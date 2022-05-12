Члена КырЦИК Эшимова Кырсуд оправдал за взятку в $550 тысяч. Ввиду примирения сторон...

08:46 13.05.2022

13 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Взятка $550 тысяч. Члена ЦИК Акылбека Эшимова оправдали



Член Центризбиркома оправдан за отсутствием состава преступления. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что решение принял судья Первомайского районного суда Бишкека Эмилбек Каипов.



"Потерпевший отказался от поддержания обвинения, а прокурор просил признать Акылбека Эшимова виновным и назначить ему наказание с применением пробационного надзора. Судья Эмилбек Каипов оправдал обвиняемого полностью, решив, что спор между потерпевшим и членом ЦИК должен решаться в гражданском порядке", - сообщили редакции.



Напомним, Акылбек Эшимов был задержан в сентябре 2021 года. По версии следствия, член ЦИК в сговоре с одним из лидеров политической партии "Кыргызстан" в июне 2020 года получил от заявителя $550 тысяч за то, чтобы его включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.



Не выполнив взятые на себя обязательства, он и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили.