кризиса в Таджикистане. Его генератором может стать Горный Бадахшан, где власти методично преследуют активистов, или таджикско-киргизская граница, где в любой момент могут вспыхнуть межнациональные столкновения, или даже социальные протесты в регионах республики. "Институлизированной оппозиции в Таджикистане нет, радикальные ячейки разрознены, но бедственное положение населения не способствует миру", – подчеркнул Князев.

Источник - независимая газета
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